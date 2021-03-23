Тяжелые грузовики IVECO Trakker: все особенности

Знакомимся с историей и конструкцией этих автомобилей.

Испанская или российская сборка?

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Российское представительство IVECO разработало гибкую стратегию продаж тяжелых грузовиков и в первую очередь семейства Trakker. Одно из главных направлений - ​разделение модельного ряда по степени сложности и насыщенности опциями под требования перевозчиков. Есть исполнение обычное конвейерное или «стоковое», и есть особое исполнение, где выполняются практически любые пожелания будущего владельца.

IVECO Trakker в «стоковом» исполнении - ​это те машины, которые изготовлены в Мадриде, но с учетом особенностей российской эксплуатации. А в эксклюзивном исполнении IVECO Trakker делают в России, в городе Миасс, на совместном российско-итальянском предприятии «ИВЕКО-АМТ». Испанские автомобили предназначены для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием, российские — ​практически на полном бездорожье. Поэтому миасские грузовики преимущественно полноприводные 6х6 или 8х8. Это надо иметь в виду, заказывая спецификацию на новый грузовик или приобретая подержанный, привезенный в Россию из Европы.

Испанский IVECO Trakker 8х4 вполне готов к российским условиям эксплуатации

Модификации

Семейство IVECO Trakker насчитывает более 3000 вариантов грузовиков с различными комбинациями исполнения кабин, моторов, коробок передач и ведущих мостов, с разными версиями подвески, рам и колесной базы. С колесными формулами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4 и 8х8, и полной массой от 18 до 60 тонн. Вершина модельного ряда практически всех производителей тяжелых грузовиков - ​«четырехосники». У семейства IVECO Trakker есть и полный привод 8х8, и многоцелевые 8х4. Пятиосные машины, над разработкой и производством которых обычно трудятся фирмы-партнеры автозаводов, — уже экзотика.

В Россию поставляют IVECO Trakker 2013 модельного года, с двигателями уровня Евро-5, однако на подходе более современные грузовики из новой линейки. Это IVECO Т-Way, наследник Trakker. Возможно, они появятся в России в 2021 или в 2022 году. Все машины испанской сборки с колесной формулой 6х4 и 8х4. Полная масса «трехосника» - ​33 т, «четырехосника» - ​41, а вне дорог общего пользования - ​до 48 тонн. Снаряженная масса будет зависеть от веса применяемых надстроек. Грузоподъемность четырехосного самосвала около 30, а трехосного - ​около 23 тонн.

Назначение

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В первую очередь все связанное со строительством: автобетоносмесители и автобетононасосы, автокраны, возможно, балластные или седельные тягачи. Самая дешевая, но универсальная по назначению надстройка - ​бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой. А еще в нашей стране есть спрос на четырехосные лесовозы, становятся востребованными большие мусоровозы с прицепом. И совершенно невообразимая ранее надстройка, которую летом показали на четырехосном Daewoo Novus: рефрижератор на 12-метровом шасси, но с другими, не самосвальными, ведущими мостами. Такой Daewoo 8х4 рассчитан на полную массу 36 тонн, имеет грузоподъемность 23 тонны. На нем смонтирован отечественный изотермический кузов объемом 53,3 м3. Подобных новых «рефов» не поставлял на российский рынок ни один из производителей грузовиков! Наверное, и на шасси IVECO Trakker 8х4 вполне реально смонтировать фургон-рефрижератор. Но это уже как вишенка на торте.

бизнес-директор по послепродажному обслуживанию CNH Industrial в России и Республике Беларусь, Москва:

— Стабильный спрос на автомобили IVECO Trakker на рынке тяжелой коммерческой техники России обусловлен во многом благодаря их надежности и большому числу доступных модификаций. Кроме того, машины максимально адаптированы для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях РФ, эксплуатируются даже в субарктических зонах при температуре до -​55 °C.

ООО «Ивеко Руссия» уделяет особое внимание наличию запасных частей у дилеров и на своих складах, развитию сервисной сети. Несмотря на ситуацию с пандемией, все российские склады запасных частей в 2020 году работали ритмично, в обычном режиме, с соблюдением необходимых норм местного законодательства в области охраны здоровья и обеспечения безопасности. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам гибкую политику сезонных и специальных акций. Мы приложили все усилия, чтобы доставка грузов выполнялась преимущественно без задержек, в соответствии с установленными штатными сроками, даже в самые отдаленные точки страны. Качественный и оперативный сервис автомобилей обеспечивается за счет комплексного подхода к обслуживанию и широкой сервисной сети IVECO и IVECO-AMT.

Условия приобретения

Лизинговая компания ООО «ИВЕКО Капитал Руссия» разработала программу, которая позволяет клиенту не только сократить затраты на приобретение новой автотехники, но и получить бесплатную отсрочку лизинговых платежей до 3 месяцев при авансовом платеже от 20% и сроке лизинга 36 месяцев. При авансе в 30% и сроке 48 месяцев отсрочка платежей составит 6 месяцев. Тем самым владельцу предоставляется возможность сконцентрироваться на работе, сразу после заключения договора о приобретении зарабатывать на новом автомобиле, поднакопить денег… Кроме того, существуют индивидуальные предложения для каждого клиента. Сейчас около 60% новых автомобилей IVECO в России реализуется по лизинговым схемам.

Еще больше информации на сайте журнала «Рейс».

Опыт эксплуатации самосвалов и полноприводных тягачей IVECO Trakker.

Газомоторные тягачи IVECO Stralis NP.

«Среднетоннажники» IVECO Eurocargo. Опыт эксплуатации.

Все технические подробности (двигатель, коробка передач, мосты и т.д.) читайте на второй странице.