Daewoo Nexia-десятилетка: 4 «за» и столько же «против»

На вторичке Нексия дешевле Лады Гранты. А ведь она не так уж и плоха.

Материалы по теме Автомобиль с пробегом за 250 000 рублей: лучшие варианты

Модель, родственная автомобилю Opel Kadett из далеких 80‑х, к нам попадала, в основном, с узбекского завода Daewoo, хотя около года Нексию собирали и в Ростове. Ограничимся периодом после финального рестайлинга 2008 года (машина получила индекс N150): дремучие моторы заменили более современными, немного доработали силовую структуру, освежили оптику и интерьер. Продажи в России свернули в 2013 году, но на вторичке есть отдельные, более свежие экземпляры (выпуск шел до 2016‑го).

Продаваемый сейчас узбекский Ravon Nexia R3 — копия не Нексии, а седана Chevrolet Aveo.

Достоинства

Дешево!

Подвеска вполне жизнеспособна на плохих дорогах.

Надежные моторы.

Большой багажник.

Непритязательные моторы родом из 1990‑х — плюс с точки зрения тех владельцев, которые чихали на экологию и экономичность, а интересуются больше ресурсом, простотой обслуживания и доступностью ремонта.

Недостатки

Материалы по теме 10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов

Эргономика и комфорт прошлого века, тесный задний ряд.

Гниет кузов, система выпуска и многие другие элементы.

Просвет всего 158 мм — и заметно уменьшается под грузом.

Нестабильное качество сварных швов, окраски и сборки.

Моторы

Восьмиклапанный двигатель 1.5 (A15SMS, 80 л.с.) с ресурсом около 300 тысяч км ставили также на Lanos и Aveo. Докучает неизлечимыми течами сальников и прокладок клапанной крышки и ГБЦ (частично помогает установка ­клапанной крышки от Chevrolet Lanos). Ремень ГРМ желательно менять строго по расписанию, каждые 40 тысяч км.

Материалы по теме Chevrolet Cruze с пробегом: плюсы и минусы

Неплохое реноме и у 109‑сильного 16‑клапанного агрегата 1.6 (F16D3) — его также применяли на Chevrolet Lacetti и Cruze. Он тоже имеет гидрокомпенсаторы и живет свыше 300 тысяч км.

Иногда масло попадает в свечные колодцы, а термостат, помпа и высоковольтные провода редко живут дольше ста тысяч, но в целом двигатель безотказный и не очень капризный. Хотя в силу относительной современности наделен повышенной чувствительностью: накопившийся нагар может заклинить клапаны, а грязь в форсунках — вызвать троение.

Оба мотора подъедают масло (норма — до 0,3 л на 1000 км). Причем расход хорошего масла, как правило, ниже. А самое простое и дешевое «съедается» быстрее.

Коробки передач

Механическая пятиступка — такая же архаичная, как и все остальное.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Архаичность по нынешним понятиям почти синоним надежности. Однако у конкретного агрегата невелик ресурс некоторых валов и шестерен — к 120–150 тысячам может сказаться износ. На машинах с индексом N150 отмечена некоторая задумчивость работы узла сцепления: для беспроблемного включения передачи часто ­требуется пауза в две-три секунды.

«Масло на весь срок службы МКП» — слишком оптимистичный подход. Коробка прослужит намного дольше, если менять в ней масло хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Характер Нексии близок к отечественным машинам того же периода: по мелочам может сломаться все и в любой момент. Но у Нексии это происходит реже, а жизненно важные агрегаты крайне редко выходят из строя без предупреждения.

Активная езда по колдобинам существенно ускоряет износ амортизаторов и шаровых опор — могут сдаться уже после 50 тысяч км. Также могут лопнуть пружины. К остальным элементам подвески вопросов нет.

Машина не лучшим образом готова к холодам: откровенно слабы печка и вентиляция, примерзают механизмы замков.

Одна из самых известных механических болячек — преждевременный износ дверных петель.

Материалы по теме Секреты «перекупа»: как обычному человеку найти хорошее авто с пробегом

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Nexia 1.5 (80 л.с.)

Оптимальный выбор: Nexia 1.6 (109 л.с.)

За те же деньги: Лада Приора, Лада Гранта, Chery Bonus, Chevrolet Lanos, Nissan Almera Classic