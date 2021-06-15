Вы спросили про корейский премиум-кроссовер. Вот ответ эксперта — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Вы спросили про корейский премиум-кроссовер. Вот ответ эксперта

С трехлитровым дизелем Genesis GV80 разменивает первую сотню быстрее чем за восемь секунд. Но почему BMW X5 динамичнее?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

В статье про первый корейской премиум-кроссовер, сравнивая дизельный Genesis GV80 и BMW X5, вы указали, что с мотором того же ­объема и мощности последний «вжимает в кресло». А за счет чего?

Материалы по теме
Новый корейский кроссовер: проверили на асфальте и на льду Байкала

— На динамику влияет множество факторов, и мощность двигателя тут далеко не на первых ролях. Куда важнее крутящий момент. А он у баварского двигателя выше. Важны и диапазон оборотов, на которых этот момент достигается, и передаточные числа коробки передач. Переключения ступеней у Х5 также происходят быстрее.

Рядная дизельная «шестерка» мощностью 249 л.с. для GV80 оптимальна по соотношению отдачи и расхода.

И еще один важный параметр — масса. Genesis на несколько сотен килограммов тяжелее BMW.  Все вышеперечисленные факторы суммируются, создавая преимущество в разгоне.

Если закрыть глаза на некоторые несущественные огрехи, можно с уверенностью сказать: никогда еще корейские модели не приближались так плотно к «немцам» по качеству и комфорту.


Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков


У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!



Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
481
Оцените материал
2:0

Отзывы о Genesis GV80

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...