Почему вымерли эксперты?

Вымерли эксперты. Как плезиозавры с бронтозаврами.

«Три вещи ведут к разорению: женщины, скачки и доверие к экспертам».

Жорж Помпиду

За четверть века работы в одном из старейших журналов страны я пришел к невеселому выводу. В стране вымерли Эксперты! Есть манагеры и даже топ-манагеры. Еще есть Болтуны, Блогеры и даже мхатовские актрисы на букву Б.

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А вот Экспертов не видать. Готовишь технический материал — скажем, о бензинах, а проконсультироваться негде. Топ-манагер в килокалориях и октановых числах ничего не смыслит: у него вселенское мышление, основанное на курсе доллара.

Нашел как-то последнего живого доцента, но и тот дальше ГОСТа не заглядывал и не хочет. Он теперь не учит — он оказывает «образовательные услуги».

Или не вымерли?

Слышу возражения: включи, мол, телек или вытащи газету из ящика! Там что ни автор, то Эксперт! Автоэксперт, медицинский эксперт, эксперт рынка движимости и недвижимости, эксперт-международник круглосуточно обучают тебя искусству выбора аккумуляторов, лечения диареи и приобретения дешевых авиабилетов на теплый ненашенский пляж.

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Да, верно. Термин «эксперт» уцелел. Но кто они, эти эксперты?

Я еще застал времена, когда терапевт назывался терапевтом, студент — студентом, а лаборант — лаборантом. Но однажды, в конце восьмидесятых, плотину прорвало… Помнится, один знакомый раздолбай гордо вручил мне свою визитку, на которой было написано: «Ведущий эксперт по консалтингу».

Тогда мне открылась Истина: можно не иметь ни образования, ни заслуг, ни научных трудов — это абсолютно не мешает обозвать самого себя Экспертом. А для вселенской пропаганды собственного мировоззрения вовсе необязательно оканчивать МГУ или Сорбонны с Кембриджами, получая какие-то дипломы. Взамен вовремя подсуетился интернет со своими блогами и телеканалами.

Как стать Экспертом?

Один из Законов Мёрфи гласит: «Если что-либо лежит на твоем столе дольше четверти часа, значит, ты стал экспертом». Да, звучит вполне современно.

Безотказный интернет дает указания, как любому желающему стать Экспертом. За несколько минут мне удалось выудить следующие постулаты и рецепты.

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• Не обязательно работать в топовой компании рынка.

• Надо, собрав статьи по нужной теме, размещать их на своей страничке, выдавая за свои.

• Нужно делиться мыслями и комментариями известных личностей — от ВВП до мхатовской актрисы на букву Б.

• Следует светиться на любых тусовках и презентациях, раздавая свои визитки и листовки с контактами.

Это срабатывает. И чем говорливее и наглее некая личность на форумах, тем больше к ней внимания.

Почему это срабатывает?

Причина — простейшая: новые «эксперты» заговорили с толпой на понятном ей языке — языке приколов. Они знают по себе: массовый обыватель способен воспринимать далеко не всякую информацию. Он пугливо (и даже брезгливо) обойдет стороной лекторий Третьяковки и зал Чайковского, но облегченно вздохнет, наткнувшись в телеящике на «Комеди Клаб». Он не понимает, что такое «один Ньютон» и зачем переводить калории в джоули, но убежден, что все вазовские машины — убожество, и что наш 95-й бензин в америках считается от силы 92-м. Таких шариковых неизмеримо больше, чем борменталей и преображенских. И если ты жаждешь признания, а заодно заинтересован в продвижении определенных идей или задач, то проще всего ориентировать их подачу именно на такую публику.

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За примерами далеко ходить не нужно.

Нагреть моторные масла на сковородке или смазать ими полозья санок — готова «экспертиза масел»!

Съездить на дачу на АИ-92 и вернуться обратно на АИ-95, посчитав разницу по времени и деньгам, — готова «экспертиза бензинов»!

Вставить 100-ваттные лампы в фары и прохватить с компанией ночью по трассе — готова «экспертиза лампочек Н7»!

«Эксперты» знают: не нужно умничать насчет разницы между антифризами и тосолами. Это воспринимается как брюзжание старых ворчунов из советских вузов. Именно так они себя и ведут.

Испытываем охлаждающие жидкости в химлаборатории. Никакой блогер таких испытаний у себя на кухне не проведет. Вместо этого он напишет, что для иномарок надо приобретать антифризы, а для отечественных машин — тосолы. А затем выдаст на-гора вторую глупость: мол, заливайте жидкость только нужного цвета! Шарикову неведомо, что все охлаждающие жидкости — бесцветные: цвет им придает краситель, который может быть любым. В результате далекие от техники автовладельцы, наслушавшиеся подобной белиберды, приобретают для своих машин черт-те что.

По российскому каналу приколист-автоэксперт призывает не покупать свинцовые батареи, потому что это, оказывается, «вчерашний день». А разве есть другие АКБ — без свинца?

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На соседней кнопке приколист-эксперт из автосалона хвалит машину с «автоматической трансмиссией». Да не бывает в природе автоматических трансмиссий! Но приколист не отличает трансмиссию от коробки…

Ну а рассказать про новенькие «шины пятнадцатого радиуса» готово любое СМИ. Не бывает таких шин, е-мое… Надпись R15 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 15 дюймов! Но ведь куда проще говорить именно про пятнадцатый радиус!

