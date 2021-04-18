Вернувшаяся в Россию марка делает ставку на недешевый и при этом моноприводный среднеразмерный кроссовер. Оцениваем его без эмоций, опираясь на факты и цифры.

Когда-то Опели были в топе российских продаж: отменно расходились Astra и Mokka, не были редкостью Corsa, Insignia и Antara. После нескольких лет отсутствия немецкая марка вернулась на наш рынок в составе альянса Peugeot-Citroen. Легковая модель в гамме пока всего одна — среднеразмерный кроссовер Grandland X. Их за прошлый год купили в России 117 штук, хотя соплатформенный Peugeot 3008 взяли 511 человек, а Citroen C5 Aircross — 327.

Что роднит Opel с французскими моделями?

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Родство Опелей с машинами концерна GM закончилось. Теперь они базируются на агрегатах альянса PSA. Grandland X вооружен французской бензиновой «турбочетверкой» 1.6 на 150 сил и 240 Нм момента в связке с тем же 6-ступенчатым автоматом Aisin, что и соплатформенники.

Привод — только передний. Платформа EMP2 подразумевает полный привод исключительно в гибридном исполнении, когда заднюю пару колес подкручивает электромотор (плюс еще один помогает ДВС спереди). Такое исполнение есть и на французских, и на немецкой машинах. Понятно, что такая версия стоила бы в России запредельно, а потому ее у нас и не будет.

На асфальте Opel Grandland X хорош, но может показаться жестковатым

А в чем отличия?

Сборка — в Германии: в результате машина оказывается в России дорогой. Но с точки зрения имиджа это скорее плюс.

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Дизеля, который есть у Пежо и Ситроена, в гамме «немца» нет. Жаль. Паркетники среднего класса — уже тот сегмент, где клиенты готовы доплатить за тяговитый и экономичный мотор на тяжелом топливе. А знатоки вдобавок ценят опыт французов в постройке именно таких двигателей: они хороши по характеристикам и надежности.

Но главное — это принципиально иной дизайн. Если Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008 вычурны и рассчитаны на тех, кто хочет выделяться, то Opel Grandland X по-немецки сдержан. Хотя ему тоже досталась опция с контрастной окраской крыши в черный цвет.

Передняя панель классических очертаний в противоположность дизайнерским соплатформенникам от Пежо и Ситроена.

Цифровая комбинация приборов не предлагается, есть только цветной дисплей по центру. Передние сиденья в максимальной комплектации — не только с регулировкой подушки по длине и памятью настроек, но и с вентиляцией — уникальное предложение в классе.

Что можно выбрать?

Вопрос в точку. Силовая установка одна, кузов — тоже (к слову, Peugeot предлагает выбор между пятиместным 3008 и растянутым 5008 на семь человек). Разгуляться можно только по трем комплектациям.

Базовая версия Enjoy за 2 129 000 рублей — это ESP, шесть подушек безопасности, обогревы руля, ветрового стекла и всех сидений, круиз, светодиодные фары, задний парктроник, тканевый салон, навигация, Android Auto и Apple CarPlay в недрах 8-дюймового экрана, литые диски на 17 дюймов и кондиционер.

Сзади комфортнее всего вдвоем. Подлокотник и обогрев есть во всех уровнях оснащения.

В исполнении Innovation за 2 399 000 рублей появятся двухзонный климат, салонное зеркало с автозатемнением, передний парктроник, системы предупреждения о выходе из полосы и сканирования дорожных знаков, функция адаптации тяги к рыхлому покрытию под колесами, датчик дождя, адаптивные фары с автоматикой дальнего света, «восемнадцатые» диски, электроскладывание зеркал, спортивные сиденья с комбинированной отделкой. Камера заднего вида ставится за доплату в 18 тысяч рублей.

Топ-уровень Cosmo предлагает панорамную крышу, мониторинг слепых зон, автопарковщика, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводную зарядку смартфона, кожаный салон. Цена — 2 549 000 рублей. На наш взгляд, оптимум посередине, в виде комплектации Innovation.

Версия даже с адаптивными фарами предложена без омывателя.

Для России адаптирован?

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Наивно было ожидать, что с потенциальными продажами около полутысячи машин в год для нас Grandland как-то адаптируют. Единственный пункт — обязательная стальная защита картера. И то хлеб: от нее до земли всего 175 мм. Считай, как у обычной Весты седана. Негусто, так что качественная защита не помешает. Запасное колесо в нишу багажника уместилось только малоразмерное.

Рисковать и разрешать лить в современный турбомотор бензин АИ-92, как делают некоторые китайские марки, в представительстве не стали. Так что — как минимум «девяносто пятый». Хотя сложно представить человека, который заплатит за автомобиль выше среднерыночной цены, а потом станет экономить на топливе.

В багажнике есть редкая фишка — лючок для длинномеров. Электропривод пятой двери будет только в «верхней» комплектации.

А едет как?

Мотора в 150 сил машине хватает. Разгон до сотни, по нашим замерам, занимает около 10,5 с. Десять секунд для многих водителей психологическая черта, отсекающая «медленные» машины от«быстрых», и Opel в нее почти укладывается (обещано 9,5 с). Расход с учетом турбированности мог быть и поменьше. Средний вышел около 10 л/100 км, хотя ритм был совсем не пробочным.

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В подвеске хочется уменьшить степень жесткости. Если хотите купить Opel под поездки по разбитым или «заплаточным» дорогам, обязательно проверьте его заранее на тест-драйве. Зато рулится автомобиль точно, а на ходу очень тихий. Для французской школы такое в порядке вещей, но у нас доминируют «японцы» и «корейцы», и вот на их фоне Grandland X выделяется в лучшую сторону.

Вне асфальта нужно быть аккуратным. Система IntelliGrip меняет только допустимую степень пробуксовки колес под снег, грязь или песок. Работает в узких пределах и второй гребущей пары колес не заменяет. Так что «сесть» — пара пустяков, лучше не экспериментировать.

Пороги надежно прикрыты от грязи дверями.

Есть куда телефон пристроить?

С местами для мелочей есть некоторый дефицит. Для смартфона площадка найдется на центральной консоли, а в топ-версии она еще и зарядит его беспроводным способом. Но бокс в подлокотнике микроскопический, подстаканник почему-то спереди всего один. Бардачок и карманы в дверях есть, однако сегодня этого мало. Тут реальность идет вразрез с немецким брендом, которому согласно стереотипу положено быть продуманным до малейших нюансов.

Для семьи с детьми сгодится?

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Сзади места для двоих взрослых впритык, рискуют упереться коленями в спинки передних сидений. Хотя некоторый запас есть, и пол почти ровный — жить можно. Троим сзади не место — ни взрослым, ни детям в креслах: ширины не хватает. В боковых дверях в максимальной комплектации появляются выдвижные шторки, которые пригодятся солнечным днем. Есть обогрев, но на подсветке его барабанчиков непонятным образом сэкономили.

Что с шумоизоляцией?

60 км/ч — 61 дБ

80 км/ч — 63,5 дБ

100 км/ч — 66,5 дБ

Opel Grandland X выступил на уровне Фольксвагена Тигуан, который по шумоизоляции один из лучших в классе. Замеры проводились на зимних нешипованных шинах.

Ровным слоем

Замеры лакокрасочного покрытия показали среднеевропейский результат: толщина ЛКП в диапазоне 110–130 мкм. Калиброванный на сталь толщиномер отказался выдать данные по капоту, передним крыльям и крышке багажника — они выполнены из алюминия. Стальные элементы покрыты слоем цинка в 9–15 мкм, так что первую коррозию на кузове если и увидите, то лет через двенадцать.

Резюме

Opel Grandland X обойдется заметно дороже локализованных конкурентов, а с Пежо и Ситроеном он ровня по деньгам. И, видимо, между этой троицей потенциальные покупатели и станут выбирать. Машина неплохо едет и хорошо оснащена. Немецкая сборка в глазах некоторых россиян тоже чего-то стоит.

Съезжать с асфальта на переднеприводном Грандленде можно, лишь убедившись, что поверхность под колесами плотная

Важно знать

Что с ТО и гарантией? Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Гарантия стандартная — 3 года или 100 000 километров пробега, от сквозной коррозии — 12 лет. А вот подход к ТО нестандартный. Наследие Пежо и Ситроена: обслуживать машину предписано раз в 10 000 км. В зависимости от дилера, региона и программы стоимость колеблется от 12 тысяч до 19 тысяч рублей за визит. Столько же стоит ТО у конкурентов, но — раз в 15 000 км. Так что соблюдение регламента для Опеля выйдет дороже. Впрочем, есть нюанс. Если вы считаете, что 15 000 км слишком большой интервал, будете дополнительно менять масло в промежутках, каждые 7000–8000 км. А вот 10 000 км не так пугают заботливых владельцев, и тут открывается возможность сэкономить, ведь от промежуточных «масляных сервисов» можно отказаться.

Цены

Opel Grandland X 1.6T 6AT

Enjoy — 2 129 000 руб.

Innovation — 2 399 000 руб.

руб. Cosmo — 2 549 000 руб.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Opel Grandland X 4477/1856/1609/2675 VW Tiguan 4509/1839/1659/2678 Toyota RAV4 4600/1855/1685/2690

Цены на некоторые расходники и запчасти

Деталь Стоимость (оригинал/неоригинал), руб. Фильтр масляный от 700/180 Комплект свечей зажигания от 4800/2400 Тормозные колодки передние от 7100/1650 Тормозные диски передние н.д./2560

Размерность шин

215/65 R17, 225/55 R18

Страховка и налоги

ОСАГО (Москва, КБМ=1, 35 лет, 15 лет стажа) — от 10 836 рублей

Транспортный налог (Москва) — 5250 рублей

За те же деньги

Среди новых автомобилей: Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008, Toyota RAV4

Среди автомобилей не старше трех лет, до 100 000 км пробега: BMW X 3, Audi Q 5, Lexus NX

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Нравится — немецкая сборка, хороший набор опций, качественная шумоизоляция

Не нравится — высокая цена, только передний привод, скромный клиренс, маленький межсервисный интервал