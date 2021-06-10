Новый (и большой) кроссовер из Китая: тест-драйв «За рулем»

Зимой китайцы из Джака выпустили на российский рынок лифтбек J7, название которого навевает ассоциации с пакетом сока.
Теперь — кроссовер JAC S7. Ему бы цвет лайма в палитру, и можно просить комиссионные за рекламу у одноименной авиакомпании.
По характеристикам новый паркетник совсем не самолет, но хороший сервис на борту предусмотрен.
Для России приспособлен?
В начальных версиях обогревов нет никаких. Даже боковые зеркала холодные! Правда, сиденья обтянуты тканью, которая и в морозы, и на жаре приятнее кожи.
Если ваш рост выше среднего, сидеть за рулем придется поджавшись: баранка регулируется только по высоте и расположена далековато от водителя. И это тем обиднее, что сиденья-то устроят многих: неплохо отформованы, и лишь рослые будут жаловаться на коротковатую подушку.
В нашей машине сиденья кожаные, с вентиляцией. В водительское еще и массажер встроен — простенький, в нем двигается лишь валик поясничной поддержки. Однако породистые Peugeot 2008 и Volkswagen Tiguan такой же по реализации массаж делают хуже.
Точно семиместный?
Сзади очень просторно. Половинки дивана сдвигаются вперед-назад, в широких пределах настраивается угол наклона спинки. Можно устроиться даже полулежа.
Правда, из дополнительного сервиса — только USB-порт и авторежим всех стеклоподъемников.
Между прочим, JAC S7 на 8 см длиннее Кодиака и лишь на сантиметр короче Santa Fe. И я был уверен, что на третьем ряду более-менее просторно.
Увы! Как и в случае с лифтбеком J7, превосходство во внешних габаритах китайские инженеры не сумели обратить в увеличенное внутреннее пространство. Я при росте 186 см не могу так «сложиться» на галерке, чтобы и колени уместились, и на пол я опирался полной стопой. Взрослым на третьем ряду — приговор. Да и детям не вариант: сначала нужно исхитриться установить кресло или бустер, а затем ребенка усадить-высадить, что тоже непросто.
По умолчанию все машины — пятиместные. За третий ряд сидений нужно доплатить 60–70 тысяч рублей. На мой взгляд — сомнительная идея.
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Сколько нужно отдать за семиместный универсал или кроссовер (до 2,5 млн рублей)?
Мультимедия на уровне?
После запуска двигателя оживают два ЖК-дисплея по 12,3 дюйма. Один заменяет собой классические приборы (только на машинах в топовой комплектации). Дисплей красивый, но всё, что доступно — это переключать набор выводимых данных, что умеет монитор любой, даже самой скромной приборки. Центральная часть явно прорисована с прицелом на отображение работы систем активной безопасности. Но в России их на S7 не ставят.
А вот расположенный на центральной консоли медиадисплей в размерах и наполнении в зависимости от уровня оснащения не меняется. Главное: предусмотрена функция полного отзеркаливания смартфона на этот дисплей. Нужно лишь скачать простенькое мобильное приложение и подключить телефон через USB. Работает адекватно.
Камеры кругового обзора выдают картинку потрясающей четкости — такую и в премиуме встретишь редко! Впервые в жизни я уверенно парковался исключительно по изображению на мониторе.
Топ-аудиосистема — марки Infinity (не путайте с автомобилями Infiniti). Качество звука не впечатлило, но всё же оно заметно лучше аудиосистем с «плоским» звучанием на большинстве китайских машин.
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ЗАЗОР ИЛИ ИНТЕРВАЛ?
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Мы уже привыкли к тому, что даже Лады имеют более-менее ровные кузова. Но бывают исключения.
Еще зимой на лифтбеке JAC J7 я приметил неудачную подгонку кузовных панелей. На S7 всё оказалось намного хуже.
На казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром» кузов приходит в сборе: выходит, так криво кузов нашей машины собрали на головном предприятии — в Китае.
Как едет?
На S7 стоит наддувный двигатель 1.5 на 150 сил и 6‑ступенчатый преселективный робот. Оба агрегата проходят в ОТТС под длинными индексами, что указывает на их разработку (или как минимум — доработку) самим Джаком, а не покупку на стороне в сборе. Иных сочетаний в России нет: даже в «базе» за 1,45 млн стоит робот.
Дергается при троганье и на некоторых переключениях он так, словно мотор и коробка впервые друг друга видят. Разгон машины массой 1840 кг при 150 силах не может быть шустрым по определению — но JAC S7 еще и вяло реагирует на нажатие газа, добавляя к набору скорости лишнюю секунду-полторы (да-да, экология и оберегание робота от чрезмерных нагрузок). Производитель даже не заявляет время разгона до «сотни». Взбодрить кроссовер нечем: выбор настроек есть только для усилителя руля — три степени «утяжеления».
Так что ловим дзен от неспешной езды и радуемся тому, что S7 неплохо справляется с дефектами наших дорог, а в смешанном цикле не выходит за пределы 10 л/100 км. Крены в поворотах великоваты, однако не пугают и с вальяжным характером автомобиля в целом гармонируют.
Акустический комфорт не фонтан: колесные арки молят о дополнительной изоляции. И с асфальта не съезжайте. Мало того, что привод передний, так и клиренс всего 160 мм.
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Приятные мелочи лишь отчасти компенсируют качество сборки и дерганый силовой агрегат.
Единственный сильный аргумент «за» — цена. За 1,45–1,75 млн рублей ничего в похожих габаритах не купишь (если только УАЗ Патриот). Ну а дешево и идеально не бывает.
JAC S7 радует в некоторых мелочах, но расстраивает качеством сборки и настройками силового агрегата, а это — фундамент автомобиля
|Неплохая подвеска, просторный второй ряд и отличные видеокамеры
|Кривая сборка, мотор с коробкой не дружат, руль не регулируется по вылету
JAC S7 1.5T 6DCT
- Длина / ширина / высота / база 4776 / 1900 / 1760 / 2750 мм
- Снаряженная / полная масса 1840 / 2300 кг
- Объем багажника 960–1358 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 251 Н·м при 1500–4200 об/мин
- Максимальная скорость 160 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 64 л
- Трансмиссия передний привод; Р6
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