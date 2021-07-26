З совета, которые снизят шансы быть остановленным ГИБДД до нуля (почти)

Есть три основных фактора, на которые ориентируется инспектор ГИБДД, прежде чем выбрать машину для остановки и проверки водителя.
1. Внешний вид автомобиля
Часто водители своими же действиями вынуждают инспектора остановить именно их — и при этом сетуют на «закон подлости».
Например, транспортное средство с затонированными стеклами будет остановлено для проверки. Если выяснится, что тонировка не по ГОСТу, водителю грозит штраф в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).
Светопропускание ветрового стекла и боковых передних — не ниже 70%. Задние можно хоть краской замазать — их светопропускание не нормируется.
Заляпанный или стертый номерной знак — тоже хорошая возможность проверить свое везение, проезжая мимо инспектора ГИБДД. За грязный номер предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).
Ваш автомобиль остановят и в том случае, если на нем установлено дополнительная светотехника или другой вид тюнинга. По новым правилам любое изменение в конструкции нужно легализовать.
Что можно сделать? Если хотите снизить шансы быть остановленным, приведите свой автомобиль к заводскому виду и содержите его в чистоте.
2. Поведение водителя
Если водитель при виде инспектора ГИБДД занервничал, то его манера вождения изменится. Маневры, торможения и ускорения станут более резкими. Некоторые водители пытаются при этом перестроиться в соседнюю полосу, чтобы оказаться подальше от обочины, на которой стоит инспектор. Этим и привлекают к себе внимание.
И конечно, если у инспектора возникнут подозрения в том, что водитель нетрезв, его обязательно остановят. Знаете, как гаишники вычисляют таких водителей в потоке? По этим признакам:
- В темное время суток выключены фары. Обычно включить фары ночью забывают нетрезвые водители. Либо водитель сознательно их выключил, чтобы не привлекать внимания.
- Водитель в темных очках или жует жвачку — возможно, он нетрезв и такими способами пытается скрыть признаки опьянения.
- Изменение оттенка кожного покрова — зависит от индивидуальных особенностей человека. Иногда багровые щеки водителя видна издалека.
- Превышение скорости — у человека, употребившего алкоголь, притупляется инстинкт самосохранения.
- Слишком медленная езда — некоторые нетрезвые водители, пытаясь не выдать своего состояния, начинают ехать очень аккуратно (как им кажется). На самом деле они едут просто очень медленно.
Ну и, конечно, привлечет внимание неопрятный водитель с многодневной щетиной на лице и уставшим видом.
Что предпринять? Во-первых, не садиться за руль в нетрезвом виде. Во-вторых, следить за своим внешним видом, ну и в-третьих, ехать без нарушений правил (не превышать скорость, не «играть в шашки»).
3. Марка и модель автомобиля
Помимо других причин дополнительным поводом для гаишника является марка автомобиля. Вероятность быть остановленным просто для проверки всегда выше, если у вас:
- Популярная или часто угоняемая модель (Hyundai Solaris, Lada Vesta, Renault Duster и т.д.).
- Дорогой автомобиль премиум-бренда. Состоятельность владельца вовсе не означает, что у водителя все в порядке с документами. Часто бывает, что за ним числится масса неоплаченных штрафов, нет страховки и пр.
- Очень дешевый старый автомобиль. Логика проста: у владельца небольшой достаток, а значит велика вероятность, что он просто сэкономил на обязательном полисе ОСАГО.
Как быть? В этом случае универсального способа, чтобы не привлекать излишнего внимания стражей порядка, нет. Не будете же вы из-за этого менять свой автомобиль на непопулярную модель средней ценовой категории.
Расскажите о своих наблюдениях и опыте общения с ГИБДД ниже в комментариях.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС