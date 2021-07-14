7 маразматических решений в нашем автопроме

Десятилетиями мы ездили на ЗИЛ-130 и ВАЗ-2101 — машины наматывали километры, их чинили, и они снова ездили. Так что ругать наш автопром мы не будем. Вспомним лишь некоторые технические решения, ошибочность которых, казалось бы, лежала на поверхности, но, увы, не была вовремя замечена.

1. Дверь не туда

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Задняя дверь на внедорожнике УАЗ Патриот изначально открывается не в ту сторону! Зачем при правостороннем движении нужна дверь, висящая на правой стойке кузова, — загадка. Подъезжаете к тротуару, хотите разгрузиться или разгрузиться, а открытая дверь фактически перекрывает подход к кузову, вынуждая всякий раз обходить ее вокруг.

2. АКБ в бампере

На автомобиле Волга Сайбер, чтобы снять аккумуляторную батарею, требуется демонтировать переднее левое колесо, да еще и подкрылок. Сама батарея — тоже не подарок: она с боковыми выводами, а потому дефицитная и дорогая. Возможно, для большой заокеанской страны подобное расположение АКБ на Крайслере Себринг (именно эта машина стала донором для Сайбера) — в порядке вещей, но нам-то это зачем?

3. Колодки на Патриоте

Асимметричную пластину, поджимающую передние тормозные колодки УАЗа Патриот, можно поставить двояко, причем неправильная установка чревата снижением ресурса колодок. Почему не предусмотрели «защиту от дурака» в виде простейшего ключа?

4. Индикатор без датчика

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На Волге ГАЗ 24–10 лампочка резерва топлива, предусмотренная конструкцией, не могла работать по назначению, потому что никуда не была подключена. Концевой датчик в бензобаке отсутствовал как класс. Примечательно, что при нажатии на клавишу, предназначенную для проверки исправности индикаторов на приборной панели, лампа исправно загоралась.

5. Первая или задняя?

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На ВАЗ-2108 и его модификациях первая передача и задний ход включались одинаково: селектор требовалось переместить влево и вперед.

При этом никакая блокировка от ошибочного включения конструкцией не предусматривалась: степень перемещения селектора водитель должен был «чувствовать». Чтобы попасть в заднюю передачу, нужно было чуть утопить рычаг.

6. Москвич без печки

На Москвичах моделей 412, 2137 и 2140 отопитель работал неэффективно — и все потому, что охлаждающая жидкость поступала в него с блока цилиндров (от гильзы 4-го цилиндра), а не с головки, где теплоноситель самый горячий.

Инструкция по доработке системы отопления салона.

7. Оснащение 50/50

На Волгах ГАЗ-24 и их модификациях производитель сэкономили на копеечных дверных концевиках, включающих свет в салоне при открывании дверей. Вместо четырех завод ставил только два — у левой передней и задней правой дверей. Остальные двери такой возможности почему-то не имели.

На фото дверь с концевиком... ...а это более поздняя версия, без концевика. Волги до 2007 года комплектовались двумя концевиками дверей вместо четырех.

Расскажите о своих наблюдениях на эту тему в комментариях.

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Фото: из архива «За рулем»