З совета, которые снизят шансы быть остановленным ГИБДД до нуля (почти)

Почему одних водителей останавливают чаще других, даже если они не нарушают ПДД, — задумывались над этим? А мы все выяснили и знаем, как снизить вероятность быть остановленным и сэкономить тем самым собственное время.

Есть три основных фактора, на которые ориентируется инспектор ГИБДД, прежде чем выбрать машину для остановки и проверки водителя.

1. Внешний вид автомобиля

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Часто водители своими же действиями вынуждают инспектора остановить именно их — и при этом сетуют на «закон подлости».

Например, транспортное средство с затонированными стеклами будет остановлено для проверки. Если выяснится, что тонировка не по ГОСТу, водителю грозит штраф в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).

Светопропускание ветрового стекла и боковых передних — не ниже 70%. Задние можно хоть краской замазать — их светопропускание не нормируется.

Заляпанный или стертый номерной знак — тоже хорошая возможность проверить свое везение, проезжая мимо инспектора ГИБДД. За грязный номер предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Ваш автомобиль остановят и в том случае, если на нем установлено дополнительная светотехника или другой вид тюнинга. По новым правилам любое изменение в конструкции нужно легализовать.

Что можно сделать? Если хотите снизить шансы быть остановленным, приведите свой автомобиль к заводскому виду и содержите его в чистоте.

2. Поведение водителя

Если водитель при виде инспектора ГИБДД занервничал, то его манера вождения изменится. Маневры, торможения и ускорения станут более резкими. Некоторые водители пытаются при этом перестроиться в соседнюю полосу, чтобы оказаться подальше от обочины, на которой стоит инспектор. Этим и привлекают к себе внимание.

И конечно, если у инспектора возникнут подозрения в том, что водитель нетрезв, его обязательно остановят. Знаете, как гаишники вычисляют таких водителей в потоке? По этим признакам:

В темное время суток выключены фары. Обычно включить фары ночью забывают нетрезвые водители. Либо водитель сознательно их выключил, чтобы не привлекать внимания.

Обычно включить фары ночью забывают нетрезвые водители. Либо водитель сознательно их выключил, чтобы не привлекать внимания. Водитель в темных очках или жует жвачку — возможно, он нетрезв и такими способами пытается скрыть признаки опьянения.

— возможно, он нетрезв и такими способами пытается скрыть признаки опьянения. Изменение оттенка кожного покрова — зависит от индивидуальных особенностей человека. Иногда багровые щеки водителя видна издалека.

— зависит от индивидуальных особенностей человека. Иногда багровые щеки водителя видна издалека. Превышение скорости — у человека, употребившего алкоголь, притупляется инстинкт самосохранения.

— у человека, употребившего алкоголь, притупляется инстинкт самосохранения. Слишком медленная езда — некоторые нетрезвые водители, пытаясь не выдать своего состояния, начинают ехать очень аккуратно (как им кажется). На самом деле они едут просто очень медленно.

Ну и, конечно, привлечет внимание неопрятный водитель с многодневной щетиной на лице и уставшим видом.

Что предпринять? Во-первых, не садиться за руль в нетрезвом виде. Во-вторых, следить за своим внешним видом, ну и в-третьих, ехать без нарушений правил (не превышать скорость, не «играть в шашки»).

3. Марка и модель автомобиля

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Помимо других причин дополнительным поводом для гаишника является марка автомобиля. Вероятность быть остановленным просто для проверки всегда выше, если у вас:

Популярная или часто угоняемая модель (Hyundai Solaris, Lada Vesta, Renault Duster и т.д.).

(Hyundai Solaris, Lada Vesta, Renault Duster и т.д.). Дорогой автомобиль премиум-бренда. Состоятельность владельца вовсе не означает, что у водителя все в порядке с документами. Часто бывает, что за ним числится масса неоплаченных штрафов, нет страховки и пр.

Состоятельность владельца вовсе не означает, что у водителя все в порядке с документами. Часто бывает, что за ним числится масса неоплаченных штрафов, нет страховки и пр. Очень дешевый старый автомобиль. Логика проста: у владельца небольшой достаток, а значит велика вероятность, что он просто сэкономил на обязательном полисе ОСАГО.

Как быть? В этом случае универсального способа, чтобы не привлекать излишнего внимания стражей порядка, нет. Не будете же вы из-за этого менять свой автомобиль на непопулярную модель средней ценовой категории.

Напоследок еще один совет: если вас все же остановил сотрудник ГИБДД просто для проверки документов, не стоит вести себя вызывающе и задавать вопросы из серии «Какова причина остановки?». Так вы задержите самого себя. Если действительно хотите сэкономить время и побыстрее двинуться дальше, лучше всего показать документы и ответить хотя бы на один (пусть и странный, на ваш взгляд) вопрос инспектора. Как правило, задается он для того, чтобы при ответе сотрудник ДПС мог оценить ваше состояние: не затруднена ли речь, нет ли запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Расскажите о своих наблюдениях и опыте общения с ГИБДД ниже в комментариях.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС