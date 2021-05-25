Заправляем автомобиль от газовой плиты. Технологию придумали у нас!

Это не только удобно, но и выгодно — затраты на топливо снижаются более чем в пять раз.

Не от хорошей жизни

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Метан не только самое дешевое топливо, но и самый безопасный газ. Гораздо безопаснее распространенного у нас пропан-бутана.

Однако метановых АГНКС в России недостаточно для комфортной езды на автомобиле, работающих на газе. Сеть растет, но медленно. Вот и не спешат наши люди покупать метановые автомобили или устанавливать на уже имеющиеся газобаллонное оборудование.

На саровском предприятии «Микрометан» решили, не рассчитывая на государство, разработать компрессоры, с помощью которых любой водитель может заправить машину — самостоятельно, дешево и практически в любых условиях.

Подойдут компрессоры и небольшим автопаркам. Даже оплачивая газ по счетчику, компания или водитель частник все равно останется в выигрыше!

Что делает компрессор?

Он сжимает бытовой газ до давления 200 атмосфер. Машину можно заправить непосредственно от компрессора или закачать сжатый газ в баллоны «впрок». Несмотря на «страшное» слово «газ», компрессоры безопасны — они соответствует стандартам безопасности РФ, основные комплектующие производятся в Италии и Китае.

Как готовится топливо?

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«Кухня» предельно проста. В трехстадийный компрессорный блок заливается моторное масло. На вход через газовый фильтр поступает газ из обычной бытовой сети (полудюймовая газовая подводка та же, что и на кухонной плите).

Метан проходит три стадии последовательного сжатия, осушается, очищается от примесей. И подается по пятиметровому рукаву высокого давления в баллон автомобиля. Всё!

Модели — для дома и для малого бизнеса

В частном гараже хорошо использовать маломощный трехкиловаттный компрессор МКМ-5. Он выдает 5 м3 газа в час — Ладу Весту CNG заправит «под завязку» за 4 часа.

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Более мощная модель компрессора — МКМ-14 производит почти в три раза больше топлива — 14 м3 в час. Но и мощности потребляет побольше — 5,5 кВт (питается от трехфазной электросети).

МКМ-14 заправляет ГАЗель примерно за четыре часа, а Весту — всего за час с небольшим.

На часы смотреть не надо! Когда баллон будет полным, сработает автоматика, и компрессор отключится.

Существуют компрессоры как с более высокой, так и с малой производительностью. Можно выбрать компрессор под себя, не переплачивая за лишнее железо.

Какие расходники нужны?

Моторное масло (требует замены каждые 500 часов), фильтры-осушители (меняются раз в 1000 часов). Раз в 1000 часов придется потратиться на выходной клапан третьей стадии. Воздушный фильтр обновляют раз в год, а приводной ремень и того реже — раз в 2 года.

Еще один серьезный фактор экономии — специальное обслуживание неприхотливым компрессорам не требуется. Все манипуляции предельно просты и могут выполняться самостоятельно.

До капремонта компрессор проработает 6000–8000 часов, «проживет» не меньше 30 000 рабочих часов.

Сколько можно сэкономить?

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Сжатый саровским компрессором метан стоит 9 рублей за кубометр (и даже дешевле — ведь стоимость расходников уже учтена в цене). На заправках метан продают по 15–17 рублей за кубометр.

Считаем: на каждой заправке 90-литрового газового баллона Lada Vesta CNG удастся сберечь в среднем 630 рублей.

Залить полный 55-литровый бак Весты бензином АИ-95 можно примерно за 2805 рублей. Тот же объем «саровского» сжатого метана стоит 495 рублей. Более чем в 5,5 раз дешевле!

Ложка дегтя

Формально устанавливать подобные компрессоры в гаражах разрешается. Но на деле перед установкой придется пройти два бюрократических квеста. Получить разрешение от владельца газовой сети и зарегистрировать оборудование. Возможно, со временем процедуры согласования удастся облегчить, но пока придется побегать.

Впрочем, ради такой экономии многие согласятся побегать. Да и сама по себе идея интересная.