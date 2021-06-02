Лишили прав по «трезвой» статье? Вернут только через нарколога

Трезвенник? Все равно плати!
В 2019 году Минздрав выпустил скандальные правила получения медицинской справки, в которых вводился обязательный для всех без исключения тест на наличие CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина. Это так называемый маркер хронического алкоголизма, повышенное содержание которого якобы показывает, что пациент регулярно употребляет алкоголь.
Обозначенный в этих правилах уровень CDT (1,2%) может обнаружиться у абсолютных трезвенников, которые годами (достоверно!) не употребляли ни капли этилового спирта. Разумеется, эта норма была абсолютно коррупционной, особенно если речь шла о том, что даже здоровый непьющий человек мог не пройти этот тест. Цены же на подобные исследования колеблются от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, что резко увеличивает стоимость получения медицинской справки.
В дополнение к определению уровня CDT в организме водителя Минздрав предлагал исследовать биологические жидкости на наличие наркотиков. Стоимость подобного комплексного анализа в Москве составляет примерно 4 тысячи рублей и занимает несколько дней.
При таком подходе медицинская справка даже для человека с идеальным здоровьем подорожала бы из-за двух дополнительных анализов до 10 тысяч рублей. Ежегодно это коснулось бы 6 миллионов человек, что изъяло бы из их карманов до 60 миллиардов рублей.
Что изменится?
Встретив ожесточенный отпор со стороны общества и поняв, что «не прокатило», заинтересованные чиновники решили зайти с другой стороны. Ведь некоторые компании закупили за валюту дорогостоящее лабораторное оборудование — не пропадать же добру. И вот появился новый проект приказа Минздрава — тоже весьма интересный. Если приказ будет подписан, анализ на алкоголизм и на наркотики будет обязателен только после направления врача-нарколога, у которого должно возникнуть обоснованное сомнение в том, что с водителем что-то не в порядке. Такие правила действовали уже давно, с 2016 года, поэтому ничего фактически не изменится.
Но важно другое: для водителей, которых ранее лишили прав — неважно, за какие именно прегрешения! — лабораторный тест на алкоголизм и наркотики станет обязательным. То есть для возврата прав после лишения надо будет отдать около 10 тысяч рублей только за анализы и медсправку.
Странно видеть в новых правилах требование сдачи этих анализов для всех водителей, лишенных права управления транспортным средством, а не только тех, кого лишили прав «за пьянку».
К чему готовиться?
Если официальный тест на алкоголизм или на наркотики покажет положительный результат, водителя отправят в наркодиспансер для постановки окончательного диагноза. Поэтому если у человека есть основания для опасений в том, что у него тест на алкоголизм может что-то показать, такой тест лучше сдавать дважды. В первый раз «для себя», а второй раз уже официально — для справки. Цена вопроса, сами понимаете, удваивается.
В новых правилах нижний уровень CDT, равно как и само упоминание CDT, исчезли. Теперь интерпретировать результаты лабораторных анализов будет врач-нарколог — предсказать, как именно, никто не возьмется. Поэтому «лишенцу» перед сдачей анализа необходимо будет, на всякий случай, прекратить полностью употреблять алкоголь минимум за месяц до сдачи лабораторных тестов, а лучше за полтора. Уровень CDT повышается сразу после разового употребления алкоголя, особенно если было выпито много, а потом медленно понижается до естественного для конкретного человека уровня в течение нескольких недель. Но и это не гарантирует отрицательного результата, так как у всех людей естественный уровень CDT разный, в том числе встречается и повышенный.
Когда?
Приказ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
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