В производстве сложной техники невозможно добиться успеха одномоментно. Чтобы занять лидирующее положение на рынке спецприцепов, фирме Nooteboom Trailers B. V. потребовалось без малого 140 лет!

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Низкорамные и полунизкорамные прицепы, на которых перевозят специальную технику (от экскаваторов и бульдозеров, до бурового оборудования), суда небольшого водоизмещения, тяжелые грузы, неделимые крупногабаритные конструкции, промышленное и энергетическое оборудование, востребованы на рынке коммерческой техники всегда. И сегодня нет региона, в котором бы не трудились тралы компании Nooteboom Trailers B. V.

Опыт эксплуатации таких прицепов проанализировали эксперты журнала «Рейс».

Nooteboom 7-axle MCO Semi Lowloader

Производство

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История компании началась в 1881 году, когда недалеко от Роттердама, в деревне Кетель 26-летний Виллем Нотебом основал кузницу. Часть изготавливаемых малым предприятием изделий —​ подковы, детали конской сбруи, колесные обручи, поворотные круги, уже в то время имели отношение к транспорту.

Сегодня вся линейка прицепной техники компании Nooteboom Trailers B. V. изготавливается на заводе в Нидерландах. При разработке инженеры стремились максимально перекрыть потребности перевозчиков по тоннажу и габаритным размерам транспортируемых грузов. А формируя комплектации тралов, фирма не ограничивает список поставщиков, например, осевых агрегатов, что обеспечивает возможность соблюдения принципа одномарочности парка. Это, в свою очередь, позволяет транспортным компаниям оптимизировать эксплуатационные расходы и положительно сказывается на прибыльности. В пул поставщиков комплектующих включают только лидеров сегмента, которые гарантируют высокое качество своей продукции.

Nooteboom OVB Teletrailer Nooteboom 7-axle Manoovr Semi lowloader Multi —PL with 3-axle Multidolly

Применение

Специальные прицепы Nooteboom выполняют доставку компонентов ветряков на объекты ветроэнергетики, расположенные на Юге России, на Кольском полуострове, в Башкирии, Ульяновской области и др. Не много конкурентов найдется у этих прицепов, когда речь заходит о транспортировке крупногабаритной и строительной техники (от буровых установок до бульдозеров), в том числе, в случае погрузки/разгрузки своим ходом с передней части прицепа.

Мнение эксперта

Сергей Нуждин, генеральный директор ООО «Современные технологии НС», официального представителя Nooteboom по запасным частям (г. Москва):

— По нашим прогнозам, спрос на перевозки групногабаритной и специальной техники, тяжелых неделимых конструкций и промышленного оборудования в ближайшие годы будет расти. Это потребует введения в эксплуатацию дополнительных низко- и среднерамных прицепов, специализированного подвижного состава.

Особенности конструкции

Прицепы Nooteboom могут оснащать как пневматической, так и гидравлической подвеской, а также конструктивно простой и потому очень надежной гидравлической системой управления осями. Благодаря ей обеспечивается маневренность автопоездов, которые могут иметь большую длину (перевозка негабаритных грузов, например, лопастей ветряков). К примеру, невысокие мосты над дорогой, путепроводы, тоннели и т. д., не станут преградой для низкорамного прицепа с подвеской, которая позволяет максимально занижать дорожный просвет.

Nooteboom EURO-PX 5-axle with 3-axle Interdolly

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Кроме того, гидравлическая система управления осями позволяет минимизировать износ шин. Для прицепов-тяжеловозов данная статья расходов существенна, и экономия средств на замену шин для автопредприятия очень важна.

Учитывая отсутствие подъемных механизмов на ряде объектов, куда доставляется спецтехника и самоходные машины, инженеры оснастили практически все низкорамные полуприцепы гидравлическим съемным гусем. Это позволило производить погрузку/разгрузку спецмашин с передней части трала. Разумеется, возможны варианты прицепов с фиксированным или с гидравлическим регулируемым гусем. В каждом отдельно взятом случае тип гуся определяет конфигурация низкорамного полуприцепа, а также типы используемого тягача и подкатных тележек: Jeepdolly или Interdolly. Они необходимы для распределения нагрузок по осям транспортного средства и, соответственно, выполнения требований по ограничению нагрузки на ось. Подкатные тележки также позволяют увеличить грузоподъемность трала, что бывает очень важно для выполнения транспортных задач ограниченным числом имеющихся в наличии прицепов.

Перевозчики, работающие на прицепах Nooteboom, отмечают продуманную до мелочей конструкцию отдельных элементов. В частности, задние тележки низкорамных полуприцепов Pendel-X имеют широкую (от 500 до 950 мм в зависимости от тележки) и глубокую U-образную нишу, в которую помещается рукоять экскаватора при транспортировке данного вида спецмашин. Есть у нидерландских прицепов и много других интересных технических решений — рассказать обо всех в раках одной статьи не представляется возможным.

Nooteboom 2-axle PXE Lowloader with detachable Flexneck

Запас прочности

Основным элементом любого трала-тяжеловоза является его силовая конструкция. Она должна иметь большой запас прочности, чтобы гарантировать безаварийную эксплуатацию с максимальной нагрузкой по дорогам различного качества. Сегодня для этого уже недостаточно только лишь увеличения толщины силовых элементов, так как это непременно приводит к росту собственной массы прицепа, снижает его грузоподъемность, увеличивает нагрузку на дорожное полотно. Чтобы создать по-настоящему крепкий «хребет» трала, инженеры оптимизируют сечение каждого силового элемента конструкции и применяют современные материалы. Опыт транспортных компаний показал, что в этом деле конструкторская школа Nooteboom достигла больших высот. Даже на прицепах с пробегами далеко за миллион километров, которые пройдены по дорогам невысокого качества, трещин в силовой конструкции нет.

