По статистике, Camry лидирует по продажам на российском рынке в своем сегменте уже 19 лет… непрерывно!

Успех складывается из множества факторов, но не все из них важны для владельца такой машины. На рынке есть несколько альтернативных вариантов, которые, на первый взгляд, не хуже Тойоты. А в чем-то даже лучше.

Но большинстве все равно берет Камрика...

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata Hyundai Sonata Hyundai Sonata

Цены: от 1 759 000 до 2 359 000 рублей

от 1 759 000 до 2 359 000 рублей Комплектаций: 6

6 Двигатели: бензиновые, 2 л (150 л.с.) или 2,5 л (180 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом.

У корейского седана бизнес-класса интересный дизайн (и кузова, и салона), немало занятных «фишек». Например, кнопочный селектор автомата; кнопки электропривода переднего пассажирского кресла продублированы на спинке; картинки с камер, следящих за слепыми зонами, выводятся в круглое окошко на щитке приборов; отлично звучит аудиосистема BOSE... — список можно продолжать.

Недостатки? Низкая покатая крыша над задним рядом, создающая ощущение тесноты; жестковатая подвеска. То и другое бизнес-классу явно не подходит, равно как и слабая шумоизоляция колесных арок. Плюс мелочи, вроде отсутствия петли или ручки на крышке багажника. Перчаточный ящик без отделки и освещения во всех версиях, кроме максимальной.

Да и силовые агрегаты не дают ощущения премиальности: и мощности впритык, и выбор невелик. При этом цены — почти как у Toyota.

Kia K5

Kia K5 Kia K5 Kia K5

Цены: от 1 679 900 до 2 429 900 рублей

от 1 679 900 до 2 429 900 рублей Комплектаций: 7

7 Двигатели: бензиновые, 2 л (150 л.с.) или 2,5 л (194 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом.

Где Hyundai — там и Kia. Теперь седан бизнес-класса носит не имя собственное Optima, а индекс K5. Автомобиль сделан на одной платформе с Sonata, производится в том же Калининграде, выглядит похоже и едет примерно так же — жестковато и шумновато (для бизнес-класса).

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В отличие от кнопочного селектора в Сонате, в K5 — обычный рычаг. Руль тоже попроще, трехспицевый. Зато панель климат-контроля не с кнопками и шайбами, а сенсорная. Создается впечатление, что панели в этих корейских машинах перепутали местами.

Из недостатков: системы помощи водителю, входящие в пакет DRIVE WISE (типа интеллектуального круиз-контроля, систем удержания в полосе, мониторинга слепых зон, предотвращения фронтальных столкновений и прочее), предлагаются в Kia K5 только в топовой комплектации GT Line+. Владельцам Kia K5 не нравится слишком «бюджетные» для этого класса материалы отделки салона. У задних стеклоподъемников нет импульсного режима.

Mazda 6

Mazda 6 Mazda 6 Mazda 6

Цены: от 1 730 000 до 2 092 000 рублей.

от 1 730 000 до 2 092 000 рублей. Комплектаций: 3

3 Двигатели: 2 л (150 л.с.), 2,5 л (194) или 2,5 л с турбонаддувом (231 л.с.). Коробка передач — шестиступенчатый автомат.

Mazda всегда отличалась драйверскими амбициями. Вот и Mazda 6 рулится лучше, четче одноклассников, даже будучи на высокопрофильных 17-дюймовых шинах. И тем паче — на топовых 19-дюймовых колесах. Правда, такие машины и заметно жестче.

На отличную управляемость работает система динамического контроля тяги G‑Vectoring Control, заставляющая машину ввинчиваться даже в сложные повороты. Ехать на Mazda 6 по серпантину — удовольствие.

Двухлитрового двигателя при такой настройке шасси маловато — хотя он трудится на все 150 сил. Машине лучше подходят двигатели объемом 2,5 литра — 194-сильный и 231-сильный с турбонаддувом. Жаль, он сочетается только с шестиступенчатым «автоматом». У Сamry, например, АКП на 8 ступеней.

Проблема Мазды в том, что у нее морально устаревший интерьер, слишком дорогой пакет ассистентов водителя наподобие адаптивного круиз-контроля, автоматического управления светом, безопасного торможения в городе, мониторинга слепых зон и прочего (187 000 руб. в максимальной комплектации). Даже за навигационную систему придется доплатить 55 000 рублей! И Mazda 6 все еще шумнее одноклассников, несмотря на то, что у нее теперь двойные стекла в передних дверях и прочие шумоподавляющие хитрости.

