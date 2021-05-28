Новый КоАП для водителей: формулировки настораживают...

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:
— В статье об изменениях в «автодорожной» главе новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ (т.н. версия 2.1) сказано, что в проекте документа появились необычные формулировки. Вместо «Право управления» теперь предлагается «Право заниматься деятельностью, связанной с управлением». Речь о разной ответственности для любителей и профессионалов?
— Нет, в сфере дорожного движения ответственность за нарушения правил для всех одинаковая. А формулировки идентичны по смыслу. Возможно, новая лучше дает понять, что если машиниста асфальтоукладчика лишили прав во время поездки на личном автомобиле, то продолжать работать машинистом он не сможет, пока ему не вернут права.
Изменений в водительской части КоАП ожидается много. В проекте новой редакции документа появились и новые статьи, и новые формулировки. Например, в статье 21.5 (бывшей 12.5) «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…» слова «лишение права управления транспортными средствами на срок такой-то» заменены словами «лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок такой-то».
В новом КоАП заложена статья (21.29 «Систематическое нарушение правил…»). Лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за ряд нарушений, подлежит «лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от одного года до полутора лет».
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Фото: Unsplash