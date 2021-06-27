12 терминов, в которых все путаются

Эксперт «За рулем» рассказывает о сложном простыми словами.
Катализатор и нейтрализатор
Катализатор — это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций.
Устройство, применяемое на современных автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче — нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество — катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» — это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.
Гидротолкатель и гидрокомпенсатор
Наиболее общее название — гидрокомпенсатор зазора. То есть устройство, делающее привод беззазорным. Оно снижает шум и износ привода ГРМ.
Гидрокомпенсаторы могут быть самых разных конструкций. А гидротолкатель (на фото справа) — это один из вариантов привода, то есть частный случай компенсатора. Кулачки распредвала воздействуют на толкатели клапанов. При этом весь механизм компенсации зазора встроен в толкатель и питается маслом, подаваемым в отверстие в колодце толкателя.
Турбины и компрессоры
Конденсатор и конденсор
Речь — об автомобильных системах кондиционирования. Охладитель, в котором происходит конденсация хладагента, называется конденсатором — как и в электротехнике, хотя к электрическим конденсаторам он отношения не имеет.
Но никаких конденсоров в этих системах нет. Термин «конденсор» описывает оптическую систему в проекционных и тому подобных приборах, улучшающую освещенность предмета. Неразбериха порождена английским словом condenser.
Коллекторы и трубопроводы
Слово «Коллектор» (англ. collector) имеет вполне определенный смысл. Из телепрограмм сегодня все усвоили, что так называют человека, который занимается взысканием долгов. Применительно к технике коллектор — устройство, которое что-либо собирает, объединяет. Поэтому термин «выпускной коллектор» звучит вполне понятно и грамотно: такой элемент мотора собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров двигателя.
А вот очень похожая на него деталь, которую по аналогии кто-то обозвал «впускной коллектор», ничего не объединяет, а напротив, разъединяет! Собирать на впуске просто нечего — напротив, надо разделять поток по разным цилиндрам. Вот почему в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод»! Никаких впускных коллекторов в природе не существует.
Уравновешенный и самоуравновешенный
Двигатель внутреннего сгорания — это набор массивных движущихся деталей. Их движение происходит с переменной скоростью — возникают ускорения. Произведение массы на ускорение дает силу — для мотора таких примеров несколько. Это силы инерции «поступательно движущихся масс», поршней и всего, что на них навешано. Еще есть силы инерции неуравновешенных вращающихся масс — это шейки коленчатого вала и всего, что к ним прицеплено. Силы, помноженные на плечи, порождают моменты. И все эти силы с моментами передаются на опоры мотора и, соответственно, на кузов машины, вызывая вибрацию. Характер их взаимодействия зависит от конструкции двигателя, количества цилиндров, блоков, угла развала этих блоков, порядка работы цилиндров, оборотов коленчатого вала.
В редких случаях упомянутые факторы полностью компенсируют друг друга. Если такое удается, двигатель называется полностью самоуравновешенным. Для любителей точных формулировок укажем, что признаков самоуравновешенности — шесть. Это равенство нулю суммарных сил инерции поступательно-движущихся масс (причем вызываемых ускорением с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала двигателя и удвоенной частоте вращения — так называемым силам инерции первого и второго порядка) и суммарных центробежных сил. К ним добавляются моменты этих сил, действующие относительно середины коленчатого вала в плоскости оси коленчатого вала.
Полностью самоуравновешенными двигателями являются рядная «шестерка» и полученный на ее основе V‑образный 12‑цилиндровый мотор.
Неуравновешенные моменты можно убрать с помощью специальных дисбалансов маховиков или дополнительных противовесов коленчатого вала. Для ликвидации сил инерции первого и второго порядка можно использовать специальные уравновешивающие механизмы.
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Фото: depositphotos и фирмы-производители