З совета, которые снизят шансы быть остановленным ГИБДД до нуля (почти) — журнал За рулем

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З совета, которые снизят шансы быть остановленным ГИБДД до нуля (почти)

Почему одних водителей останавливают чаще других, даже если они не нарушают ПДД, — задумывались над этим? А мы все выяснили и знаем, как снизить вероятность быть остановленным и сэкономить тем самым собственное время.

Есть три основных фактора, на которые ориентируется инспектор ГИБДД, прежде чем выбрать машину для остановки и проверки водителя.

1. Внешний вид автомобиля

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Часто водители своими же действиями вынуждают инспектора остановить именно их — и при этом сетуют на «закон подлости».

Например, транспортное средство с затонированными стеклами будет остановлено для проверки. Если выяснится, что тонировка не по ГОСТу, водителю грозит штраф в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).

Светопропускание ветрового стекла и боковых передних — не ниже 70%. Задние можно хоть краской замазать — их светопропускание не нормируется.

Заляпанный или стертый номерной знак — тоже хорошая возможность проверить свое везение, проезжая мимо инспектора ГИБДД. За грязный номер предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Ваш автомобиль остановят и в том случае, если на нем установлено дополнительная светотехника или другой вид тюнинга. По новым правилам любое изменение в конструкции нужно легализовать.

Что можно сделать? Если хотите снизить шансы быть остановленным, приведите свой автомобиль к заводскому виду и содержите его в чистоте.

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2. Поведение водителя

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Если водитель при виде инспектора ГИБДД занервничал, то его манера вождения изменится. Маневры, торможения и ускорения станут более резкими. Некоторые водители пытаются при этом перестроиться в соседнюю полосу, чтобы оказаться подальше от обочины, на которой стоит инспектор. Этим и привлекают к себе внимание.

И конечно, если у инспектора возникнут подозрения в том, что водитель нетрезв, его обязательно остановят. Знаете, как гаишники вычисляют таких водителей в потоке? По этим признакам:

  • В темное время суток выключены фары. Обычно включить фары ночью забывают нетрезвые водители. Либо водитель сознательно их выключил, чтобы не привлекать внимания.
  • Водитель в темных очках или жует жвачку — возможно, он нетрезв и такими способами пытается скрыть признаки опьянения.
  • Изменение оттенка кожного покрова — зависит от индивидуальных особенностей человека. Иногда багровые щеки водителя видна издалека.
  • Превышение скорости — у человека, употребившего алкоголь, притупляется инстинкт самосохранения.
  • Слишком медленная езда — некоторые нетрезвые водители, пытаясь не выдать своего состояния, начинают ехать очень аккуратно (как им кажется). На самом деле они едут просто очень медленно.

Ну и, конечно, привлечет внимание неопрятный водитель с многодневной щетиной на лице и уставшим видом.

Что предпринять? Во-первых, не садиться за руль в нетрезвом виде. Во-вторых, следить за своим внешним видом, ну и в-третьих, ехать без нарушений правил (не превышать скорость, не «играть в шашки»).

3. Марка и модель автомобиля

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Помимо других причин дополнительным поводом для гаишника является марка автомобиля. Вероятность быть остановленным просто для проверки всегда выше, если у вас:

  • Популярная или часто угоняемая модель (Hyundai Solaris, Lada Vesta, Renault Duster и т.д.).
  • Дорогой автомобиль премиум-бренда. Состоятельность владельца вовсе не означает, что у водителя все в порядке с документами. Часто бывает, что за ним числится масса неоплаченных штрафов, нет страховки и пр.
  • Очень дешевый старый автомобиль. Логика проста: у владельца небольшой достаток, а значит велика вероятность, что он просто сэкономил на обязательном полисе ОСАГО.

Как быть? В этом случае универсального способа, чтобы не привлекать излишнего внимания стражей порядка, нет. Не будете же вы из-за этого менять свой автомобиль на непопулярную модель средней ценовой категории.

Напоследок еще один совет: если вас все же остановил сотрудник ГИБДД просто для проверки документов, не стоит вести себя вызывающе и задавать вопросы из серии «Какова причина остановки?». Так вы задержите самого себя. Если действительно хотите сэкономить время и побыстрее двинуться дальше, лучше всего показать документы и ответить хотя бы на один (пусть и странный, на ваш взгляд) вопрос инспектора. Как правило, задается он для того, чтобы при ответе сотрудник ДПС мог оценить ваше состояние: не затруднена ли речь, нет ли запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Расскажите о своих наблюдениях и опыте общения с ГИБДД ниже в комментариях.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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