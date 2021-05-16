Инспекторов хотят наделить правом направлять транспортное средство на внеплановый техосмотр — в том случае, если обнаружится неисправность, с которой запрещена эксплуатация автомобиля.

Как это будет работать?

Инспектор останавливает машину с негорящей фарой. Водителю выписывается штраф — по нынешнему тарифу это 500 рублей (которые можно оплатить в 20-дневный срок со скидкой 50%). Но помимо этого инспектор вносит в базу ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) запись о том, что у данного автомобиля выявлена неисправность. Водителю будет предписано устранить неисправность — и представить автомобиль на внеплановый техосмотр.

В ГИБДД не хотят лютовать и готовы дать на устранение обнаруженной неисправности достаточное время — допустим, неделю. Или десять дней. Срок этот пока обсуждается, но после принятия решения будет четко зафиксирован. Как говорят в ГИБДД, срок для них не принципиален, хоть две недели: главное — чтобы в итоге неисправность была устранена.

Починил машину — что дальше?

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Устранив неисправность, водитель (или владелец) пригоняет свой транспорт на удобный для него пункт технического осмотра — для прохождения техосмотра только по той неисправности, которая была зафиксирована. Лампочка горит? Отлично! На ТО проверяют распределение света фар — и, если всё в порядке, в системе ЕАИСТО «гасится» запись о том, что в автомобиле была найдена неисправность. Всё, «клеймо» снято — можно спокойно ездить дальше.

Если в установленный законом срок водитель (владелец) не устранит неисправность и не предоставит на пункт ТО свой автомобиль (а значит останется «черная метка» в ЕАИСТО), последствия могут быть самыми разными — от нового штрафа до запрета на регистрационные действия с автомобилем.

Полный перечень неисправностей, за которые инспектор ГИБДД может отправить транспорт на внеплановый техосмотр, само собой, должен быть обнародован. Скорее всего, это будут основные неисправности, при которых запрещается эксплуатация — неисправное световое оборудование, шины не по сезону и так далее. Хотя в этот список вполне можно вогнать все неисправности, которые числятся в Техническом регламенте Таможенного союза, а их там уйма.

Идея рабочая, но есть вопросы

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Вот простейший: если фара не горит, но водитель достанет из багажника лампочку (или сбегает за ней в магазин за углом) и устранит неисправность на месте, будет ли внесена в ЕАИСТО запись о неисправности ТС? Нет, говорят в ГИБДД, в этом случае достаточно просто штрафа или даже устного предупреждения — чтобы водитель впредь тщательнее следил за своей машиной.

Вопрос посложнее: во что обойдется внеплановый визит на техосмотр для «проверки лампочки»? Ведь пункты ТО — структуры сугубо коммерческие, за сто рублей лампочку проверять не станут.

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Или вот еще: если в последний день установленного срока приехал на пункт ТО, но тамошние специалисты посчитали неисправность неустраненной (фара светит криво, нужна ее замена, а не регулировка) и завернули машину с требованием произвести полноценный ремонт и приехать снова на ТО: что в этом случае грозит владельцу машины — новый штраф или запрет на регистрационные действия?

Да и кто будет проверять на дороге транспорт на предмет неисправностей, если инспекторов на дорогах почти не осталось…

Когда?

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Точного ответа нет. Но не исключено, что новый порядок будет введен уже в 2022 году.

Список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, существенно расширится. Подробный перечень найдете тут.

С 1 февраля под запретом и многие доработки автомобилей.

Фото на заставке: depositphotos