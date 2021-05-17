Использовал смартфон как навигатор. За что штраф?

Если водитель взял в руки телефон, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать его. И неважно: разговаривал ли он или искал нужную улицу на карте. Причем обжаловать этот штраф будет непросто.

Что грозит за включенный навигатор?

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Ответственность за нарушение правил использования телефона водителем автомобиля предусмотрена ст. 12.36.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1500 рублей. Такое наказание предусмотрено за нарушение обязанностей, предусмотренных ПДД (п.2 «Общие обязанности водителей»).

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Мнение эксперта

Хотите пользоваться навигатором? Возите телефон в держателе!

«Законодатель выделил в качестве нарушения использование телефона водителем. Это значит, что применение телефона по его прямому назначению вне зависимости от цели такого применения (звонок, смс, использование в качестве навигатора, воспроизведение видео и т.п.) без использования технического устройства, позволяющего применять телефон без использования рук, запрещено».

Как инспектор докажет, что телефон был в руках?

Чтобы выписать водителю штраф за мобильник, наличие фото- или видеодоказательств не требуется. Достаточно того, что инспектор ГИБДД видел, как вы брали в руки телефон.

Как оспорить нарушение?

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Считаете, что конкретно в вашем случае зрение инспектора подвело? Имеете право оспорить нарушение. Но прежде:

Выразите устное несогласие с вменяемым вам нарушением;

Внимательно прочитайте составленный инспектором протокол — возможно, вы найдете в нем фактологические нестыковки (время, дата, обстоятельства правонарушения);

Найдите в протоколе графу «объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Напишите, что с нарушением вы не согласны и объясните, почему;

Если у вас есть доказательства вашей невиновности (запись регистратора, свидетели), обязательно напишите об этом в «объяснениях»;

В течение 10 суток с момента вручения вам копии постановления об административном правонарушении, подайте жалобу в суд по месту совершения нарушения или руководству инспектора ГИБДД. Лучше сделать и то, и другое. О том, как правильно составить свое обращение, читайте здесь.

Как обжаловать штраф за мобильный?

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Перспективы обжаловать такой штраф не радужные. При рассмотрении жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности, доказательствами виновности водителя будут служить:

рапорт инспектора ГИБДД об обнаружении признаков правонарушения;

протокол об административном правонарушении;

допрос инспектора ГИБДД в суде.

На одной чаше весов — минимум три доказательства, на другой — только возражения одного человека, причем привлекаемого к административной ответственности.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Суды руководствуются «презумпцией добросовестности полицейских»

«Проще говоря, действия сотрудников полиции признаются добросовестными, пока не доказано иное.

Если отсутствуют доказательства заинтересованности инспектора ГИБДД в исходе дела, не установлено обстоятельств выхода им за пределы полномочий и при допросе полицейский был предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, значит, его показания отражают объективную действительность.

В отличие от показаний лица, привлекаемого к административной ответственности и желающего избежать этой ответственности посредством искажения своих показаний».

Алексей Аксенов также отметил существующий в России «низкий порог административной доказанности». Это означает, что суду требуется меньше доказательств виновности водителя, чем доказательств его невиновности.

Иными словами, доказать виновность водителя гораздо проще, чем убедить суд в обратном. Происходит так потому, что водитель априори считается лицом, желающим уйти от наказания.

Отбиться от штрафа станет еще сложнее

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С декабря 2020 года водители стали получать «письма счастья» за телефон и непристегнутый ремень (1000 рублей по ст.12.6 КоАП РФ), выписываемые по данным с дорожных камер. Факт нарушения ПДД распознает нейросеть — искусственный интеллект. Потом снимки проверяются человеком — техником Центра организации дорожного движения (структура при Правительстве Москвы). Затем данные передают в отдел ГИБДД, где проходят еще одну проверку. Только после этого выписывают штраф.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Камер может стать больше

«Стационарные комплексы видеофиксации все чаще используются для выявления такого рода правонарушений. Как правило, объективные данные видеофиксации не оставляют шансов для обжалования, поскольку фиксируют как водителя, так и совершаемое им правонарушение».

Сейчас система действует только в столице, но имеет все шансы заработать и в других городах. Это означает, что в скором времени обжаловать штрафы за использование телефона за рулем станет практически невозможно.