Skoda Superb

Skoda Superb Skoda Superb Skoda Superb

Цены: от 2 240 000 до 3 682 000 рублей

от 2 240 000 до 3 682 000 рублей Комплектаций: 4

4 Двигатели: бензиновые TSI 1.4 (150 л.с.), 2.0 (190, 220 или 280 л.с.). Коробки передач — DSG с 6 и 7 ступенями

В конкуренты Toyota Camry часто записывают Skoda Octavia — не совсем заслуженно. По величине колесной базы к «японке» (2825 мм) ближе Skoda Superb (2841 мм).

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О главных достоинствах чешского автомобиля все наслышаны. Это просторнейший салон (особенно на втором ряду, запас пространства в коленях пассажиров — 157 мм) и кузов типа лифтбек. Со сложенными задними сиденьями полезный объем превышает 1700 литров. Плюс разнообразные «фишки» Simply Clever, вроде магнитного фонарика в багажнике, скребка для льда на лючке бака, зонтов-автоматов в передних дверях, чехла для перевозки длинномеров, складного фаркопа, многочисленных ниш и отделений для мелочей — всего 29 пунктов.

Все двигатели у Суперба с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Доступны электронно-управляемые амортизаторы с изменяемой жесткостью и полный привод. Множество вариантов цвета кузова, колес, отделки салона, полно опций и аксессуаров.

Недостатки: наверное, спорный дизайн. Хотя у кого теперь он бесспорный? Цены — высокие. Шумоизоляция могла бы быть и получше, материалы интерьера — подороже, ЛКП — потолще, подвеска — помягче. К тому же владельцы Супербов утверждают, что автомобили очень долго прогреваются зимой.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Passat

Цены: от 2 147 000 до 2 827 000 рублей

от 2 147 000 до 2 827 000 рублей Комплектаций: 3

3 Двигатели: 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Коробка передач — семиступенчатый «преселектив».

Сильная сторона немецкого седана — в его богатом оснащении. Высокофорсированные двигатели TSI, адаптивный свет, интеллектуальные электронные помощники IQ.Drive, система адаптивного управления ходовой частью DCC, водительское сиденье ErgoComfort, трехзонный климат-контроль Climatronic в стандартном оснащении, мультимедийная система Discover Media или Discover Pro с управлением жестами или голосом…

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Также предлагается приложение Volkswagen Connect, позволяющее вести статистику расхода топлива, анализировать стиль вождения, записываться на ТО, находить автомобиль на парковке и вызывать помощь на дороге одним кликом. Только у Пассата есть электропривод крышки багажника с «виртуальной педалью». Кстати, багажник большой — 586 литров. Салон просторный и очень качественный. Но скучный до зевоты.

Passat разгоняется сносно даже с базовым 1.4, а с 2.0 — так и вовсе хорошо, лучше конкурентов. Динамики хватает, плавность хода и управляемость неплохие (особенно с адаптивным шасси).

Недостатки: скучный интерьер и слишком высокие цены.

Toyota Camry

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Цены: от 1 880 500 до 2 916 500 рублей

от 1 880 500 до 2 916 500 рублей Комплектаций: 8

8 Двигатели: 2.0 (150 л.с.) с вариатором, 2.5 (200) л.с. и 3.5 (249 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом

Camry лидирует в бизнес-классе не только в России, но и в США, где альтернатив гораздо больше. Почему? Главная причина — марка ассоциируется с надежностью. Можно ездить на машине несколько лет и быстро продать на вторичном рынке с минимальными потерями. У Camry хорошо подобраны силовые агрегаты. Они обеспечивают именно такую динамику, которой и ждешь от такой машины. Она довольно комфортна: просторная, с плавным ходом по любой дороге и неплохой шумоизоляцией.

У нее множество комплектаций и отличный набор оборудования. Например, здесь могут быть: трехзонный климат-контроль с сенсорным управлением с заднего ряда. В этом же блоке — электрорегулировка наклона задней спинки (уникальное для класса предложение). Наконец, банальные шторки на окнах.

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В общем, покупателей не приходится убеждать, что эта машина стоит своих денег.

Хотя, конечно, есть и у этой машины недостатки. Например, она отстает от конкурентов по части электроники. Центральный дисплей только после обновления модели вырос до 9 дюймов. Тогда как у конкурентов — по 10,25. А у Camry вдобавок устаревший интерфейс мультимедийной системы. Впрочем, дисплеи и графика в автомобиле (особенно этого класса) далеко не на первом месте по значимости.

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Camry по сравнению с конкурентами — очень сбалансированный автомобиль. Правильный, почти без недостатков — как сами-знаете-кто. Поэтому и лидирует два десятилетия, и на третий десяток может пойти.

Но если вы устали от гегемонии Camry, неплохими альтернативами могут быть Skoda Superb и Volkswagen Passat. В Hyundai Sonata и Kia K5 недостатков больше. А Mazda 6 явно нуждается в обновлении.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»