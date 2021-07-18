Сделано на ЗИЛе: уникальная амфибия для десанта

Машину отличала несущая конструкция из полиэфирного стеклопластикового «сэндвича» с пенопластовой прослойкой.

Экспериментальная машина ЗИЛ‑135П с именем собственным «Дельфин» — это десантно-транспортная амфибия, созданная в феврале 1965 года. Похоже, что это первая в мире реализация несущей конструкции из полиэфирного стеклопластикового «сэндвича» с пенопластовой прослойкой. Особенности советской амфибии позволяли ей довольно спокойно переносить пулевые попадания и осколочные повреждения при взрывах. При появлении пробоины вода не врывалась сплошным потоком внутрь корпуса, а как бы просачивалась.

Машина длиной около 14 метров могла перевозить до пяти тонн груза; жилой отсек был рассчитан на 22 человека. Два двигателя ЗИЛ‑375 V8 передавали тягу вдоль своих бортов посредством индивидуальных коробок передач и редукторов; в воде работали два винта диаметром по 700 мм. Скорость машины достигала более 16 км/ч по воде и до 65 км/ч по суше. Она выдерживала 5‑балльный шторм и умела двигаться среди плавающих льдов.

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