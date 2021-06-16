Видеорегистратор в машине ГИБДД — он всегда записывает? — журнал За рулем

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Видеорегистратор в машине ГИБДД — он всегда записывает?

Ответ Госавтоинспекции: всегда — когда есть такая возможность.

В машинах ГАИ стоят видеорегистраторы. Обязаны ли сотрудники их включать или это на их усмотрение?

Анвар Т., г. Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Согласно Административному регламенту, утвержденному приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, осуществление сотрудником дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции административных процедур при надзоре за дорожным движением при наличии возможности должно производиться в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на стационарных постах, либо носимых видеорегистраторов.

Об этом сотрудник должен уведомить участников дорожного движения (лиц, присутствующих при осуществлении административных процедур).

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Темное время суток не является препятствием для осуществления сотрудниками своих функций. При этом остановка ТС осуществляется с учетом требований Правил дорожного движения и соблюдением мер безопасности. Во всех случаях патрульный автомобиль, имеющий специальную цветографическую схему, в стационарном положении должен размещаться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС и «За рулем»


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