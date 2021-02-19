Какой из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

Материалы по теме Почему все переходят на электромобили? Одна простая причина!

Совсем скоро, в марте, мы будем подсчитывать голоса в большом народном голосовании за лучший автомобиль, появившийся в России в 2020 году. А пока у самой престижной российской автомобильной премии — финишная прямая. И она будет пройдена на электромобилях!

Среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, мы разыграем три Lada Niva Travel.

Для начала предлагаем поучаствовать в своеобразной разминке — голосовалке внизу страницы. А затем не забудьте нажать большую красную кнопку «проголосовать». Отдавайте свой голос и становитесь участником нашего большого жюри, претендующим на главный приз. Поближе познакомиться с конкурсантами позволят материалы на нашем сайте.

В 2020 году мы увидели два очень разных электромобиля:



Стоит уточнить: к участию в Гран-при «За рулем» 2021 мы допускаем только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет не принимаем!

Audi e-tron и JAC iEV7S — именно такие, совершенно новые авто. Но какой же из них в большей мере символизирует электрическое будущее в нашей стране?

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!