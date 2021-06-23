Проверено «За рулем»: порошковые огнетушители — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: порошковые огнетушители

Огнеборец ОП-2 от ярославской компании «Ярпожинвест» — безусловный победитель.

Двухкилограммовый огнетушитель должен быть в каждом автомобиле. Это закон. Лучше выбрать победителя тестов журнала «За рулем» — порошковый огнетушитель ОП‑2 Ярпожинвест. Он предназначен для тушения очагов возгорания всех классов, возможных при эксплуатации и ремонте автомобиля: А, В, С и Е.

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В интернет-магазине «За рулем» можно приобрести и килограммовый огнетушитель ОП‑1, который «на всякий пожарный» есть смысл разместить на каждой кухне. В гараже или большом автодоме пожарную безопасность обеспечит четырехкилограммовый ОП‑4.

Огнетушители снабжены манометрами, позволяющими оценить их состояние.

Цены зависят от массы и составляют 360, 410 и 725 рублей/шт.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos

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