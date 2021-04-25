Десятитонник Hyundai: простой, как советский КАМАЗ

Основное достоинство корейской техники на фоне европейских и японских одноклассников — ​низкая цена, а значит, более быстрая окупаемость.

Крупнотоннажные грузовики Hyundai HD170 использует московская транспортная компания «Авто Экспедитор». Опыт эксплуатации таких машин проанализировали эксперты журнала «Рейс».

Технические особенности

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Двухосные крупнотоннажники Hyundai HD170 относятся к семейству Trago. Полная масса машины чуть более 17 тонн, грузоподъемность шасси — около 10 тонн. В России эта модель чаще встречается в виде бортовых грузовиков с кранами-манипуляторами, но ряд перевозчиков заказывали шасси HD170 с промтоварными фургонами и иными надстройками. В большинстве случаев эти автомобили оборудованы шестицилиндровыми двигателями рабочим объемом 11,15 л мощностью 290 л. с. Но есть и машины с 5,9-литровыми 255-сильными моторами. Коробка передач, как правило, простейшая шестиступенчатая без демультипликатора. Из двух вариантов колесной базы больше востребована длинная (5850 мм), а короткобазные (4395 мм) шасси обычно используют для автоцистерн и различной спецтехники.

Мнение водителей

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Конструктивно модель напоминает КАМАЗ. Не современный, а советский —​ образца 1976 года. Правда, с одной важной оговоркой — ​детали и узлы корейского аналога изготовлены и собраны в условиях гораздо более высокой культуры производства. Как и отечественные грузовики, «сто семидесятый» неприхотлив к качеству дорог. Не страшны ему ни глубокие ямы, ни рытвины, и на бетонную плиту он заедет, не поломав бампера. В общем, эта машина отлично подойдет для доставки стройматериалов на объекты. Но при развозной работе по городу это качество не востребовано.

Зато значительная погрузочная высота кузова нередко доставляет неудобство при разгрузке на «точках». Водители не любят HD170 — ​подвеска на многолистовых рессорах очень жесткая, и в кабине трясет. Особенно на машине 2008 года выпуска, где нет пневмоподвески водительского сиденья.

Комментарий

Артем Парфенов, технический директор компании «Авто Экспедитор»:

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— Основное направление деятельности нашей компании — ​рефрижераторные перевозки пищевой продукции, медикаментов, цветов и других товаров по Москве и Подмосковью. Соответственно, большая часть подвижного состава оборудована изотермическими кузовами с холодильно-обогревательными установками. Всего в парке около трех десятков автомобилей грузоподъемностью от 3,5 до 20 тонн. Часть машин — ​с бортовыми тентованными кузовами.

Для работы в условиях мегаполиса с интенсивным дорожным движением характерны относительно небольшие годовые пробеги, поэтому еще на стадии основания автопарка мы отказались от покупки новых автомобилей. Нет смысла переплачивать в среднем два миллиона рублей за технику, которая быстрее обесценится от времени, а не от износа.

Покупаем автомобили с пробегом — ​как правило, свежие машины в отличном состоянии и с большим остаточным ресурсом, требующие минимальных эксплуатационных расходов. Также при покупке учитываем ликвидность именно этой модели на вторичном рынке, ведь рано или поздно автомобиль придется продавать уже третьему владельцу. Таким образом удается минимизировать стоимость владения техникой, а прибыль от ее эксплуатации многократно покрывает все понесенные расходы.

Обслуживание и ремонт

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И то и другое компания «Авто Экспедитор» проводит в независимом сервисном центре, однако изредка приходится обращаться в техцентр официального дилера, если требуется сложная диагностика. На HD170 несколько десятков пресс-масленок, поэтому доверять ТО следует опытному механику, который не пропустит ни одной. Не смазанный вовремя узел быстро выходит из строя. Но тот, что смазывают регулярно, годами служит без переборки. К долговечности узлов HD170 претензий нет, и дорогостоящих ремонтов эти машины не требовали. Ранее в парке были четыре такие машины — ​две из них ушли на продажу с пробегами далеко за полмиллиона километров и в приемлемом для дальнейшей эксплуатации состоянии.

Шины

Вместо родных 20-дюймовых колес к ступицам HD170 отлично подошли 22,5-дюймовые диски европейского стандарта, что позволило применять долговечные шины из весьма широкого перечня предлагаемых в продаже. Перепробовав несколько марок, пока остановились на Firestone. По соотношению цена/качество они выгодней российских и китайских покрышек. В условиях работы преимущественно по Москве они служат от 120 тысяч до 200 тысяч километров.

ЛКП и коррозия

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Невысокое качество покраски кабин и рам — ​ известный недостаток грузовой техники Hyundai. Там, где сквозь трещины в покрытии проникает влага, возникают очаги коррозии. Через несколько лет работы на рамах «сто семидесятого» полностью исчезают набитые на заводе номера шасси. Есть и достаточно серьезная проблема с запчастями. Подобрать неоригинальные детали, как для грузовика европейской марки, по многим позициям просто невозможно. И чтобы не платить втридорога за оригинальный узел, приходится искать его на разборках. В центральной части России есть лишь одно предприятие с приемлемым ассортиментом подержанных узлов для корейской техники.

В классе десятитонников Hyundai HD170 неплохой в целом грузовик, но время этой морально устаревшей модели уже ушло. Приобретать такие машины в будущем компания не планирует.

Технические характеристики Полная масса, кг 17 350 Снаряженная масса, кг 6350/6440 Колесная база, мм 4395/5850 Длина, мм 7930/9525 Ширина, мм 2495 Высота, мм 3100 Колея передних колес, мм 2040 Колея задних колес, мм 1850 Длина переднего свеса, мм 1495 Длина заднего свеса, мм 2040 Колесная формула 4х2 Дорожный просвет, мм 285 Нагрузка на переднюю ось, кг 6300 Нагрузка на заднюю ось, кг 10 800 Двигатель D6AB/D6GA Рабочий объем, л 11,15/5,9 Макс. мощность, л. с. 290/255 Макс. крутящий момент, Н.м 932/1100 Макс. скорость, км/ч 120 Объем топливного бака, л 200

Фото: «Авто Экспедитор»