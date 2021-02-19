Простой лайфхак с силиконовой смазкой: водители оценят

Материалы по темеЗачем вам нужна силиконовая смазка — ответили на все вопросы
При обработке уплотнителей дверных проемов силиконовой смазкой из аэрозольного баллона брызги часто попадают в салон.
Я прикрываю дверь на один щелчок замка и обильно опрыскиваю щель между кузовом и дверью, при этом смазка немного попадает на кузов и торец дверей, что попутно препятствует намерзанию льда и снега вокруг дверей.
С. Рыков, г. Москва
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
А чтобы трубочка от баллончика не затерялась, воспользуйтесь идеей нашего читателя Н. Батырова:
«Прикрепите к баллону нейлоновыми стяжками корпус шариковой ручки и храните трубочку в нем».
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Материалы по темеПроголосуй и выиграй новую Ниву
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Наша экспертиза 16 силиконовых смазок — тут.
- Проверенное средство для борьбы с коррозией — цинкор.
- При интенсивном разгоне и на высоких скоростях наблюдается потеря мощности? Возможно, пришло время поменять топливный фильтр.
- Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Youtube, Яндекс.Дзен.