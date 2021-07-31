Все особенности шин Triangle для спецтехники (+3 авторитетных мнения)

Крупногабаритная шина — это высокотехнологичный продукт. Проектирование и производство таких шин — сложный процесс, а технические требования гораздо строже, чем те, что предъявляются к грузовым или легковым шинам. Сегмент КГШ всегда отличался более трудоемкими процессами, связанными с тестированием и контролем качества шин. О коммерческой технике, к слову, подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».
Неудивительно, что эффективное решение комплекса сложных исследовательских и производственных задач по плечу только лидерам отрасли, которые обладают мощными финансовыми ресурсами, располагают собственной научно-исследовательской базой и штатом квалифицированных инженеров.
История шин Triangle
Свою заявку на вход в клуб производителей КГШ китайская компания «Трайангл» подала в 80-е, поставив на производство диагональные шины для спецтехники. Дебют оказался удачным, а само направление сулило неплохие дивиденды, что в дальнейшем и подтвердила практика. Нарастив технический потенциал и собрав под свое крыло лучших специалистов отрасли, «Трайангл» в 2002 году выпустила свои первые радиальные КГШ, опередив тем самым всех производителей шин в Китае. В 2008 году за создание комплекса оборудования и технологии КГШ в Китае компания была удостоена Национальной премии Китая 1-й степени в области прогресса, развития науки и техники. На сегодняшний день «Трайангл» — единственная компания по производству шин в Китае, получившая эту высокую награду.
Модельная линейка шин Triangle
1. Шины для погрузчиков
Одна из последних разработок — шина TB598 L3, которая представлена в размерах 23.5 R25; 26.5 R25; 29.5 R25 и предназначена для установки на массовые модели колесных погрузчиков. Шины отличаются ненаправленным рисунком протектора, благодаря чему улучшились показатели управляемости и уровень комфорта спецтехники.
2. Шины для самосвалов
Отдельного внимания заслуживает линейка шин TB598S, представленная в размерах 33.25 R29 и 750/65 R25, которая была создана специально для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой. Как показали заводские испытания и подтвердил опыт эксплуатации техники в реальных условиях, модель демонстрирует отменную износостойкость. Благодаря особой конструкции, в том числе протектору увеличенной глубины, удалось добиться максимального ресурса шины, что заметно снизило эксплуатационные затраты.
3. Шины для шахт
Для таких спецмашин компания «Трайангл» расширила свою производственную линейку шинами в востребованных типоразмерах: TSMS+ (17.5 R25), TL578S (29.5 R25) и TL578S (35/65 R33). Особенностью данных моделей КГШ является способность безотказно работать с повышенными нагрузками в сложных условиях и улучшенная защита от внешних воздействий и повреждений (проколы и порезы).
4. Шины для кранов
Специально для эксплуатирующих организаций, в парках которых есть мобильные краны, фирма расширила предложение по уже популярной шине TB576, добавив два размера: 525/80 R25 и 445/95 R25. Напомним, что ранее эта модель высокоскоростной радиальной спецшины была доступна только в размере 385/95 R25. В сегменте шин для портовой техники в дополнение к диагональной модели TL530 18.00–25 появилась новая радиальная модель TL557S в размере 18.00 R25, которую устанавливают на кран-штабелер.
5. Шины для горнодобывающей отрасли
Для предприятий горнодобывающей отрасли «Трайангл» предложила новую КГШ TR929, которая является модернизированной версией популярной модели TR919. Новинка вобрала в себя технические решения, направленные на улучшение конструктивной структуры шины и ее способность работать с большими нагрузками. Ее протектор имеет большую ширину, а применяемая технология низкотемпературной вулканизации и специальная рецептура резиновой смеси позволили улучшить стойкость TR919 к порезам и разрывам. Комплекс мер модернизации позволил заметно продлить срок службы шины и повысить безопасность работы спецмашин. Согласно данным завода-производителя, новинка реализует заложенные в нее свойства и качества как на неровных твердых дорожных покрытиях, так на мягких грунтах с грязью и множеством выбоин.
Напомним, что компания «Трайангл» выпускает восемь типоразмеров сверхкрупногабаритных шин (СКГШ) 27.00 R49; 33.00 R51; 36.00 R51; 37.00 R57; 40.00 R57; 46/90 R57; 50/80 R57; 53/80 R63, предназначенных для оснащения карьерных самосвалов с жесткой рамой и грузоподъемностью от 90 до 400 тонн.
Поставки на конвейер
Лучшим признанием качества продукции является ее допуск на сборочные конвейеры. На сегодняшний день КГШ «Трайангл» поставляют на первичную комплектацию машин Caterpillar, Hyundai, Volvo, SDLG и др. В Китае компания прочно удерживает позиции конвейерного поставщика более двух десятков заводов-производителей спецтехники: Sany, Zoomlion, Shandong Lingong, Shantui, Xugong, Komatsu и т. д. Неудивительно, что и на вторичном рынке крупногабаритных шин продукция «Трайангл» пользуется большим спросом, причем не только в Поднебесной. Продвижению КГШ способствует развитие дилерской сети, которая охватывает 170 стран, в том числе и Россию. Для справки, КГШ «Трайангл» поставляют в нашу страну уже 15 лет. А в 2008 году компания открыла в Москве свое представительство, что говорит о серьезных намерениях закрепиться на шинном рынке РФ.