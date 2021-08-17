5 потрясающих автодомов на базе УАЗ

Тут и космическая «буханка», и итальянская «матрешка», и, вероятно, самый дорогой автомобиль под маркой УАЗ.

1. УАЗ МИР

Автодом на базе грузовика семейства СГР (он же «буханка») изготовили для заказчика в Европе.

Создатели попытались отразить во внешнем виде кемпера космическую тематику. Но широкие народные массы увидели в нем отсылку к фургону дядюшки Мокуса из мультфильма про приключения поросенка Фунтика.

2. УАЗ «Байкал»

Этот автодом на базе той же «буханки» производится для покупателей в Германии. Машину полностью перебирают, ставят новые бамперы, рулевой демпфер, амортизаторы и даже пневмобаллоны с индивидуальным управлением (кузов можно поднять до 300 мм относительно поверхности).

Помимо исключительной проходимости «Байкал» может похвастать бытовым комфортом: плитка, раковина, выдвижные шкафчики, четыре спальных места (два из них на крыше). Правда, и цены у него кусаются: почти 2 млн руб. Это, по всей видимости, самый дорогой УАЗ в мире.

Эту машину мы протестировали и сняли для вас подробное видео — вот ссылка.

3. УАЗ MATRIOSKA

Материалы по теме 5 крутых УАЗов, о которых вы даже не слышали

Итальянское дизайн-бюро из Милана выпускает комплекты с милым каждому русскому уху названием MATRIOSKA для самостоятельного переоборудования грузовичка СГР в кемпер. Начинка устанавливается в салон с предварительно снятыми салонными креслами за 99 минут.

Комплект с кухней и спальней обойдется в 7 500 евро (650 000 руб. по текущему курсу). За версию с 60-литровым холодильником придется выложить 9 000 евро (775 000 руб.). Сам стандартный УАЗ СГР варианта остекленный фургон стоит от 727 000 до 777 000 руб.

4. УАЗ Профи

Материалы по теме 15 версий легендарной Нивы, которых вы не видели

Этот кемпер пока существует в виде перспективного проекта. Предполагается, что в стандартную комплектацию войдут кухня, санузел с душем, диван-трансформер и подъемная кровать.

Топ-версия станет комплектоваться еще одним полноценным спальным местом — оно будет размещаться как раз в подъемной крыше, которую владелец сможет задействовать во время ночной стоянки.

5. УАЗ «Эльбрус»

Материалы по теме Прицеп-дача: вот о чем мечтали в СССР

Съемный жилой модуль массой 495 кг предназначен для пикапов, причем не только от УАЗ, но и других марок. В нем умещается жилая и спальные зоны, дополнительные багажные отсеки, собственные системы водо- и электроснабжения и отопления. Стоимость модуля составляет 980 000 руб. Ну и потребуется сам пикап, на который его можно установить.

Кстати, такую машину мы тоже протестировали и сняли подробное видео — посмотреть его можно по этой ссылке.

Историю легкового полного привода читайте по этой ссылке.

Фотоподборку редких отечественных грузовиков смотрите здесь.

Редкие и малоизвестные модели ЗАЗ вы увидите тут.

Автопарк необычных УАЗов найдете по этой ссылке.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...

...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.