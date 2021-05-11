На моей Гранте в автосервисе потеряли резиновый кожух плюсовой клеммы аккумулятора. В магазине не нашел — в итоге сделал из крышки, с которой продавался аккумулятор.
Подложил под крышку кусок резины и заизолировал открытый участок провода. Так можно поступить и на других автомобилях.
Р. Шакиров, г. Вятские Поляны
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
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Фото: Р. Шакиров