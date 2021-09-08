Спортивный МАЗ, КАМАЗ с автоматом и другие новинки COMTRANS 2021

В Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» проходит 16-я международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 — крупнейший в России и Восточной Европе форум коммерческих автомобилей.

Урал С35410

Новая разработка предприятия — седельный тягач «Урал С35410», созданный на шасси 6х4.

Этот автомобиль разработан для строительных и технологических перевозок на малые и средние расстояния в различных климатических условиях по дорогам I-III категорий.

Тягач полной массой до 33,5 тонны, масса автопоезда при этом составляет до 75 тонн в зависимости от комплектации.

КДМ Урал С35510

Кроме того, на своем стенде автозавод демонстрирует образец спецтехники на бескапотном шасси «Урал С35510». Это комбинированная дорожная машина производства «Меркатор Холдинг».

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Машина оснащается различным навесным оборудованием: это и распределитель реагентов, и фронтальный скоростной отвал, боковой отвал и межосевая щетка.

Эта модель КМД предназначена для всесезонного обслуживания дорог с твердым покрытием, в основном для загородных трасс. В зимнее время это очистка дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, а также распределение противогололедных материалов, в том числе соли и жидких реагентов.

Isuzu D-Max

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На выставке COMTRANS 2021 ISUZU вместе с партнерами из компании Arctic Trucks компания Isuzu представляет новую версию пикапа D-Max AT35 2021 с улучшенными относительно базовых моделей габаритными и опорными характеристиками проходимости, такими, как углы свеса и переката, ширина колеи, дорожный просвет, давление на грунт.

Усиление конструкции рамы, изменение геометрии кузова, штатные грязевые колеса и большой список дополнительного оборудования повышают внедорожные возможности автомобиля. У модели 6 мм металлической защиты нижней части кузова, увеличенный до 275 мм клиренс, а также улучшенные углы въезда и съезда. Блокировка заднего дифференциала и крутящий момент 450 Нм, увеличенная до 315 мм ширина колес, боковой профиль в 220 мм легко амортизируют большинство неровностей дорожного покрытия.

Также компания демонстрирует телескопический автогидроподъемник 11,2 м на шасси ISUZU D-Max Business. Шасси оснащается дизельным двигателем Isuzu 4JJ3E5S-LA объемом 2,999 см3 и мощностью 190 л.с., а также механической 6-ступенчатой коробкой передач Isuzu MVL-6S.

На шасси установлен гидроподъемник телескопического типа с люлькой. Как пояснил представитель компании, этот пикап, оборудованный подъемным механизмом, хорошо подходит для замены ламп освещения на трассе. Если взять полноценный грузовик, то он занимает с выдвижными аутригерами полторы полосы дорожного полотна. Пикап займет гораздо меньше места и позволяет оператору и водителю оперативно работать и при этом не перекрывать движение.

Спортивный грузовик МАЗ-6440RR

В этом году Минский автомобильный завод демонстрирует на международной выставке грузовую, самосвальную, специальную и пассажирскую технику. Центральным экспонатом стенда компании стал спортивный грузовик, вернувшийся с ралли-рейда «Шелковый путь» с серебряной наградой.

Спортивный грузовик МАЗ-6440RR с капотной компоновкой на стенде МАЗа представил экипаж «МАЗ-СПОРТавто»: руководитель команды, пилот, мастер спорта международного класса Сергей Вязович, штурман, мастер спорта международного класса Павел Гаранин и механик, мастер спорта международного класса Антон Запорощенко.

Капотная компоновка МАЗ-6440RR позволила улучшить развесовку автомобиля, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж. Грузовик получился невысоким и компактным. Его длина — 7,05 м, ширина — 2,55 м, высота — 3,4 м, колесная база — 4,3 м. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем — 9,6 тонны. Спортивный грузовик оснащен 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 950 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 140 км/ч. А разогнаться до 100 км/ч спортивный МАЗ может всего за 9 секунд. Топливный бак рассчитан на 1000 л.

МАЗ-6410ХХ 6х2

МАЗ представляет на выставке седельный тягач МАЗ-6410ХХ 6х2, который оснащается двигателем Weichai WP 12 или WP 13 стандарта Евро-5 мощностью до 420 л.с. (как с механической, так и автоматической коробкой передач), либо двигателем Daimler Евро-6 мощностью 475 л.с., агрегированным с роботизированной 12-ступенчатой КП. На выставке тягач МАЗ-6410ХХ демонстрируется с полуприцепом-контейнеровозом МАЗ-991901 с выдвижной передней частью и выдвижным бампером, предназначенным для перевозки, в том числе, контейнеров High Cube. Конструкция полуприцепа позволяет не превышать высоту 4 метра, что исключает необходимость уплаты дополнительных пошлин. Технически допустимая полная масса полуприцепа — 39 000 кг, масса снаряженного полуприцепа — 5400 кг, грузоподъемность — 33 600 кг.

МАЗ-54402N 4х2

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В экспозиции завода демонстрируется седельный тягач МАЗ-54402N 4х2, предназначенный для перевозки грузов в составе автопоезда и работающий на сжатом метане. Особенностью модели является наличие баллонов общим объемом 1092 л, расположенных не только в базе автомобиля, но и за кабиной, что обеспечивает запас хода до 800 км.

МАЗ-54402N оборудован двигателем Weichai Power WP13NG430E2 Евро-5 мощностью 419 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач. Допустимая общая масса автопоезда составляет 48 000 кг, технически допустимая общая масса автомобиля — 17 850 кг, полная масса в снаряженном состоянии — 9100 кг.

Комплектация с гидроотбором позволяет МАЗ-54402N работать с самосвальными полуприцепами. На стенде завода тягач демонстрируется с самосвальным полуприцепом МАЗ-953001 грузоподъемностью 31,5 тонны, предназначенным для перевозки сыпучих грузов. Технически допустимая полная масса полуприцепа — 39 000 кг, масса снаряженного полуприцепа — 7500 кг, грузоподъемность — 31 500 кг.

Платформа полуприцепа — цельнометаллическая U-образного сечения с открывающимся задним бортом, панели боковых бортов и пол выполнены из износостойкой стали HARDOX 400.

КАМАЗ-54907 4х2 Континент

Седельный тягач КАМАЗ-54907 4х2 Континент оборудован двигателем KAMAZ R6 мощностью 460 л.с. и автоматизированной коробкой передач с ретардером ZF 12TX2621TD. Полная масса автомобиля составляет 19 300 кг, полная масса автопоезда — 44 000 кг.

Автомобиль отличает оригинальный интерьер-«трансформер» с автоматически раскладываемым спальным местом. КАМАЗ-54907 оборудован системами помощи водителю 3-го уровня (ADAS). На выставке с моделью Континент также демонстрируется полуприцеп, масса которого составляет 39 000 кг. Объем платформы полуприцепа — 84 м3, вместимость — 33 европоддона. На крыше полуприцепа имеется комплект солнечных модулей (система генерации солнечной энергии). Также полуприцеп оснащен аэродинамическим пластиковым обвесом с улучшенным коэффициентом аэродинамического сопротивления.

Хотите увидеть все эти машины вживую? Приходите на выставку COMTRANS-2021. По промокоду от «За рулем» CT210025 вход бесплатный!

Деловая программа выставки COMTRANS 2021 — на следующей странице.