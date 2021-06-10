Новый (и большой) кроссовер из Китая: тест-драйв «За рулем»

Семиместный JAC S7 дешевле конкурентов. На чем сэкономили?

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Зимой китайцы из Джака выпустили на российский рынок лифтбек J7, название которого навевает ассоциации с пакетом сока.

Теперь — кроссовер JAC S7. Ему бы цвет лайма в палитру, и можно просить комиссионные за рекламу у одноименной авиакомпании.

По характеристикам новый паркетник совсем не самолет, но хороший сервис на борту предусмотрен.

Для России приспособлен?

В начальных версиях обогревов нет никаких. Даже боковые зеркала холодные! Правда, сиденья обтянуты тканью, которая и в морозы, и на жаре приятнее кожи.

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Если ваш рост выше среднего, сидеть за рулем придется поджавшись: баранка регулируется только по высоте и расположена далековато от водителя. И это тем обиднее, что сиденья-то устроят многих: неплохо отформованы, и лишь рослые будут жаловаться на коротковатую ­подушку.

В нашей машине сиденья кожаные, с вентиляцией. В водительское еще и массажер встроен — простенький, в нем двигается лишь валик поясничной поддержки. Однако породистые Peugeot 2008 и Volkswagen Tiguan такой же по реализации массаж делают хуже.

JAC S7 1.5T 6DCT. Цена в России от 1 449 000 ₽. Фары светодиодные, без дополнительных функций. Светят неплохо.

Точно семиместный?

Сзади очень просторно. Половинки дивана сдвигаются вперед-назад, в широких пределах настраивается угол наклона спинки. Можно устроиться даже полулежа.

На JAC S7 ставят обогрев и вентиляцию передних сидений, а для водителя — еще и массажер.

Правда, из дополнительного сервиса — только USB-порт и авторежим всех стеклоподъемников.

Заднее сиденье не обогревается. Многим понравится регулировка спинки в широком диапазоне. Галерка крайне тесная и неуютная.

Между прочим, JAC S7 на 8 см длиннее Кодиака и лишь на сантиметр короче Santa Fe. И я был уверен, что на третьем ряду более-менее просторно.

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Увы! Как и в случае с лифтбеком J7, превосходство во внешних габаритах китайские инженеры не сумели обратить в увеличенное внутреннее пространство. Я при росте 186 см не могу так «сложиться» на галерке, чтобы и колени уместились, и на пол я опирался полной стопой. Взрослым на третьем ряду — приговор. Да и детям не вариант: сначала нужно исхитриться установить кресло или бустер, а затем ребенка усадить-высадить, что тоже непросто.

По умолчанию все машины — пятиместные. За третий ряд сидений нужно доплатить 60–70 тысяч рублей. На мой взгляд — сомнительная идея.

Сколько нужно отдать за семиместный универсал или кроссовер (до 2,5 млн рублей)? Лада Ларгус от 852 тысяч ₽

от 852 тысяч ₽ JAC S7 от 1,65 млн ₽

от 1,65 млн ₽ Chery Tiggo 8 Pro от 1,83 млн ₽

от 1,83 млн ₽ Skoda Kodiaq от 1,83 млн ₽

от 1,83 млн ₽ Mitsubishi Outlander от 2,27 млн ₽

от 2,27 млн ₽ Peugeot 5008 от 2,36 млн ₽

Мультимедия на уровне?

После запуска двигателя оживают два ЖК-дисплея по 12,3 дюйма. Один заменяет собой классические приборы (только на машинах в топовой комплектации). Дисплей красивый, но всё, что доступно — это переключать набор выводимых данных, что умеет монитор любой, даже самой скромной приборки. Центральная часть явно прорисована с прицелом на отображение работы систем активной безопасности. Но в России их на S7 не ставят.

Комбинация хорошо читается. Но зачем большой дисплей, если его нельзя перенастроить? Шикарную картинку с четырех камер можно настроить по своему вкусу. При перестроениях автоматически включается вид в «три четверти сзади».

Козырек приборов слегка маскирует выпирающий центральный дисплей на 12,3 дюйма. Джойстик роботизированной коробки — электронный, блок управления микроклиматом — сенсорный. Кнопки ЭРА-ГЛОНАСС врезаны прямо в панель беспроводной зарядки телефона.

