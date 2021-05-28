Новый КоАП для водителей: формулировки настораживают...

Например, «Право управления» предлагается заменить на «Право заниматься деятельностью, связанной с управлением».

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

Материалы по теме КоАП снова поправят — мало не покажется. Никому

— В статье об изменениях в «автодорожной» главе новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ (т.н. версия 2.1) сказано, что в проекте документа появились необычные формулировки. Вместо «Право управления» теперь предлагается «Право заниматься деятельностью, связанной с управлением». Речь о разной ответственности для любителей и профессионалов?

— Нет, в сфере дорожного движения ответственность за нарушения правил для всех одинаковая. А формулировки идентичны по смыслу. Возможно, новая лучше дает понять, что если машиниста асфальтоукладчика лишили прав во время поездки на личном автомобиле, то продолжать работать машинистом он не сможет, пока ему не вернут права.