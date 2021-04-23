Daewoo Nexia-десятилетка: 4 «за» и столько же «против»

Модель, родственная автомобилю Opel Kadett из далеких 80‑х, к нам попадала, в основном, с узбекского завода Daewoo, хотя около года Нексию собирали и в Ростове. Ограничимся периодом после финального рестайлинга 2008 года (машина получила индекс N150): дремучие моторы заменили более современными, немного доработали силовую структуру, освежили оптику и интерьер. Продажи в России свернули в 2013 году, но на вторичке есть отдельные, более свежие экземпляры (выпуск шел до 2016‑го).
Продаваемый сейчас узбекский Ravon Nexia R3 — копия не Нексии, а седана Chevrolet Aveo.
Достоинства
- Дешево!
- Подвеска вполне жизнеспособна на плохих дорогах.
- Надежные моторы.
- Большой багажник.
Недостатки
- Эргономика и комфорт прошлого века, тесный задний ряд.
- Гниет кузов, система выпуска и многие другие элементы.
- Просвет всего 158 мм — и заметно уменьшается под грузом.
- Нестабильное качество сварных швов, окраски и сборки.
Моторы
Восьмиклапанный двигатель 1.5 (A15SMS, 80 л.с.) с ресурсом около 300 тысяч км ставили также на Lanos и Aveo. Докучает неизлечимыми течами сальников и прокладок клапанной крышки и ГБЦ (частично помогает установка клапанной крышки от Chevrolet Lanos). Ремень ГРМ желательно менять строго по расписанию, каждые 40 тысяч км.
Неплохое реноме и у 109‑сильного 16‑клапанного агрегата 1.6 (F16D3) — его также применяли на Chevrolet Lacetti и Cruze. Он тоже имеет гидрокомпенсаторы и живет свыше 300 тысяч км.
Иногда масло попадает в свечные колодцы, а термостат, помпа и высоковольтные провода редко живут дольше ста тысяч, но в целом двигатель безотказный и не очень капризный. Хотя в силу относительной современности наделен повышенной чувствительностью: накопившийся нагар может заклинить клапаны, а грязь в форсунках — вызвать троение.
Оба мотора подъедают масло (норма — до 0,3 л на 1000 км). Причем расход хорошего масла, как правило, ниже. А самое простое и дешевое «съедается» быстрее.
Коробки передач
Механическая пятиступка — такая же архаичная, как и все остальное.
Архаичность по нынешним понятиям почти синоним надежности. Однако у конкретного агрегата невелик ресурс некоторых валов и шестерен — к 120–150 тысячам может сказаться износ. На машинах с индексом N150 отмечена некоторая задумчивость работы узла сцепления: для беспроблемного включения передачи часто требуется пауза в две-три секунды.
«Масло на весь срок службы МКП» — слишком оптимистичный подход. Коробка прослужит намного дольше, если менять в ней масло хотя бы раз в 50–60 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Характер Нексии близок к отечественным машинам того же периода: по мелочам может сломаться все и в любой момент. Но у Нексии это происходит реже, а жизненно важные агрегаты крайне редко выходят из строя без предупреждения.
- Активная езда по колдобинам существенно ускоряет износ амортизаторов и шаровых опор — могут сдаться уже после 50 тысяч км. Также могут лопнуть пружины. К остальным элементам подвески вопросов нет.
- Машина не лучшим образом готова к холодам: откровенно слабы печка и вентиляция, примерзают механизмы замков.
- Одна из самых известных механических болячек — преждевременный износ дверных петель.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Nexia 1.5 (80 л.с.)
Оптимальный выбор: Nexia 1.6 (109 л.с.)
За те же деньги: Лада Приора, Лада Гранта, Chery Bonus, Chevrolet Lanos, Nissan Almera Classic
- Не стоит отправляться в путь без домкрата: он может понадобиться в любой момент, а места в багажнике занимает немного.
- Потребовать предъявить огнетушитель и аптечку инспектор имеет право лишь при досмотре, в присутствии двух понятых и под видеозапись, но лучше, чтобы аптечка, огнетушитель, дорожный набор не оказались просроченными.
Фото: фирмы-производители