Вы спросили про корейский премиум-кроссовер. Вот ответ эксперта

С трехлитровым дизелем Genesis GV80 разменивает первую сотню быстрее чем за восемь секунд. Но почему BMW X5 динамичнее?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

— В статье про первый корейской премиум-кроссовер, сравнивая дизельный Genesis GV80 и BMW X5, вы указали, что с мотором того же ­объема и мощности последний «вжимает в кресло». А за счет чего?

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— На динамику влияет множество факторов, и мощность двигателя тут далеко не на первых ролях. Куда важнее крутящий момент. А он у баварского двигателя выше. Важны и диапазон оборотов, на которых этот момент достигается, и передаточные числа коробки передач. Переключения ступеней у Х5 также происходят быстрее.

Рядная дизельная «шестерка» мощностью 249 л.с. для GV80 оптимальна по соотношению отдачи и расхода.

И еще один важный параметр — масса. Genesis на несколько сотен килограммов тяжелее BMW. Все вышеперечисленные факторы суммируются, создавая преимущество в разгоне.