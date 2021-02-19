Простой лайфхак с силиконовой смазкой: водители оценят

Чем холоднее зима, тем больше будете радоваться, что воспользовались нехитрым приемом, который подсказал читатель «За рулем». А в салоне вашей машины будет чисто в любую погоду.

Материалы по теме Зачем вам нужна силиконовая смазка — ответили на все вопросы

При обработке уплотнителей дверных проемов силиконовой смазкой из аэрозольного баллона брызги часто попадают в салон.

Я прикрываю дверь на один щелчок замка и обильно опрыскиваю щель между кузовом и дверью, при этом смазка немного попадает на кузов и торец дверей, что попутно препятствует намерзанию льда и снега вокруг дверей.

С. Рыков, г. Москва

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

А чтобы трубочка от баллончика не затерялась, воспользуйтесь идеей нашего читателя Н. Батырова:

«Прикрепите к баллону нейлоновыми стяжками корпус шариковой ручки и храните трубочку в нем».



