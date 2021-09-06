Вы можете не только посетить выставку COMTRANS, где мы проводим Гран-при, но и побывать непосредственно на церемонии вручения призов победителям среди грузовой техники. Причем для вас это будет абсолютно бесплатно.

Неспроста Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили дебютирует в рамках выставки COMTRANS 2021. Это ведь самое крупное грузовое мероприятие в России и Восточной Европе, давно зарекомендовавшее себя как форум профессионалов, обязательный к посещению. Уже 7 сентября, в 11 часов утра в выставочном центре«Крокус Экспо» прозвучат фанфары и начнется церемония награждения Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Кратко напомним основные номинации. Это — семь классов грузовой и коммерческой автомобильной техники, в которых мы отметили все без исключения новые модели, появившиеся на рынке с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В сумме набралось 35 автомобилей — от легких грузовичков до огромных прицепов и автобусов.

Все номинанты подробно представлены здесь.

Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри. В его составе более 30 представителей индустрии, в основном — эксплуатанты коммерческой техники, те, кто может оценить новые модели не только по их характеристикам, но и по опыту реального использования. С составом жюри можно ознакомиться здесь.

Тайным голосованием специалисты выявили лучшие новые модели. Причем члены жюри не знают, как проголосовали их коллеги. И до момента награждения не узнают, кто в итоге получил Гран-при. Так что — никакой ангажированности!

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Помимо семи победителей среди новых моделей коммерческой техники будут и призы от редакций журналов «За рулем» и «Рейс». Гран-при в редакционных номинациях получат компании или организации, сделавшие что-то важное в области развития коммерческого транспорта и всего, что с ним связано: инфраструктуры, экономики, социальных явлений… Здесь номинантов определяли эксперты журналов «За рулем» и «Рейс».

Кто же получит первые в истории призы Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили? Об этом мы узнаем совсем скоро. Хотите увидеть всё своими глазами — пройдите по этой ссылке и получите электронный билет на выставку COMTRANS 2021.

Если сделать это с промокодом от «За рулем» CT210025, вы будете зарегистрированы абсолютно бесплатно.

До встречи на церемонии награждения Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 7 сентября в 11 часов!