Разумеется, в этом немалая заслуга современного оборудования, используемого в производстве тралов. В частности, речь идет о сварочных роботах, позволяющих получать соединительные швы высокой прочности, в которых отсутствуют дефекты.

Для справки: в производственном цикле предусмотрен обязательный контроль наличия внутренних дефектов в сварочных швах. Для этой ответственной диагностической операции применяют современные дефектоскопы. Обследованию, в прямом смысле слова, подвергается каждый сантиметр швов — ​любой дефект, газовые полости, микротрещины и т. д. являются концентраторами напряжений и могут привести к потери прочности соединения деталей силовой конструкции прицепа.

Nooteboom Mega Windmill Transporter

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Силовую конструкцию прицепов также защищают от воздействия окружающей среды современными лакокрасочными материалами, которые после проведения подготовительных операций (в частности, дробеструйной обработки для удаления окалины и окислов) наносят в окрасочных комплексах от лидеров отрасли. Толщина лакокрасочного покрытия более чем достаточна, чтобы надолго обеспечить защиту металла даже в условиях интенсивного абразивного износа. Пескоструй — ​вечный спутник техники, которая работает по дорогам невысокого качества и в сложных условиях эксплуатации.

Мнение эксперта

Александр Чернухин, генеральный директор «ТК-Трансойл», Оренбургская область:

— На балансе нашей компании стоит шесть различных моделей прицепов производства компании Nooteboom, возрастом от пяти до семи лет, на которых мы перевозим негабаритные и тяжелые грузы, специальную технику различного назначения, промышленное оборудование и т. д. Прицепы были приобретены новыми, и, следовательно, мы имеем возможность получить достоверную информацию об их качестве и надежности, ресурсе отдельных деталей и узлов. Отмечу, что подвижной состав работает в достаточно интенсивном режиме. Так, годовые пробеги автопоездов и, соответственно, прицепов Nooteboom колеблются от 150 до 200 тысяч километров, а суммарная наработка некоторых единиц техники перевалила далеко за миллион километров.

Несмотря на непростые условия эксплуатации, в силовых элементах прицепов мы не наблюдаем трещин, которые бы могли ослабить конструкцию. Обслуживание прицепов Nooteboom выполняем собственными силами. Никаких сложностей в этом нет. Вся необходимая техническая документация в доступе, а оригинальные запасные части оперативно поставляет официальный представитель бренда в России, компания «Современные технологии НС», с центрального склада, расположенного в Москве.

Nooteboom 4-axle extendible Teletrailer

«Бэушный» прицеп из Европы

Одно из интересных направлений, получивших развитие в последние годы, — ​покупка бывшей в эксплуатации техники Nooteboom из Европы. Как показала практика перевозчиков, которые уже воспользовались возможностью сократить свои расходы на приобретение подвижного состава, даже тралы с приличными пробегами сохраняют свою надежность и позволяют выполнять транспортные задачи в различных дорожных и климатических условиях с минимальными затратами на обслуживание и ремонт.

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Бывшие в эксплуатации прицепы Nooteboom приходят в Россию только с европейского рынка. При этом речь не идет о банальном завозе техники в любом состоянии и ее реализации с некоторой маржой. Каждый прицеп перед отправкой в РФ или после доставки на площадку российского дилера марки проходит предпродажную подготовку, которая включает диагностику и определенный перечень операций, связанных с обслуживанием и ремонтом. Иными словами, российский перевозчик получает технику, которая готова выйти на линию.

По статистике компании «Современные технологии НС», официального представителя Nooteboom по запасным частям на территории России, бывшие в эксплуатации прицепы приобретают не только небольшие, стесненные в средствах транспортные компании, но и крупные фирмы, которые оптимизируют свои расходы. Если оперировать цифрами, то реализуемые на нашем рынке б/у прицепы соотносятся к новым в соотношении примерно 30:70. Как видим, доля продаваемой техники с пробегом совсем немалая. При этом прицепы Nooteboom ликвидны на вторичном рынке. Следовательно, спустя время перевозчик может с минимальными затратами обновить парк техники, выгодно продав свои прицепы.

Nooteboom Mega Windmill Transporter Nooteboom Super Wing Carrier

Мнение эксперта

Валерий Иванов, начальник отдела снабжения «Компания Еврокран» (г. Москва):

— Компания Еврокран» успешно работает на территории РФ с 2000 года. Предлагает своим клиентам специальную технику в аренду и транспорт для ее доставки к месту проведения работ. Также мы осуществляем перевозку негабаритных грузов весом до 120 тонн и длиной до 50 метров по всей территории России. Для выполнения транспортных задач используются автопоезда с различными полуприцепами. В частности, пять тралов фирмы Nooteboom (Нидерланды) работают в составе автопоездов с седельными тягачами Mercedes-Benz, Volvo, MAN. Как показала практика, прицепы Nooteboom отлично зарекомендовали себя в перевозках крановой техники и негабаритных грузов.

Несмотря на то, что прицепы Nooteboom приобретались бывшими в эксплуатации (с пробегом по Европе), за шесть лет работы в нашей компании никаких критических замечаний к ним нет. Как показала практика, эта техника не только привлекательна по стоимости приобретения, но и позволяет минимизировать эксплуатационные затраты за счет высокой надежности и ресурса основных узлов и агрегатов. Обслуживание прицепов Nooteboom мы доверили нашим сервисным партнерам, которые располагают всей необходимой технической документацией, расходными материалами и запасными частями.

Фото фирмы-производителя

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