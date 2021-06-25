Успех складывается из множества факторов, но не все из них важны для владельца такой машины. На рынке есть несколько альтернативных вариантов, которые, на первый взгляд, не хуже Тойоты. А в чем-то даже лучше.
Но большинстве все равно берет Камрика...
Hyundai Sonata
- Цены: от 1 759 000 до 2 359 000 рублей
- Комплектаций: 6
- Двигатели: бензиновые, 2 л (150 л.с.) или 2,5 л (180 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом.
У корейского седана бизнес-класса интересный дизайн (и кузова, и салона), немало занятных «фишек». Например, кнопочный селектор автомата; кнопки электропривода переднего пассажирского кресла продублированы на спинке; картинки с камер, следящих за слепыми зонами, выводятся в круглое окошко на щитке приборов; отлично звучит аудиосистема BOSE... — список можно продолжать.
Недостатки? Низкая покатая крыша над задним рядом, создающая ощущение тесноты; жестковатая подвеска. То и другое бизнес-классу явно не подходит, равно как и слабая шумоизоляция колесных арок. Плюс мелочи, вроде отсутствия петли или ручки на крышке багажника. Перчаточный ящик без отделки и освещения во всех версиях, кроме максимальной.
Да и силовые агрегаты не дают ощущения премиальности: и мощности впритык, и выбор невелик. При этом цены — почти как у Toyota.
Kia K5
- Цены: от 1 679 900 до 2 429 900 рублей
- Комплектаций: 7
- Двигатели: бензиновые, 2 л (150 л.с.) или 2,5 л (194 л.с.). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатым автоматом.
Где Hyundai — там и Kia. Теперь седан бизнес-класса носит не имя собственное Optima, а индекс K5. Автомобиль сделан на одной платформе с Sonata, производится в том же Калининграде, выглядит похоже и едет примерно так же — жестковато и шумновато (для бизнес-класса).
В отличие от кнопочного селектора в Сонате, в K5 — обычный рычаг. Руль тоже попроще, трехспицевый. Зато панель климат-контроля не с кнопками и шайбами, а сенсорная. Создается впечатление, что панели в этих корейских машинах перепутали местами.
Из недостатков: системы помощи водителю, входящие в пакет DRIVE WISE (типа интеллектуального круиз-контроля, систем удержания в полосе, мониторинга слепых зон, предотвращения фронтальных столкновений и прочее), предлагаются в Kia K5 только в топовой комплектации GT Line+. Владельцам Kia K5 не нравится слишком «бюджетные» для этого класса материалы отделки салона. У задних стеклоподъемников нет импульсного режима.
Mazda 6
- Цены: от 1 730 000 до 2 092 000 рублей.
- Комплектаций: 3
- Двигатели: 2 л (150 л.с.), 2,5 л (194) или 2,5 л с турбонаддувом (231 л.с.). Коробка передач — шестиступенчатый автомат.
Mazda всегда отличалась драйверскими амбициями. Вот и Mazda 6 рулится лучше, четче одноклассников, даже будучи на высокопрофильных 17-дюймовых шинах. И тем паче — на топовых 19-дюймовых колесах. Правда, такие машины и заметно жестче.
На отличную управляемость работает система динамического контроля тяги G‑Vectoring Control, заставляющая машину ввинчиваться даже в сложные повороты. Ехать на Mazda 6 по серпантину — удовольствие.
Двухлитрового двигателя при такой настройке шасси маловато — хотя он трудится на все 150 сил. Машине лучше подходят двигатели объемом 2,5 литра — 194-сильный и 231-сильный с турбонаддувом. Жаль, он сочетается только с шестиступенчатым «автоматом». У Сamry, например, АКП на 8 ступеней.
Проблема Мазды в том, что у нее морально устаревший интерьер, слишком дорогой пакет ассистентов водителя наподобие адаптивного круиз-контроля, автоматического управления светом, безопасного торможения в городе, мониторинга слепых зон и прочего (187 000 руб. в максимальной комплектации). Даже за навигационную систему придется доплатить 55 000 рублей! И Mazda 6 все еще шумнее одноклассников, несмотря на то, что у нее теперь двойные стекла в передних дверях и прочие шумоподавляющие хитрости.
Skoda Superb
- Цены: от 2 240 000 до 3 682 000 рублей
- Комплектаций: 4
- Двигатели: бензиновые TSI 1.4 (150 л.с.), 2.0 (190, 220 или 280 л.с.). Коробки передач — DSG с 6 и 7 ступенями
В конкуренты Toyota Camry часто записывают Skoda Octavia — не совсем заслуженно. По величине колесной базы к «японке» (2825 мм) ближе Skoda Superb (2841 мм).
