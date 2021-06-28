На наконечнике шланга моего автомобильного компрессора испортилась резьба. Наконечник срывался и повреждал резьбу на вентиле. Не выбрасывать же почти новый компрессор!
В автомагазине купил наконечник, который не нужно накручивать, и пружинный хомут. Отрезав старый наконечник, установил новый и обжал хомутом. Всё обошлось в 100 рублей и 10 минут времени. Теперь накачать колесо гораздо проще, особенно в холодное время года.
Д. Соболев, г. Новосибирск
Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.
Кстати, компрессор пригодится не только при накачке шин, но и, к примеру, при замене свечей: с его помощью вы сможете легко и быстро очистить глубокие колодцы в головке блока. Воспользуйтесь насадкой для выдувания, которая должна проходить до дна колодца.
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Фото: Д. Соболев