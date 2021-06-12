Меняем свечи с пылесосом: гаражный лайфхак — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Меняем свечи с пылесосом: гаражный лайфхак

Понадобятся отрезок шланга подходящего диаметра и изолента.

Материалы по теме
5 увлекательных фактов о свечах зажигания

Если выворачивать свечи зажигания, не очистив глубокие колодцы в головке блока, то весь мусор попадет в цилиндры. Очищаю эти труднодоступные места пылесосом с самодельной насадкой из пластиковой трубки. Она должна проходить до дна колодца, при этом сквозь нее должна свободно пролезать свеча. Тогда весь мусор со дна будет втянут пылесосом.

Плотно соединить трубку с пылесосом помогут отрезок шланга подходящего диаметра и изолента. Также использую насадку при уборке труднодоступных мест в салоне автомобиля, например — между передними сиденьями и тоннелем пола.

Д. Габитов, Алтайский край

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

Материалы по теме
Повышаем мощность, закручивая свечи зажигания — как это?!

А вот еще один полезный совет — от москвича С. Рыкова:

На восьмиклапанном моторе моей Лады Гранты я очищаю свечные колодцы жидкостью для промывки карбюраторов и дроссельных узлов в аэрозольной упаковке. Жидкость выдувает грязь полностью и быстро высыхает. После такой чистки можно смело выворачивать свечи, не опасаясь попадания грязи в цилиндры.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Д. Габитов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
326
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...