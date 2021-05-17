Использовал смартфон как навигатор. За что штраф?

Что грозит за включенный навигатор?
Ответственность за нарушение правил использования телефона водителем автомобиля предусмотрена ст. 12.36.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1500 рублей. Такое наказание предусмотрено за нарушение обязанностей, предусмотренных ПДД (п.2 «Общие обязанности водителей»).
Мнение эксперта
Хотите пользоваться навигатором? Возите телефон в держателе!
«Законодатель выделил в качестве нарушения использование телефона водителем. Это значит, что применение телефона по его прямому назначению вне зависимости от цели такого применения (звонок, смс, использование в качестве навигатора, воспроизведение видео и т.п.) без использования технического устройства, позволяющего применять телефон без использования рук, запрещено».
Как инспектор докажет, что телефон был в руках?
Чтобы выписать водителю штраф за мобильник, наличие фото- или видеодоказательств не требуется. Достаточно того, что инспектор ГИБДД видел, как вы брали в руки телефон.
Как оспорить нарушение?
Считаете, что конкретно в вашем случае зрение инспектора подвело? Имеете право оспорить нарушение. Но прежде:
- Выразите устное несогласие с вменяемым вам нарушением;
- Внимательно прочитайте составленный инспектором протокол — возможно, вы найдете в нем фактологические нестыковки (время, дата, обстоятельства правонарушения);
- Найдите в протоколе графу «объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Напишите, что с нарушением вы не согласны и объясните, почему;
- Если у вас есть доказательства вашей невиновности (запись регистратора, свидетели), обязательно напишите об этом в «объяснениях»;
- В течение 10 суток с момента вручения вам копии постановления об административном правонарушении, подайте жалобу в суд по месту совершения нарушения или руководству инспектора ГИБДД. Лучше сделать и то, и другое. О том, как правильно составить свое обращение, читайте здесь.
Как обжаловать штраф за мобильный?
Перспективы обжаловать такой штраф не радужные. При рассмотрении жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности, доказательствами виновности водителя будут служить:
- рапорт инспектора ГИБДД об обнаружении признаков правонарушения;
- протокол об административном правонарушении;
- допрос инспектора ГИБДД в суде.
На одной чаше весов — минимум три доказательства, на другой — только возражения одного человека, причем привлекаемого к административной ответственности.
Мнение эксперта
Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:
Суды руководствуются «презумпцией добросовестности полицейских»
«Проще говоря, действия сотрудников полиции признаются добросовестными, пока не доказано иное.
Если отсутствуют доказательства заинтересованности инспектора ГИБДД в исходе дела, не установлено обстоятельств выхода им за пределы полномочий и при допросе полицейский был предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, значит, его показания отражают объективную действительность.
В отличие от показаний лица, привлекаемого к административной ответственности и желающего избежать этой ответственности посредством искажения своих показаний».
Алексей Аксенов также отметил существующий в России «низкий порог административной доказанности». Это означает, что суду требуется меньше доказательств виновности водителя, чем доказательств его невиновности.
Иными словами, доказать виновность водителя гораздо проще, чем убедить суд в обратном. Происходит так потому, что водитель априори считается лицом, желающим уйти от наказания.
Отбиться от штрафа станет еще сложнее
С декабря 2020 года водители стали получать «письма счастья» за телефон и непристегнутый ремень (1000 рублей по ст.12.6 КоАП РФ), выписываемые по данным с дорожных камер. Факт нарушения ПДД распознает нейросеть — искусственный интеллект. Потом снимки проверяются человеком — техником Центра организации дорожного движения (структура при Правительстве Москвы). Затем данные передают в отдел ГИБДД, где проходят еще одну проверку. Только после этого выписывают штраф.
Мнение эксперта
Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:
Камер может стать больше
«Стационарные комплексы видеофиксации все чаще используются для выявления такого рода правонарушений. Как правило, объективные данные видеофиксации не оставляют шансов для обжалования, поскольку фиксируют как водителя, так и совершаемое им правонарушение».
Сейчас система действует только в столице, но имеет все шансы заработать и в других городах. Это означает, что в скором времени обжаловать штрафы за использование телефона за рулем станет практически невозможно.