8 крутых авто, которые (пока) не добрались до России

Китайский люксовый седан, реинкарнация легендарного Citroen С6, полезный для здоровья пятиметровый кроссовер, самый большой Jeep в истории.

Changan Raeton CC

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Китайский седан оснащается турбодвигателем рабочим объемом 1,5 л и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У машины предусмотрены такие «навороты», как смарт-ключи, запоминающие 47 индивидуальных настроек систем автомобиля, и кресла с автоматической подстройкой параметров под пассажиров.

В Китае цена за Raeton CC начинается от 97 900 юаней, по текущему курсу это около 1,1 млн руб. В Россию модель пока не поставляется.

Changan Raeton CC

Changan CS95

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Флагманский семиместный кроссовер может похвастать двухлитровым турбированным двигателем с прямым впрыском топлива, полноприводной трансмиссией и салоном с Hi-End стереосистемой (в общей сложности 10 динамиков), а также системой подавления шума и вибрации.

На родине за Changan CS95 просят 175 900 юаней в базовой комплектации (больше 2 млн руб.). В России его ждут с весны 2019 года, но воз, как говорится, и ныне там.

Changan CS95

Citroen C6

Знакомое название, но самом деле речь идет об адаптированном под китайский рынок варианте седана бизнес-класса, который выпускается с 2016 года на совместном предприятии Peugeot-Citroen и Dongfeng в городе Ухань. Собственно, только в Китае его и можно купить.

Диапазон цен — от 189 900 до 275 900 юаней, то есть между 2,2 млн и 3,1 млн рублей.

Citroen C6

Citroen C5 X

Новинку отличает богатый набор технических «фишек»: от встроенного проектора приборной панели на лобовое стекло до сразу нескольких электронных программ-ассистентов при вождении: стандартный Highway Driver Assist, а также программа по контролю за слепыми зонами, программа оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении позади автомобиля? и система кругового обзора на 360°.

Планируется, что лифтбек поступит в европейские автосалоны к концу года и будет стоить около €40 000 (3,5 млн руб.). О выходе на российский рынок ничего не сообщалось.

Citroën C5 X

Geely HaoYue

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Китайский семиместный кроссовер с турбомотором рабочим объемом 1,8 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой поражает длиной почти 5 метров. Модель выполнена по схеме «здоровый автомобиль»: все используемые в отделке материалы прошли экологический контроль по нормам в 20 раз более строгим, чем принятые в Китае стандарты, а система очистки воздуха задерживает 98% частиц, способных переносить вирусы и вредные вещества.

Машину ждут в России, но никакой ясности по срокам нет. Базовая комплектация Geely HaoYue в Китае обойдется в 103 600 юаней (1,1 млн руб.).

Geely HaoYue

Hyundai Azera

Новый седан Azera разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды, развивает максимальную скорость в 230 км/ч, но при этом позиционируется как машина для спокойного и расслабленного вождения.

Azera — это североамериканский вариант Hyundai Grandeur, который ранее продавался в РФ за 1,6–1,8 млн руб. Стоимость Azera в США составит $34 000 — $39 000, то есть 2,5–2,9 млн руб.

Hyundai Azera

Jeep Grand Wagoneer

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Самый большой в истории Jeep автомобиль (длина 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 1,9 метра) обладает двигателем рабочим объемом 6,4 л (471 л. с.) и богатой электронной начинкой. Цена у американских дилеров соответствует статусу: от $87 590 до $103 995. По текущему курсу это от 6,5 млн до 7,7 млн руб.

Как ожидается, помимо США модель активно будут продвигать в Китае. О планах продаж в России информации пока нет, хотя Grand Wagoneer мог бы составить конкуренцию Cadillac Escalade.

Jeep Grand Wagoneer

Kia K8

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Пятиметровый корейский седан бизнес-класса отличает высокотехнологичные дизайн и оснащение, в линейке двигателей представлены бензиновый, газовый (LPI) и гибридный варианты. Стоимость машины в Корее стартует с 32,7 млн вон (около 2 млн руб.).

Автомобиль обещают вывести на российский рынок, но некоторые эксперты сомневаются, что это произойдет, поскольку K8 в таком случае будет бороться за покупателей с аналогичными моделями Hyundai, входящем с Kia в один концерн.

Kia K8

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Авторынок в России демонстрирует признаки оживления: с января по июль 2021 года продажи выросли на 30% — с 742 681 штук до 953 760 штук. И многие из перечисленных моделей могли бы прийтись ко двору, удовлетворив спрос в определенных нишах в среднем и средне-верхнем ценовых сегментах. Но пока этого не случилось, российским покупателям приходится довольствоваться тем, что есть.

А какая из описанных выше моделей заинтересовала вас? Пишите в комментариях.





Фото: фирмы-производители