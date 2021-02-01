Ответ — в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Оштрафовали за то, что на моем Шевроле Лачетти не горит третий, дополнительный стоп-сигнал. Законно ли наказание, учитывая, что, во‑первых, данный сигнал не является обязательным, а во‑вторых, я об этом знать не мог (оказалось, что переломилась проводка)?

Е. Знаемский, г. Иркутск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

На вашем автомобиле дополнительный (центральный) сигнал торможения предусмотрен конструкцией, и он согласно Техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение 4) является обязательным. Поэтому его исправность также должна обеспечиваться водителем в процессе эксплуатации транспортного средства.

Обязанность проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрена пунктом 2.3.1 Правил дорожного движения.

Добавим к вышесказанному, что дублирующий стоп-сигнал — вещь полезная, и особенно в туман или яркий солнечный день. Он предупредит о торможении тех, кто едет на одну-две машины сзади, а если расположен высоко, облегчает жизнь водителям капотных грузовиков.

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Важно: 1 февраля начали действовать новые нормы внесения изменений в конструкцию автомобилей и других транспортных средств. Наказывать за незарегистрированные переделки смогут с 1 июля 2021 года — это прописано в пункте 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 года №219.





Полный список попавших под запрет изменений находится тут. Внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков, тоже в списке.

Оштрафовать водителя могут также за стертый протектор, деформацию шин, дисков. В интернет-магазине «За рулем» представлены качественные шины для легковых автомобилей и легких грузовиков.

Тормозные колодки необходимо заменять в срок.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»