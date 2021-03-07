Забытые автопроекты СССР: дворник на колесах

Этот «специалист по тротуарам» вышел на работу зимой 1958-го, но мог трудиться и летом. Просто менял лопату на метлу.

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Одной из первых малогабаритных тротуароуборочных машин в СССР была Т‑1, созданная в 1958 году.

Это был небольшой одноосный тягач, к которому, в зависимости от времени года, мог жестко крепиться необходимый модуль. В результате получалась зимняя машина Т‑1З или летняя Т‑1Л с передними ведущими и задними управляемыми колесами.

У Т‑1 было правое расположение органов управления. Дверь с левой стороны вела к двигателю — двухцилиндровому СД‑44 (14 л.с.), который делал Ирбитский мотозавод. На столичные улицы первая партия подобных машин (35 штук) вышла трудиться зимой 1958/1959 годов.

Для расчистки железных дорог от снега в середине 60 ‑ х хотели использовать автобус Ikarus ‑ 60 с реактивным двигателем РД ‑ 45 Ф от истребителя. Жаль, но в серию монстр-снегоуборщик не пошел.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какой необычный «конек-горбунок» — гибрид Запорожца с мотоциклом — придумали в конце 50-х в Киеве?

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Фото: из архива «За рулем»