По приколу идет практически всё. Что же удивительного в том, что крупные автокомпании, устраивая очередные пресс-туры и пресс-конференции, все чаще приглашают туда… блогеров! Таким, к примеру, несложно втюхать информацию о том, что употребление 95-го бензина неизбежно доведет мотор до капремонта, а потому в любой бензиновый автомобиль заливать надо исключительно 98-й! Да не простой, а улучшенный… А еще лучше — 100-й!

Пипл хавает — так, кажется, говорят интеллигенты? Вот настоящие эксперты и вымерли с голоду. Не выдержали эволюционной борьбы.

Автожурналистика

Кто такой современный автожурналист?

В основной массе, это мальчики и девочки, представляющие какие-то интернет-издания, радиостанции и прочие средства массовой информации — от Западной Малаховки до Восточного Бирюлева. Они весело посещают любые презентации и пресс-конференции, фотографируют на смартфоны предмет презентации, задают вопросы о «планах на будущее» и спешат на фуршет. Затем они переписывают пресс-релизы, врученные им вместе с блокнотиками, майками и кепками. В конце сочинения мальчики и девочки ставят свое имя — авторская статья готова. На любую тему — будь то автомобили, бензины, масла, аккумуляторы, лампочки или корзинки для перевозки мосек и кисок…

Презентация новых бензинов. Высокооктановый моющий бензин неизменно сравнивается с обычным низкооктановым. Ответа на вопрос, что же дает моющая присадка и экономит ли она топливо, вы на такой презентации не дождетесь: организаторы тщательно скрывают истину. Но мальчики с девочками таких вопросов и не задают.

Не случайно и в телесериалах современный журналист выглядит вполне определенным образом. Это некое существо, которое продирает глаза примерно в полдень и мучительно соображает, в чьей кровати оно оказалось после вчерашней попойки. Затем, натянув штаны, существо прыгает в стоящий у подъезда спортивный автомобиль, нажимает на правую педальку и лихо несется по встречкам и обочинам куда-то вдаль, одновременно отвечая на эсэмэски, просматривая секретное видео и отстреливаясь от преследователей. Раз в месяц существо забегает в редакцию, обменивается приветственными возгласами с братьями по разуму, хамит главному редактору и снова исчезает — до следующей серии.

Так мы испытывали огнетушители. Реальный полигон, настоящий очаг пламени, соответствующая экипировка. Половину мы тогда забраковали: не тушат. Совсем нерабочими оказались крошечные аэрозольные баллончики. А буквально через неделю на глаза попалась заметка какой-то дамочки-Эксперта, где она давала свои рекомендации по выбору подходящего огнетушителя для автомобиля. Дамочка посоветовала взять именно малипусенький аэрозольный, потому что он… умещается в боковом кармашке водительской двери! Прикольно, в общем.

Где растут абхазские мандарины?

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Потребителя, конечно же, дурят не только псевдожурналисты. Так называемые луховицкие огурцы и абхазские мандарины давно уже приезжают совсем не оттуда, откуда полагают наивные покупатели… Их берут там, где товар, издали похожий на настоящий, можно раздобыть значительно дешевле. В итоге трактирщики новой эпохи полностью перешли на различные присадки-добавки-заменители из далекой страны, обнесенной по периметру длинной стеной с бойницами внутрь.

Ни прилавок, ни газета, ни телепрограмма больше не должны делать человека лучше, здоровее и умнее: их задача — приносить доход владельцу. Вот и всё.

Фразы мавзолейного вождя про коллективных пропагандистов, агитаторов и организаторов стушевались и ушли в архив — взамен пришли деньги.

Чем определяется качество статьи?

Сегодня качество статьи определяется количеством кликов по клавиатуре — и только им. Если материал не набирает кликов, он признается негодным. Мораль: хочешь резко увеличить аудиторию — крой, не жалея выражений, плохие дороги и проворовавшихся губернаторов, украденные пенсии и отечественный бензин. Очень важен кричащий заголовок типа «Почему российский бензин смертельно опасен?» или «Водитель скончался от вакцинации». А написать такую чепуху может любая девочка с улицы. Содержание особого значения при этом не имеет.

Фрагмент ресурсных испытаний стеклоочистителей в заводской лаборатории. В климатической камере Angelantoni щетки проходят испытания при температуре +60 °C и —45 °C. Четверо суток на щетки воздействовало ультрафиолетовое излучение. Общая продолжительность экспертизы — несколько месяцев: щетки под наблюдением заводских инженеров беспрестанно елозили по стенду туда-сюда. А как проверяет дворники доморощенный Эксперт, которому хочется выложить свой материал уже завтра?

Почему в старых книгах не было ошибок и опечаток?

Потому что над каждой книгой корпели знатоки своего дела. А читатели точно знали: никакой полуграмотный Буратино не имел ни малейшей возможности издать такую книгу. И если там, к примеру, написано, что ускорение свободного падения g составляет 9,81 м/с2, то так оно и есть — не надо ничего перепроверять. Мало того, в конце книги размещался список замеченных опечаток! И это было правильно.

Раньше, слушая радио и сидя перед экраном ТВ, можно было учиться грамотности. Человек у микрофона или перед камерой физически не мог перепутать ударение в словах «изобретение» или «обеспечение». У него бы просто язык не повернулся. Потому что доступ к массовым СМИ имели не Шариковы, а обученные профессионалы.

Настоящий эксперт сошел со сцены подобно неандертальцу, которого одолел кроманьонец. Луки и стрелы оказались тогда сильнее каменных топоров и булыжников.

Точно так же эксперта былых времен прихлопнул блогер со смартфоном. Он победил в эволюционной борьбе.

Неужели за ним Будущее?

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Фото: Unsplash и «За рулем»