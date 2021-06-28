Сорвало резьбу на наконечнике автомобильного компрессора? Замените его наконечником, который не нужно накручивать, — такие продаются в автомагазине.

Материалы по теме 4 копеечных предмета из дома, которые облегчат жизнь автомобилиста

На наконечнике шланга моего автомобильного компрессора испортилась резьба. Наконечник срывался и повреждал резьбу на вентиле. Не выбрасывать же почти новый компрессор!

В автомагазине купил наконечник, который не нужно накручивать, и пружинный хомут. Отрезав старый наконечник, установил новый и обжал хомутом. Всё обошлось в 100 рублей и 10 минут времени. Теперь накачать колесо гораздо проще, особенно в холодное время года.

Д. Соболев, г. Новосибирск

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

Кстати, компрессор пригодится не только при накачке шин, но и, к примеру, при замене свечей: с его помощью вы сможете легко и быстро очистить глубокие колодцы в головке блока. Воспользуйтесь насадкой для выдувания, которая должна проходить до дна колодца.

Материалы по теме Освежаем обивку салона: рецепт аккуратного водителя

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Шесть занятных и полезных устройств для вашей машины — тут.

Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air! — идеально подходят к автомобилям с стандартным и интегрированным рейлингом.

Комфорт на задних сиденьях достигается благодаря уменьшению объема багажника. Установите поперечины на крышу — и сможете перевозить велосипеды, лодки или просто груз в корзинах или боксах!

Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.

Фото: Д. Соболев