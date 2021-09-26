Загадка: как Т‑34 стал «инопланетянином»?

Вы не поверите, но и в космосе не обошлось без нашей «тридцатьчетверки»!

Речь... ну да, конечно — про кино.

Роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» был экранизирован в 1967 году. По сюжету космонавтам пришлось совершить посадку в довольно неприятном месте — на одной из планет «железной звезды». Для передвижения по ней использовали шикарный гусеничный вездеход.

Эту роль «сыграл» Т‑34 — его обклеили фанерой, раскрасили и сделали футуристическую кабину из пластика. Танк, конечно, с задачей успешно справился.

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Вот, например, вы знали, что в нашумевшей когда-то картине «Ленфильма» «Скорость» в роли суперкара Игла‑09‑SR снялся автомобиль-рекордсмен ХАДИ‑9 с турбореактивным двигателем РД‑9 БФ, спроектированный в Харьковском автодорожном институте?

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Фото: kinorium