Когда-то Опели были в топе российских продаж: отменно расходились Astra и Mokka, не были редкостью Corsa, Insignia и Antara. После нескольких лет отсутствия немецкая марка вернулась на наш рынок в составе альянса Peugeot-Citroen. Легковая модель в гамме пока всего одна — среднеразмерный кроссовер Grandland X. Их за прошлый год купили в России 117 штук, хотя соплатформенный Peugeot 3008 взяли 511 человек, а Citroen C5 Aircross — 327.
Что роднит Opel с французскими моделями?
Родство Опелей с машинами концерна GM закончилось. Теперь они базируются на агрегатах альянса PSA. Grandland X вооружен французской бензиновой «турбочетверкой» 1.6 на 150 сил и 240 Нм момента в связке с тем же 6-ступенчатым автоматом Aisin, что и соплатформенники.
Привод — только передний. Платформа EMP2 подразумевает полный привод исключительно в гибридном исполнении, когда заднюю пару колес подкручивает электромотор (плюс еще один помогает ДВС спереди). Такое исполнение есть и на французских, и на немецкой машинах. Понятно, что такая версия стоила бы в России запредельно, а потому ее у нас и не будет.
А в чем отличия?
Сборка — в Германии: в результате машина оказывается в России дорогой. Но с точки зрения имиджа это скорее плюс.
Дизеля, который есть у Пежо и Ситроена, в гамме «немца» нет. Жаль. Паркетники среднего класса — уже тот сегмент, где клиенты готовы доплатить за тяговитый и экономичный мотор на тяжелом топливе. А знатоки вдобавок ценят опыт французов в постройке именно таких двигателей: они хороши по характеристикам и надежности.
Но главное — это принципиально иной дизайн. Если Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008 вычурны и рассчитаны на тех, кто хочет выделяться, то Opel Grandland X по-немецки сдержан. Хотя ему тоже досталась опция с контрастной окраской крыши в черный цвет.
Что можно выбрать?
Вопрос в точку. Силовая установка одна, кузов — тоже (к слову, Peugeot предлагает выбор между пятиместным 3008 и растянутым 5008 на семь человек). Разгуляться можно только по трем комплектациям.
Базовая версия Enjoy за 2 129 000 рублей — это ESP, шесть подушек безопасности, обогревы руля, ветрового стекла и всех сидений, круиз, светодиодные фары, задний парктроник, тканевый салон, навигация, Android Auto и Apple CarPlay в недрах 8-дюймового экрана, литые диски на 17 дюймов и кондиционер.
В исполнении Innovation за 2 399 000 рублей появятся двухзонный климат, салонное зеркало с автозатемнением, передний парктроник, системы предупреждения о выходе из полосы и сканирования дорожных знаков, функция адаптации тяги к рыхлому покрытию под колесами, датчик дождя, адаптивные фары с автоматикой дальнего света, «восемнадцатые» диски, электроскладывание зеркал, спортивные сиденья с комбинированной отделкой. Камера заднего вида ставится за доплату в 18 тысяч рублей.
Топ-уровень Cosmo предлагает панорамную крышу, мониторинг слепых зон, автопарковщика, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводную зарядку смартфона, кожаный салон. Цена — 2 549 000 рублей. На наш взгляд, оптимум посередине, в виде комплектации Innovation.
Для России адаптирован?
Наивно было ожидать, что с потенциальными продажами около полутысячи машин в год для нас Grandland как-то адаптируют. Единственный пункт — обязательная стальная защита картера. И то хлеб: от нее до земли всего 175 мм. Считай, как у обычной Весты седана. Негусто, так что качественная защита не помешает. Запасное колесо в нишу багажника уместилось только малоразмерное.
Рисковать и разрешать лить в современный турбомотор бензин АИ-92, как делают некоторые китайские марки, в представительстве не стали. Так что — как минимум «девяносто пятый». Хотя сложно представить человека, который заплатит за автомобиль выше среднерыночной цены, а потом станет экономить на топливе.
А едет как?
Мотора в 150 сил машине хватает. Разгон до сотни, по нашим замерам, занимает около 10,5 с. Десять секунд для многих водителей психологическая черта, отсекающая «медленные» машины от«быстрых», и Opel в нее почти укладывается (обещано 9,5 с). Расход с учетом турбированности мог быть и поменьше. Средний вышел около 10 л/100 км, хотя ритм был совсем не пробочным.
В подвеске хочется уменьшить степень жесткости. Если хотите купить Opel под поездки по разбитым или «заплаточным» дорогам, обязательно проверьте его заранее на тест-драйве. Зато рулится автомобиль точно, а на ходу очень тихий. Для французской школы такое в порядке вещей, но у нас доминируют «японцы» и «корейцы», и вот на их фоне Grandland X выделяется в лучшую сторону.
