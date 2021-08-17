5 потрясающих автодомов на базе УАЗ

1. УАЗ МИР
Автодом на базе грузовика семейства СГР (он же «буханка») изготовили для заказчика в Европе.
Создатели попытались отразить во внешнем виде кемпера космическую тематику. Но широкие народные массы увидели в нем отсылку к фургону дядюшки Мокуса из мультфильма про приключения поросенка Фунтика.
2. УАЗ «Байкал»
Этот автодом на базе той же «буханки» производится для покупателей в Германии. Машину полностью перебирают, ставят новые бамперы, рулевой демпфер, амортизаторы и даже пневмобаллоны с индивидуальным управлением (кузов можно поднять до 300 мм относительно поверхности).
Помимо исключительной проходимости «Байкал» может похвастать бытовым комфортом: плитка, раковина, выдвижные шкафчики, четыре спальных места (два из них на крыше). Правда, и цены у него кусаются: почти 2 млн руб. Это, по всей видимости, самый дорогой УАЗ в мире.
Эту машину мы протестировали и сняли для вас подробное видео — вот ссылка.
3. УАЗ MATRIOSKA
Итальянское дизайн-бюро из Милана выпускает комплекты с милым каждому русскому уху названием MATRIOSKA для самостоятельного переоборудования грузовичка СГР в кемпер. Начинка устанавливается в салон с предварительно снятыми салонными креслами за 99 минут.
Комплект с кухней и спальней обойдется в 7 500 евро (650 000 руб. по текущему курсу). За версию с 60-литровым холодильником придется выложить 9 000 евро (775 000 руб.). Сам стандартный УАЗ СГР варианта остекленный фургон стоит от 727 000 до 777 000 руб.
4. УАЗ Профи
Этот кемпер пока существует в виде перспективного проекта. Предполагается, что в стандартную комплектацию войдут кухня, санузел с душем, диван-трансформер и подъемная кровать.
Топ-версия станет комплектоваться еще одним полноценным спальным местом — оно будет размещаться как раз в подъемной крыше, которую владелец сможет задействовать во время ночной стоянки.
5. УАЗ «Эльбрус»
Съемный жилой модуль массой 495 кг предназначен для пикапов, причем не только от УАЗ, но и других марок. В нем умещается жилая и спальные зоны, дополнительные багажные отсеки, собственные системы водо- и электроснабжения и отопления. Стоимость модуля составляет 980 000 руб. Ну и потребуется сам пикап, на который его можно установить.
Кстати, такую машину мы тоже протестировали и сняли подробное видео — посмотреть его можно по этой ссылке.
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