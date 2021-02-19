Простой лайфхак с силиконовой смазкой: водители оценят — журнал За рулем

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Простой лайфхак с силиконовой смазкой: водители оценят

Чем холоднее зима, тем больше будете радоваться, что воспользовались нехитрым приемом, который подсказал читатель «За рулем». А в салоне вашей машины будет чисто в любую погоду.

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При обработке уплотнителей дверных проемов силиконовой смазкой из аэрозольного баллона брызги часто попадают в салон.

Я прикрываю дверь на один щелчок замка и обильно опрыскиваю щель между кузовом и дверью, при этом смазка немного попадает на кузов и торец дверей, что попутно препятствует намерзанию льда и снега вокруг дверей.

С. Рыков, г. Москва

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

А чтобы трубочка от баллончика не затерялась, воспользуйтесь идеей нашего читателя Н. Батырова:

«Прикрепите к баллону нейлоновыми стяжками корпус шариковой ручки и храните трубочку в нем».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


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