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А вот расположенный на центральной консоли медиадисплей в размерах и наполнении в зависимости от уровня оснащения не меняется. Главное: предусмотрена функция полного отзеркаливания смартфона на этот дисплей. Нужно лишь скачать простенькое мобильное приложение и подключить телефон через USB. Работает адекватно.

Камеры кругового обзора выдают картинку потрясающей четкости — такую и в премиуме встретишь редко! Впервые в жизни я уверенно парковался исключительно по изображению на мониторе.

Топ-аудиосистема — марки Infinity (не путайте с автомобилями Infiniti). Качество звука не впечатлило, но всё же оно заметно лучше аудиосистем с «плоским» звучанием на большинстве китайских машин.

ЗАЗОР ИЛИ ИНТЕРВАЛ? Материалы по теме Новые JAC: дизайн красивый, а как с оцинковкой? Ответ производителя Мы уже привыкли к тому, что даже Лады имеют более-менее ровные кузова. Но бывают исключения. Еще зимой на лифтбеке JAC J7 я приметил неудачную подгонку кузовных панелей. На S7 всё оказалось намного хуже. На казахстанский завод «Сарыарка­АвтоПром» кузов приходит в сборе: выходит, так криво кузов нашей машины собрали на головном предприятии — в Китае. Стык переднего бампера с крылом с одной стороны ровный, с другой (на фото) — расширя­ющийся.

Правая передняя дверь провисает. Все четыре двери в нижней части топорщатся: передние выпирают над плоскостью задних, задние — над плоскостью крыльев.

Зазоры по периметру пятой двери: слева не просунуть и мизинец, справа легко входит средний палец.



Как едет?

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На S7 стоит наддувный двигатель 1.5 на 150 сил и 6‑ступенчатый преселективный робот. Оба агрегата проходят в ОТТС под длинными индексами, что указывает на их разработку (или как минимум — доработку) самим Джаком, а не покупку на стороне в сборе. Иных сочетаний в России нет: даже в «базе» за 1,45 млн стоит робот.

Дергается при троганье и на некоторых переключениях он так, словно мотор и коробка впервые друг друга видят. Разгон машины массой 1840 кг при 150 силах не может быть шустрым по определению — но JAC S7 еще и вяло реагирует на нажатие газа, добавляя к набору скорости лишнюю секунду-полторы (да-да, экология и оберегание робота от чрезмерных нагрузок). Производитель даже не заявляет время разгона до «сотни». Взбодрить кроссовер нечем: выбор настроек есть только для усилителя руля — три степени «утяжеления».

Багажник можно оснастить электроприводом с открыванием взмахом ноги. Китайцы обещают 960 л (!) объема при пятиместной конфигурации. Измеряли явно под потолок. Узкая докатка висит под днищем.

Так что ловим дзен от неспешной езды и радуемся тому, что S7 неплохо справляется с дефектами наших дорог, а в смешанном цикле не выходит за пределы 10 л/100 км. Крены в поворотах великоваты, однако не пугают и с вальяжным характером автомобиля в целом гармонируют.

Акустический комфорт не фонтан: колесные арки молят о дополнительной изоляции. И с асфальта не съезжайте. Мало того, что привод передний, так и клиренс всего 160 мм.

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Приятные мелочи лишь отчасти компенсируют качество сборки и дерганый силовой агрегат.

Единственный сильный аргумент «за» — цена. За 1,45–1,75 млн рублей ничего в похожих габаритах не купишь (если только УАЗ Патриот). Ну а дешево и идеально не бывает.

JAC S7 радует в некоторых мелочах, но расстраивает качеством сборки и настройками силового агрегата, а это — фундамент автомобиля

Задняя оптика решена по мотивам Audi Q7. По умолчанию горят светодиодные верхние фонари. При открывании пятой двери габариты и поворотники переходят в нижние секции на лампах накаливания.

Неплохая подвеска, просторный второй ряд и отличные видеокамеры Кривая сборка, мотор с коробкой не дружат, руль не регулируется по вылету

JAC S7 1.5T 6DCT

Длина / ширина / высота / база 4776 / 1900 / 1760 / 2750 мм

4776 / 1900 / 1760 / 2750 мм Снаряженная / полная масса 1840 / 2300 кг

1840 / 2300 кг Объем багажника 960–1358 л

960–1358 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 251 Н·м при 1500–4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 251 Н·м при 1500–4200 об/мин Максимальная скорость 160 км/ч

160 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 64 л

АИ‑92, АИ‑95 / 64 л Трансмиссия передний привод; Р6

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