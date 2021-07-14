7 маразматических решений в нашем автопроме

1. Дверь не туда
Задняя дверь на внедорожнике УАЗ Патриот изначально открывается не в ту сторону! Зачем при правостороннем движении нужна дверь, висящая на правой стойке кузова, — загадка. Подъезжаете к тротуару, хотите разгрузиться или разгрузиться, а открытая дверь фактически перекрывает подход к кузову, вынуждая всякий раз обходить ее вокруг.
2. АКБ в бампере
На автомобиле Волга Сайбер, чтобы снять аккумуляторную батарею, требуется демонтировать переднее левое колесо, да еще и подкрылок. Сама батарея — тоже не подарок: она с боковыми выводами, а потому дефицитная и дорогая. Возможно, для большой заокеанской страны подобное расположение АКБ на Крайслере Себринг (именно эта машина стала донором для Сайбера) — в порядке вещей, но нам-то это зачем?
3. Колодки на Патриоте
Асимметричную пластину, поджимающую передние тормозные колодки УАЗа Патриот, можно поставить двояко, причем неправильная установка чревата снижением ресурса колодок. Почему не предусмотрели «защиту от дурака» в виде простейшего ключа?
4. Индикатор без датчика
На Волге ГАЗ 24–10 лампочка резерва топлива, предусмотренная конструкцией, не могла работать по назначению, потому что никуда не была подключена. Концевой датчик в бензобаке отсутствовал как класс. Примечательно, что при нажатии на клавишу, предназначенную для проверки исправности индикаторов на приборной панели, лампа исправно загоралась.
5. Первая или задняя?
На ВАЗ-2108 и его модификациях первая передача и задний ход включались одинаково: селектор требовалось переместить влево и вперед.
При этом никакая блокировка от ошибочного включения конструкцией не предусматривалась: степень перемещения селектора водитель должен был «чувствовать». Чтобы попасть в заднюю передачу, нужно было чуть утопить рычаг.
6. Москвич без печки
На Москвичах моделей 412, 2137 и 2140 отопитель работал неэффективно — и все потому, что охлаждающая жидкость поступала в него с блока цилиндров (от гильзы 4-го цилиндра), а не с головки, где теплоноситель самый горячий.
7. Оснащение 50/50
На Волгах ГАЗ-24 и их модификациях производитель сэкономили на копеечных дверных концевиках, включающих свет в салоне при открывании дверей. Вместо четырех завод ставил только два — у левой передней и задней правой дверей. Остальные двери такой возможности почему-то не имели.
Расскажите о своих наблюдениях на эту тему в комментариях.
- 15 историй про УАЗ Патриот, которых вы (скорее всего) не знали, — тут.
Фото: из архива «За рулем»