Вне асфальта нужно быть аккуратным. Система IntelliGrip меняет только допустимую степень пробуксовки колес под снег, грязь или песок. Работает в узких пределах и второй гребущей пары колес не заменяет. Так что «сесть» — пара пустяков, лучше не экспериментировать.
Есть куда телефон пристроить?
С местами для мелочей есть некоторый дефицит. Для смартфона площадка найдется на центральной консоли, а в топ-версии она еще и зарядит его беспроводным способом. Но бокс в подлокотнике микроскопический, подстаканник почему-то спереди всего один. Бардачок и карманы в дверях есть, однако сегодня этого мало. Тут реальность идет вразрез с немецким брендом, которому согласно стереотипу положено быть продуманным до малейших нюансов.
Для семьи с детьми сгодится?
Сзади места для двоих взрослых впритык, рискуют упереться коленями в спинки передних сидений. Хотя некоторый запас есть, и пол почти ровный — жить можно. Троим сзади не место — ни взрослым, ни детям в креслах: ширины не хватает. В боковых дверях в максимальной комплектации появляются выдвижные шторки, которые пригодятся солнечным днем. Есть обогрев, но на подсветке его барабанчиков непонятным образом сэкономили.
Что с шумоизоляцией?
- 60 км/ч — 61 дБ
- 80 км/ч — 63,5 дБ
- 100 км/ч — 66,5 дБ
Opel Grandland X выступил на уровне Фольксвагена Тигуан, который по шумоизоляции один из лучших в классе. Замеры проводились на зимних нешипованных шинах.
Ровным слоем
Замеры лакокрасочного покрытия показали среднеевропейский результат: толщина ЛКП в диапазоне 110–130 мкм. Калиброванный на сталь толщиномер отказался выдать данные по капоту, передним крыльям и крышке багажника — они выполнены из алюминия. Стальные элементы покрыты слоем цинка в 9–15 мкм, так что первую коррозию на кузове если и увидите, то лет через двенадцать.
Резюме
Opel Grandland X обойдется заметно дороже локализованных конкурентов, а с Пежо и Ситроеном он ровня по деньгам. И, видимо, между этой троицей потенциальные покупатели и станут выбирать. Машина неплохо едет и хорошо оснащена. Немецкая сборка в глазах некоторых россиян тоже чего-то стоит.
Важно знать
Что с ТО и гарантией?
Гарантия стандартная — 3 года или 100 000 километров пробега, от сквозной коррозии — 12 лет. А вот подход к ТО нестандартный. Наследие Пежо и Ситроена: обслуживать машину предписано раз в 10 000 км. В зависимости от дилера, региона и программы стоимость колеблется от 12 тысяч до 19 тысяч рублей за визит. Столько же стоит ТО у конкурентов, но — раз в 15 000 км. Так что соблюдение регламента для Опеля выйдет дороже.
Впрочем, есть нюанс. Если вы считаете, что 15 000 км слишком большой интервал, будете дополнительно менять масло в промежутках, каждые 7000–8000 км. А вот 10 000 км не так пугают заботливых владельцев, и тут открывается возможность сэкономить, ведь от промежуточных «масляных сервисов» можно отказаться.
Цены
Opel Grandland X 1.6T 6AT
- Enjoy — 2 129 000 руб.
- Innovation — 2 399 000 руб.
- Cosmo — 2 549 000 руб.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Opel Grandland X
|
4477/1856/1609/2675
|
VW Tiguan
|
4509/1839/1659/2678
|
Toyota RAV4
|
4600/1855/1685/2690
Цены на некоторые расходники и запчасти
|
Деталь
|
Стоимость (оригинал/неоригинал), руб.
|
Фильтр масляный
|
от 700/180
|
Комплект свечей зажигания
|
от 4800/2400
|
Тормозные колодки передние
|
от 7100/1650
|
Тормозные диски передние
|
н.д./2560
Размерность шин
215/65 R17, 225/55 R18
Страховка и налоги
- ОСАГО (Москва, КБМ=1, 35 лет, 15 лет стажа) — от 10 836 рублей
- Транспортный налог (Москва) — 5250 рублей
За те же деньги
- Среди новых автомобилей: Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008, Toyota RAV4
- Среди автомобилей не старше трех лет, до 100 000 км пробега: BMW X3, Audi Q5, Lexus NX
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Нравится — немецкая сборка, хороший набор опций, качественная шумоизоляция
- Не нравится — высокая цена, только передний привод, скромный клиренс, маленький межсервисный интервал