О главных достоинствах чешского автомобиля все наслышаны. Это просторнейший салон (особенно на втором ряду, запас пространства в коленях пассажиров — 157 мм) и кузов типа лифтбек. Со сложенными задними сиденьями полезный объем превышает 1700 литров. Плюс разнообразные «фишки» Simply Clever, вроде магнитного фонарика в багажнике, скребка для льда на лючке бака, зонтов-автоматов в передних дверях, чехла для перевозки длинномеров, складного фаркопа, многочисленных ниш и отделений для мелочей — всего 29 пунктов.
Все двигатели у Суперба с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Доступны электронно-управляемые амортизаторы с изменяемой жесткостью и полный привод. Множество вариантов цвета кузова, колес, отделки салона, полно опций и аксессуаров.
Недостатки: наверное, спорный дизайн. Хотя у кого теперь он бесспорный? Цены — высокие. Шумоизоляция могла бы быть и получше, материалы интерьера — подороже, ЛКП — потолще, подвеска — помягче. К тому же владельцы Супербов утверждают, что автомобили очень долго прогреваются зимой.
Volkswagen Passat
- Цены: от 2 147 000 до 2 827 000 рублей
- Комплектаций: 3
- Двигатели: 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Коробка передач — семиступенчатый «преселектив».
Сильная сторона немецкого седана — в его богатом оснащении. Высокофорсированные двигатели TSI, адаптивный свет, интеллектуальные электронные помощники IQ.Drive, система адаптивного управления ходовой частью DCC, водительское сиденье ErgoComfort, трехзонный климат-контроль Climatronic в стандартном оснащении, мультимедийная система Discover Media или Discover Pro с управлением жестами или голосом…
Также предлагается приложение Volkswagen Connect, позволяющее вести статистику расхода топлива, анализировать стиль вождения, записываться на ТО, находить автомобиль на парковке и вызывать помощь на дороге одним кликом. Только у Пассата есть электропривод крышки багажника с «виртуальной педалью». Кстати, багажник большой — 586 литров. Салон просторный и очень качественный. Но скучный до зевоты.
Passat разгоняется сносно даже с базовым 1.4, а с 2.0 — так и вовсе хорошо, лучше конкурентов. Динамики хватает, плавность хода и управляемость неплохие (особенно с адаптивным шасси).
Недостатки: скучный интерьер и слишком высокие цены.
Toyota Camry
- Цены: от 1 880 500 до 2 916 500 рублей
- Комплектаций: 8
- Двигатели: 2.0 (150 л.с.) с вариатором, 2.5 (200) л.с. и 3.5 (249 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом
Camry лидирует в бизнес-классе не только в России, но и в США, где альтернатив гораздо больше. Почему? Главная причина — марка ассоциируется с надежностью. Можно ездить на машине несколько лет и быстро продать на вторичном рынке с минимальными потерями. У Camry хорошо подобраны силовые агрегаты. Они обеспечивают именно такую динамику, которой и ждешь от такой машины. Она довольно комфортна: просторная, с плавным ходом по любой дороге и неплохой шумоизоляцией.
У нее множество комплектаций и отличный набор оборудования. Например, здесь могут быть: трехзонный климат-контроль с сенсорным управлением с заднего ряда. В этом же блоке — электрорегулировка наклона задней спинки (уникальное для класса предложение). Наконец, банальные шторки на окнах.
В общем, покупателей не приходится убеждать, что эта машина стоит своих денег.
Хотя, конечно, есть и у этой машины недостатки. Например, она отстает от конкурентов по части электроники. Центральный дисплей только после обновления модели вырос до 9 дюймов. Тогда как у конкурентов — по 10,25. А у Camry вдобавок устаревший интерфейс мультимедийной системы. Впрочем, дисплеи и графика в автомобиле (особенно этого класса) далеко не на первом месте по значимости.
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Camry по сравнению с конкурентами — очень сбалансированный автомобиль. Правильный, почти без недостатков — как сами-знаете-кто. Поэтому и лидирует два десятилетия, и на третий десяток может пойти.
Но если вы устали от гегемонии Camry, неплохими альтернативами могут быть Skoda Superb и Volkswagen Passat. В Hyundai Sonata и Kia K5 недостатков больше. А Mazda 6 явно нуждается в обновлении.
Фото: фирмы-производители и «За рулем»