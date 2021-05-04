Волга ГАЗ-24-10: самая дорогая, самая недоступная и устаревшая от рождения

В этой Волге необычно было всё — от цены и назначения до технических решений и эксплуатационных качеств.

Делали для простых смертных…

Появление Волги 24–10 на свет было делом случая.

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В конце 70-х на замену устаревшей ГАЗ-24 завод подготовил новинку — ГАЗ-3102. Правда, от первоначальной задумки создать советский аналог Мерседеса W116 в ходе работы отказались, но даже в сильно усеченном виде 31-я понравилась «на самом верху». И тут прозвучало пожелание — оно же указание:

«Мы не позволим, чтобы автомобиль, на котором будут ездить чиновники и генералы, одновременно работал и в такси».

Поэтому ГАЗу пришлось выкручиваться: выпуск ГАЗ-3102 резко ограничили (элитных машин не должно быть много!), а для «простых смертных» запустили в серию нечто среднее между ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Так и появилась на свет модель ГАЗ-24-10, выпускавшаяся с конца 1985 года до 1991 года и пережившая страну, в которой была создана.

…а продавали по талонам из министерства

Если на Жигули, Москвичи, Запорожцы записывались в очередь, то для приобретения Волги записи даже не организовывались: требовалось ходатайство на министерском уровне. Мол, товарищ такой-то является лауреатом (академиком, профессором, народным артистом), ранее автомобиля такого уровня не имел (или имел, но совсем давно), а потому просим разрешить и выделить.

Не дешевле Lexus RX

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Стоила машина 16 360 рублей! Цена двух Жигулей того времени.

Средняя зарплата в 1986 году в CCCР составляла около 200 рублей в месяц — за машину надо было выложить 100 месячных окладов с хвостиком. Средняя зарплата россиян в конце 2020 года — 49 274 рубля (по данным Росстата, которые приводит ТАСС). Получается, в пересчете на «сегодняшние» деньги Волга стоила 5 млн рублей. Не дешевле, примеру, популярного кроссовера Lexus RX в дорогой комплектации.

Автор три десятка лет тому назад на отцовской Волге.

Первый «хит» черного рынка

Страны соцлагеря охотно брали ВАЗы, а вот Волги с каждым днем уходили на экспорт все хуже. Зато советские люди считали подарком судьбы покупку Волги за рубежом. Ведь зарубежная цена подержанной Волги не сильно отличалась от цены Жигулей, зато на родине ее можно было продать за любые деньги!

Цена ГАЗ-24-10 на вторичке была просто сумасшедшей. Это обыгрывалось в фильме «За последней чертой» (1991 год, сценарий Э. Володарского), где Евгений Сидихин играл роль бывшего боксера, оставшегося не у дел и вынужденного продать свою Волгу. Боксер просил за машину 30 000 рублей, но его «кинули», а Волгу продали за…120 000 рублей! Вот такой разброс цен.

А на недостатки закрывали глаза

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Потому что Волга 24–10 была не столько машиной, сколько пропуском в «высший свет».

Никаких технических суперрешений на ГАЗ-24-10 не было. Стояла, правда, бесконтактная система зажигания с магнитоэлектрическим датчиком вместо знакомого по Самарам датчика Холла. Решение оригинальное, но странное: зачем нужно было уходить от унификации по датчикам и по коммутаторам?

Скорость 200 км/ч? Только на картинке

Оцифровка спидометра на первых ГАЗ-24-10 выглядела круче, чем у прочих «нашемарок»: казалось, что наконец-то Волга начнет «делать всех» на трассе, как во времена первых «волжанок» ГАЗ-21. Однако реальные показатели не впечатляли. По динамике и по максималке Волга уступала почти всем отечественным малолитражкам, с трудом разгоняясь до 140 км/ч. А если двигатель был дефорсированным под бензин А-76, то ехала максимум 135 км/ч при попутном ветре. На более поздних модификациях максималка на спидометре упала до 180 км/ч.

Ела, сколько хотела

Эксплуатационная норма расхода топлива заводом не устанавливалась. Вместо этого в инструкции указывали некий контрольный расход топлива: летом, после пробега в 5000 км, при нагрузке в 2 человека. Для мотора ЗМЗ-402, работающего на АИ-93, цифры были такие: при скорости 90 км/ч — 9,3 л/100 км, при 120 км/ч — 12,9 л/100 км. Для мотора ЗМЗ-4021, потребляющего А-76, — соответственно 10,2 л/100 км и 13,9 л/100 км. Реальный же расход обычно составлял 13–15 литров на 100 км. При этом бензобак был маленький — всего 55 литров, а потому заправляться приходилось часто.

Датчики-призраки

Лампочка резерва топлива на ГАЗ-24-10 не загоралась даже при полном отсутствии в баке бензина. Причина — классная: лампочка-то была, а датчик в бензобак не устанавливали! Не предусмотрен конструкцией! Зато была предусмотрена клавиша, при нажатии на которую вспыхивали все индикаторы одновременно — почти как на самолете.

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Другое занятное техническое решение — схема работы концевых выключателей дверей, зажигающих свет в салоне. Вместо четырех выключателей устанавливали только два — чести удостоились передняя левая и задняя правая двери. Говорили, что это решение пошло от такси — там больше и не нужно. Водитель — слева спереди, пассажир — справа сзади.

Бензин за решеткой

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Горловина бензобака изнутри закрывалась металлической сеткой — слить через нее бензин было непросто. Да и лючок, запираемый на ключ, также препятствовал воришкам. Хотя можно было залезть под машину и открутить сливную пробку в баке.

Еще одна оригинальная особенность Волги — металлический щуп-индикатор уровня топлива. Лезете в багажник, откидываете коврик, находите щуп и смотрите, какая его часть сухая, а какая влажная… Полная аналогия с масляным щупом в моторе.

Какой могла бы быть Волга ХХI столетия и могла ли она быть вообще? Об этом читайте здесь.

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