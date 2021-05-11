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Материалы по теме Барашек вместо гайки — и вы сможете быстро обесточить автомобиль

На моей Гранте в автосервисе потеряли резиновый кожух плюсовой клеммы аккумулятора. В магазине не нашел — в итоге сделал из крышки, с которой продавался аккумулятор.

Подложил под крышку кусок резины и заизолировал открытый участок провода. Так можно поступить и на других автомобилях.

Р. Шакиров, г. Вятские Поляны

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

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Фото: Р. Шакиров