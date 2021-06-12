Меняем свечи с пылесосом: гаражный лайфхак

Понадобятся отрезок шланга подходящего диаметра и изолента.

Материалы по теме 5 увлекательных фактов о свечах зажигания

Если выворачивать свечи зажигания, не очистив глубокие колодцы в головке блока, то весь мусор попадет в цилиндры. Очищаю эти труднодоступные места пылесосом с самодельной насадкой из пластиковой трубки. Она должна проходить до дна колодца, при этом сквозь нее должна свободно пролезать свеча. Тогда весь мусор со дна будет втянут пылесосом.

Плотно соединить трубку с пылесосом помогут отрезок шланга подходящего диаметра и изолента. Также использую насадку при уборке труднодоступных мест в салоне автомобиля, например — между передними сиденьями и тоннелем пола.

Д. Габитов, Алтайский край

Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

А вот еще один полезный совет — от москвича С. Рыкова:

На восьмиклапанном моторе моей Лады Гранты я очищаю свечные колодцы жидкостью для промывки карбюраторов и дроссельных узлов в аэрозольной упаковке. Жидкость выдувает грязь полностью и быстро высыхает. После такой чистки можно смело выворачивать свечи, не опасаясь попадания грязи в цилиндры.





Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Обязательные операции по ТО автомобиля (для всех!) — тут.

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Фото: Д. Габитов