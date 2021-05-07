Техника Парада Победы: от Тайфуна до Урана

Рассказываем о самых интересных машинах, которые проедут по Красной площади 9 мая.

Впереди — ветераны

Во главе механизированной колонны Парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, идут десять легендарных Т-34-85

Легендарные Т-34-85 по традиции идут во главе механизированной колонны.

Вслед за ними на Красной площади появится дебютант парада — Тайфун-ПВО. Бронированная боевая машина создана для повышения мобильности и уровня защиты стрелков переносных зенитно-ракетных комплексов. Построена на шасси КАМАЗ-4386 (на нем сделаны все четырехколесные Тайфуны), под капотом двигатель КАМАЗ-610.10 мощностью 350 л.с.

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Запас хода Тайфун-ПВО — 1200 км, максимальная скорость — 100 км/ч. Бронеавтомобиль способен преодолевать броды глубиной до полутора метров и подъемы крутизной до 30 градусов. В экипаже пять человек: стрелок-пулеметчик, командир, механик-водитель и два стрелка-зенитчика. Вооружение: крупнокалиберный 12,7 мм пулемет Корд, 9 ракет для пусковых установок ПЗРК Верба. Прицельный огонь из ПЗРК и пулемета можно вести на скорости до 20 км/ч. Вооружение позволяет поражать цели на высоте до 3,2 км и на расстоянии от 500 метров до 6 км. Несмотря на то, что это машина ПВО, она может поражать и наземные цели, в том числе легкобронированные.

Впереди идут броневики Тайфун-ПВО, сзади — Тайфун-ВДВ с необитаемой башней.

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Рядом с Тайфунами ПВО поедут дебютанты прошлого года — броневики Тайфун-ВДВ на аналогичном шасси. Особенность десантной модификации — стоящий сверху дополнительно дистанционно управляемый боевой модуль 32В01. В его составе 30 миллиметровая автоматическая скорострельная пушка 2А42 с боекомплектом 300 выстрелов (200 осколочно-фугасно-зажигательных, 100 бронебойно-трассирующих) и 7,62-миллиметровый пулемет 6П7К с боекомплектом 1000 патронов.

БМП трех поколений

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Ветеран БМП-2 с боевым модулем Бережок, предназначенным для модернизации техники старых образцов. В его составе современная система управление оружием, скорострельная пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 со стабилизацией в вертикальной плоскости (он позволяет на ходу забрасывать гранаты в окопы), а также четыре противотанковых ракетных комплекса Корнет с лазерным наведением.

БМП-3М — удачная боевая машина пехоты с мощным вооружением. Рождена в СССР, но и сейчас остается грозным и востребованным оружием.

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За БМП-2 пойдут перспективные машины Курганец-25 с необитаемым боевым модулем Эпоха. В состав модуля входят 57-миллиметровая автоматическая пушка, имеющая одновременно высокую скорострельность и хорошую огневую мощь, четыре противотанковых ракетных комплекса Корнет, пулемет ПКТМ и выдвижная установка ракетного комплекса Булат с восемью малогабаритными ракетами. Последние предназначены для стрельбы по мелким и легкобронированным целям и являются прекрасным дополнением к противотанковому Корнету.

Боевая машина пехоты Курганец-25. Вместо боевого модуля Бумеранг БМ с 30-миллиметровой пушкой получил боевой модуль Эпоха с более мощной 57-миллиметровой пушкой.

Замыкать колонну БМП выпало модернизированной «трешке» — машине, в башне которой установлена легендарная (со времен СССР, ее любят иностранцы и охотно закупают для установки на свою технику) спарка из скорострельная 30-миллиметровой и 100-миллиметровой пушек. Последняя используется для пуска фугасов и ракет.

Танки — марш

Тема модернизации в этом году будет доминировать и среди танков. Лишь три перспективных Арматы Т-14 замыкают колонную из 30 бронированных машин.

Перспективный танк Т-14 Армата со 125-миллиметровой пушкой 2А82–1М под боеприпасы нового поколения.

А впереди — действующие массовые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Если к обновленной «семьдесят второй» машине уже успели привыкнуть, то доработанные «восьмидесятый» и «девяностый» показали лишь в прошлом году.

Доработанный Т-72Б3М на сегодня самый массовый наш танк.

У Т-80БВМ мощность газотурбинного двигателя (такой мотор — особенность «восьмидесятки») повышена до 1250 л.с., на смену старому появился современный комплекс управляемого ракетного вооружения Рефлекс. Новое вооружение позволило увеличить дальность стрельбы, а также упростило поражение целей в условиях плохой видимости и в ночное время.

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У Т-90М мощность дизельного двигателя увеличена до 1130 л.с., на башне установлен пулемет с дистанционным управлением, внутренние объемы получили новые экраны-подбои (это дополнительная защита брони), башня увеличена за счет кормовой ниши — в ней располагается изолированный от экипажа боекомплект. И то, и другое повышает у экипажа шансы выжить при попадании снаряда.

Оба танка оснащены новыми системами управления огнем, модернизированным вооружением, динамической защитой Реликт (слабомощные заряды, которые меняют направление снаряда при попадании), наружными дополнительными защитными решетками и экранами. Возможна установка комплекса активной защиты Арена, которая обнаруживает и сбивает снаряд еще на подлете.

Модернизированные танки Т-90М.

И тут беспилотники

Будут в механизированной колонне и танки-беспилотники, принятые на вооружение в 2019 году. Их точное название — робототехнический комплекс Уран-9. Огневая мощь: 30-миллиметровая пушка 2А72, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, четыре противотанковых ракетных комплекса Атака и 12 реактивных огнеметов Шмель-М.

РТК Уран-9 — танк-беспилотник. В 2019 году принят на вооружение. Прошел доводку в условиях локальных военных конфликтов.

Вместе с перечисленными бронированными боевыми машинами по Красной площади пройдут 190 единиц военной техники: бронетранспортеры, самоходные орудия, зенитно-ракетные комплексы и зенитно-ракетные системы, боевые машины десанта, огнеметные установки, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы.

И, конечно, парадный кабриолет Aurus, который пришел на смену ЗИЛ-41041 АМГ.