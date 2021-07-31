Все особенности шин Triangle для спецтехники (+3 авторитетных мнения)

Доля крупногабаритных шин Triangle на российском рынке одна из самых весомых. Чем продукция лидера китайской шинной промышленности привлекает отечественные компании?

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Крупногабаритная шина — это высокотехнологичный продукт. Проектирование и производство таких шин — сложный процесс, а технические требования гораздо строже, чем те, что предъявляются к грузовым или легковым шинам. Сегмент КГШ всегда отличался более трудоемкими процессами, связанными с тестированием и контролем качества шин. О коммерческой технике, к слову, подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Неудивительно, что эффективное решение комплекса сложных исследовательских и производственных задач по плечу только лидерам отрасли, которые обладают мощными финансовыми ресурсами, располагают собственной научно-исследовательской базой и штатом квалифицированных инженеров.

История шин Triangle

Свою заявку на вход в клуб производителей КГШ китайская компания «Трайангл» подала в 80-е, поставив на производство диагональные шины для спецтехники. Дебют оказался удачным, а само направление сулило неплохие дивиденды, что в дальнейшем и подтвердила практика. Нарастив технический потенциал и собрав под свое крыло лучших специалистов отрасли, «Трайангл» в 2002 году выпустила свои первые радиальные КГШ, опередив тем самым всех производителей шин в Китае. В 2008 году за создание комплекса оборудования и технологии КГШ в Китае компания была удостоена Национальной премии Китая 1-й степени в области прогресса, развития науки и техники. На сегодняшний день «Трайангл» — единственная компания по производству шин в Китае, получившая эту высокую награду.

Модельная линейка шин Triangle

1. Шины для погрузчиков

Одна из последних разработок — шина TB598 L3, которая представлена в размерах 23.5 R25; 26.5 R25; 29.5 R25 и предназначена для установки на массовые модели колесных погрузчиков. Шины отличаются ненаправленным рисунком протектора, благодаря чему улучшились показатели управляемости и уровень комфорта спецтехники.

2. Шины для самосвалов

Отдельного внимания заслуживает линейка шин TB598S, представленная в размерах 33.25 R29 и 750/65 R25, которая была создана специально для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой. Как показали заводские испытания и подтвердил опыт эксплуатации техники в реальных условиях, модель демонстрирует отменную износостойкость. Благодаря особой конструкции, в том числе протектору увеличенной глубины, удалось добиться максимального ресурса шины, что заметно снизило эксплуатационные затраты.

3. Шины для шахт

Для таких спецмашин компания «Трайангл» расширила свою производственную линейку шинами в востребованных типоразмерах: TSMS+ (17.5 R25), TL578S (29.5 R25) и TL578S (35/65 R33). Особенностью данных моделей КГШ является способность безотказно работать с повышенными нагрузками в сложных условиях и улучшенная защита от внешних воздействий и повреждений (проколы и порезы).

4. Шины для кранов

Специально для эксплуатирующих организаций, в парках которых есть мобильные краны, фирма расширила предложение по уже популярной шине TB576, добавив два размера: 525/80 R25 и 445/95 R25. Напомним, что ранее эта модель высокоскоростной радиальной спецшины была доступна только в размере 385/95 R25. В сегменте шин для портовой техники в дополнение к диагональной модели TL530 18.00–25 появилась новая радиальная модель TL557S в размере 18.00 R25, которую устанавливают на кран-штабелер.

5. Шины для горнодобывающей отрасли

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Для предприятий горнодобывающей отрасли «Трайангл» предложила новую КГШ TR929, которая является модернизированной версией популярной модели TR919. Новинка вобрала в себя технические решения, направленные на улучшение конструктивной структуры шины и ее способность работать с большими нагрузками. Ее протектор имеет большую ширину, а применяемая технология низкотемпературной вулканизации и специальная рецептура резиновой смеси позволили улучшить стойкость TR919 к порезам и разрывам. Комплекс мер модернизации позволил заметно продлить срок службы шины и повысить безопасность работы спецмашин. Согласно данным завода-производителя, новинка реализует заложенные в нее свойства и качества как на неровных твердых дорожных покрытиях, так на мягких грунтах с грязью и множеством выбоин.

Напомним, что компания «Трайангл» выпускает восемь типоразмеров сверхкрупногабаритных шин (СКГШ) 27.00 R49; 33.00 R51; 36.00 R51; 37.00 R57; 40.00 R57; 46/90 R57; 50/80 R57; 53/80 R63, предназначенных для оснащения карьерных самосвалов с жесткой рамой и грузоподъемностью от 90 до 400 тонн.

По словам Владислава Кленина, директора компании «Сакура», которая занимается продажей шин бренда Triangle с декабря 2011 года, самыми востребованными моделями на российском рынке сегодня являются TL538S+, TB526S, TB598S.

Поставки на конвейер

Лучшим признанием качества продукции является ее допуск на сборочные конвейеры. На сегодняшний день КГШ «Трайангл» поставляют на первичную комплектацию машин Caterpillar, Hyundai, Volvo, SDLG и др. В Китае компания прочно удерживает позиции конвейерного поставщика более двух десятков заводов-производителей спецтехники: Sany, Zoomlion, Shandong Lingong, Shantui, Xugong, Komatsu и т. д. Неудивительно, что и на вторичном рынке крупногабаритных шин продукция «Трайангл» пользуется большим спросом, причем не только в Поднебесной. Продвижению КГШ способствует развитие дилерской сети, которая охватывает 170 стран, в том числе и Россию. Для справки, КГШ «Трайангл» поставляют в нашу страну уже 15 лет. А в 2008 году компания открыла в Москве свое представительство, что говорит о серьезных намерениях закрепиться на шинном рынке РФ.