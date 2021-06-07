Новая Toyota Camry лучше Kia K5? И да, и нет

У рестайлингового японского седана разгон стал быстрее, эргономика - человечнее, а второй ряд - уникальным. Но функции мультимедиа - как из прошлого века.

Битва седанов

Модернизированную Тойоту Камри показывали поэтапно. Начали летом 2020 года в США, затем настала очередь Европы, Японии и только сейчас — России. Самое время: после долгих лет бессменного лидерства Camry среди бизнес-седанов в этом году вдруг уступила первое место по продажам Kia K5 (8259 машин за январь-апрель против 8843).

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Паритет: разгонная динамика, скорость, расход топлива

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Прежде у Camry наиболее востребованный клиентами мотор 2.5 выдавал 181 л.с. и сочетался с 6-ступенчатым автоматом. Паспортные цифры кровь не будоражат: 9,9 с разгона до сотни. С рестайлингом двигатель прибавил в мощности до 200 сил, передач в автомате стало восемь, а время разгона сократилось до 8,7 с. Весомо!

Toyota теперь даже чуточку шустрее Kia с таким же объемом двигателя, для которого производитель при 194 «лошадях» обещает 8,6 с. Наши замеры подтвердили, что машины разгоняются ноздря в ноздрю — только показатели почти на секунду выше.

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Хотя субъективно Kia K5 кажется более быстрой. У нее похуже шумоизоляция (громкий голос мотора заставляет верить в фантастический разгон) и есть спортрежим в настройках, чуть обостряющий реакции на газ. Camry потише и едет всегда в одном ритме. Более того — до 60–70 км/ч она подчеркнуто вяло реагирует на газ.

По расходу топлива у машин, кстати, тоже паритет — около 10–11 л/100 км в городском цикле без особых пробок. Что неудивительно при наличии атмосферников одинакового объема, коробок с одним и тем же количеством скоростей и схожей массе.

Проигрыш: мультимедиа двадцатилетней давности

При рестайлинге экран мультимедиасистемы Toyota Camry переехал повыше: поменялся местами с центральными дефлекторами вентиляции. С точки зрения эргономики правильное решение: так водитель меньше отвлекается от дороги. С точки зрения эстетики — сомнительное. Хотя у подавляющего большинства машин сейчас дисплеи выпирают из панели, далеко не всем не нравится. И таким автолюбителям покажется, что у старой Camry всё было гармоничнее.

Медиасистемы из разных веков — у Тойоты (верхнее фото) из прошлого. Впрочем, Camry любят не за это.

Но куда важнее, что по функционалу мультимедийку Тойоты, как и раньше, отделяет от Кia пропасть. Монитор вырос с 8 до 9 дюймов, но у «ка-пятого» — 10,3! Графика и шрифты со сменой экрана не поменялись, и Camry отстает по ним лет на 20. У Kia четче картинка с камер, лучше прорисована навигация, есть интересные фишки вроде набора из нескольких аудиотреков с природными звуками для релаксации. Беспроводная зарядка телефона, поддержка Android Auto и Apple CarPlay есть в обеих моделях.

Превосходство: комфорт и плавность хода, уникальный второй ряд

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На фоне тряского нанеровностях K5 Camry кажется ковром-самолетом. Ей все нипочем, пассажиров она не беспокоит. Плавность хода была и осталась лучшей среди больших седанов. За это ее и ценят корпоративные парки и такси. Зато Kia рулится точнее. Хотя разница в поведении незначительна, и не все ее уловят.

Из фишек заднего сиденья Kia K5 (нижнее фото) — возможность подвинуть правого переднего пассажира. В Тойоте удобств больше, и некоторые из них уникальны для сегмента.

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Toyota Camry — идеальная машина для задних пассажиров. В дорогих комплектациях «японка» покоряет комфортом на втором ряде. Тут есть боковые и задняя шторка, удобные для сна подголовники, пульт управления музыкой и собственной (третьей) зоной микроклимата.

Уникальная функция — электрорегулировка наклона спинок, отдельно для левого и правого пассажиров. Правда, в такой версии сиденья не разложишь и объем багажник не увеличишь. Остается только небольшой лючок для длинномеров.

Kia K5 — для водителя, Toyota Camry — для пассажира

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Но ехать «японка» начала живее и интереснее, что увеличивает ее привлекательность в глазах обычных водителей (для таксистов и корпоративных клиентов это не главное качество автомобиля). Подтянуть бы уровень мультимедиа, и тогда корейскому конкуренту придется туго. Хотя Kia тоже может ответить — улучшения вполне возможны и до планового рестайлинга. К этому корейцы нас уже приучили.

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