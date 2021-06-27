12 терминов, в которых все путаются

Катализатор и нейтрализатор, гидротолкатель и гидрокомпенсатор, конденсатор и конденсор — каждое слово имеет вполне определенный смысл.

Эксперт «За рулем» рассказывает о сложном простыми словами.

Катализатор и нейтрализатор

Удивляют фразы типа «Ремонт катализаторов».

Катализатор — это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций.

Устройство, применяемое на современных автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче — нейтрализатор.

Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество — катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» — это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.

Гидротолкатель и гидрокомпенсатор

Наиболее общее название — гидрокомпенсатор зазора. То есть устройство, делающее привод беззазорным. Оно снижает шум и износ привода ГРМ.

Гидрокомпенсаторы могут быть самых разных конструкций. А гидротолкатель (на фото справа) — это один из вариантов привода, то есть частный случай компенсатора. Кулачки распредвала воздействуют на толкатели клапанов. При этом весь механизм компенсации зазора встроен в толкатель и питается маслом, подаваемым в отверстие в колодце ­толкателя.

Турбины и компрессоры

Многие полагают, что турбомотор — это двигатель, не имеющий отношения к поршневому, поскольку движущей силой в нем является некая турбина. Однако практически все современные двигатели внутреннего сгорания — поршневые.

Турбина — просто часть турбокомпрессора. Если к двигателям добавили турбокомпрессор, то они не перестают быть поршневыми.

Конденсатор и конденсор

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Речь — об автомобильных системах кондиционирования. Охладитель, в котором происходит конденсация хладагента, называется конденсатором — как и в электротехнике, хотя к электрическим конденсаторам он отношения не имеет.

Но никаких конденсоров в этих системах нет. Термин «конденсор» описывает оптическую систему в проекционных и тому подобных приборах, улучшающую освещенность предмета. Неразбериха порождена английским словом condenser.

Коллекторы и трубопроводы

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Слово «Коллектор» (англ. collector) имеет вполне определенный смысл. Из телепрограмм сегодня все усвоили, что так называют человека, который занимается взысканием долгов. Применительно к технике коллектор — устройство, которое что-либо собирает, объединяет. Поэтому термин «выпускной коллектор» звучит вполне понятно и грамотно: такой элемент мотора собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя.

А вот очень похожая на него деталь, которую по аналогии кто-то обозвал «впускной коллектор», ничего не объединяет, а напротив, разъединяет! Собирать на впуске просто нечего — напротив, надо разделять поток по разным цилиндрам. Вот почему в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод»! Никаких впускных коллекторов в природе не существует.