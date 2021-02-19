Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — журнал За рулем

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Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву!

Какой из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

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Почему все переходят на электромобили? Одна простая причина!

Совсем скоро, в марте, мы будем подсчитывать голоса в большом народном голосовании за лучший автомобиль, появившийся в России в 2020 году. А пока у самой престижной российской автомобильной премии — финишная прямая. И она будет пройдена на электромобилях!

Среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, мы разыграем три Lada Niva Travel.
Среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, мы разыграем три Lada Niva Travel.

Для начала предлагаем поучаствовать в своеобразной разминке — голосовалке внизу страницы. А затем не забудьте нажать большую красную кнопку «проголосовать». Отдавайте свой голос и становитесь участником нашего большого жюри, претендующим на главный приз. Поближе познакомиться с конкурсантами позволят материалы на нашем сайте.

В 2020 году мы увидели два очень разных электромобиля:


Стоит уточнить: к участию в Гран-при «За рулем» 2021 мы допускаем только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет не принимаем!

Audi e-tron и JAC iEV7S — именно такие, совершенно новые авто. Но какой же из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.


  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
  • Правила Гран-при «За рулем» 2021 тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Фото: фирмы-производители
Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву!

Какой из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224387Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224394Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224395Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву!
Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву!

Какой из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224387Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224395Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву! — фото 1224394Голосуй за лучший электромобиль 2020 года — и выиграй Ниву!

Выбираем лучший электромобиль 2020 года

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