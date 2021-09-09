HINO 300: лучший среднетоннажный грузовик года на COMTRANS 2021

В Россию HINO Motors поставляет грузовики именно японской сборки: машины в «леворульной» комплектации поступают во Владивосток, и оттуда в вагонах-автовозах их развозят по всей стране.

Определены победители Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

В номинации «Среднетоннажные грузовики» лучшим признан HINO 300 XZU720.

Церемония награждения победителей состоялась на выставке COMTRANS 2021 — ​крупнейшем в России и Восточной Европе форуме коммерческих автомобилей.

Сэгава Микио, президент Хино Моторс Россия, был уверен в победе «трехсотки» с самого начала.

Самые легкие коммерческие автомобили HINO Motors серии «300» рассчитаны на полную массу от 3,5 до 7,5 т, а с прошлого года новая «трехсотка» может быть и полной массой 8,5 тонны.

Понятно, что эти машины обязательно должны строиться на разной агрегатной базе. Именно так и получается, но определенная унификация все же есть. Даже «трехсотка» полной массой 3,5 тонны, под категорию прав «С», — это полноценный грузовик, построенный по традиционным канонам: с рессорной подвеской на обеих осях, с неразрезной балкой переднего моста.

Более тяжелые HINO 300 полной массой 7,5–8,5 тонны — очень серьезные конкуренты японским среднетоннажникам других марок, «корейцам» и «китайцам».

В России грузовики HINO ценят за надежную и простую конструкцию, за высокое качество сборки.

Модификации

HINO 300 XZU720 — это грузовик полной массой 8 тонн и грузоподъемностью шасси 5290 кг. На всех «трехсотках», и даже на самой маленькой — полной массой 3,5 тонны, стоит дизель HINO N04C объемом 4,009 литра. Это рядная «четверка» — классический мотор «литр на цилиндр». Этот же двигатель HINO N04C у Toyota устанавливают на развозных грузовичках Toyota Dyna и Toyota ToyoAce.

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Двигатели очень простые и надежные. В них нет балансирных валов, но вибраций тоже практически нет. Привод ГРМ — не цепью или зубчатым ремнем, а долговечными шестернями, не требующими обслуживания. И еще немаловажная особенность — здесь применяется чугунный блок с «сухими» гильзами, которые легко заменить в случае ремонта. Головка блока тоже прочная — она чугунная, с четырьмя клапанами на цилиндр. Распредвал находится в блоке, шестерни ГРМ — переднего расположения.

Топливная система — электронно-управляемая Common Rail производства японской компании Denso. Турбина фирмы Honeywell, с электронно-регулируемым направляющим аппаратом. Еще самые первые «трехсотки» Евро-4, поставляемые в Россию, оснащались системой нейтрализации EGR, то есть рециркуляцией отработавших газов. Причем для уменьшения температуры ОГ перед подачей во впускной трубопровод их охлаждают в особом водяном теплообменнике. HINO N04C Евро-5 тоже оснащен системой EGR, но рециркуляция дополнена сажевым фильтром. У современных версий мотора N04C две настройки мощности: 165 л.с. и 464 Н.м или 150 л.с. и 420 Н.м.

Технические особенности

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На модернизированные «тяжелые» HINO 300 ставят 6-ступенчатую коробку AISIN AW, RE61, с диапазоном чисел от 6,37 до 0,70. На ней применяется жесткий алюминиевый картер с вертикальным разъемом, увеличен ресурс синхронизаторов на наиболее ходовых второй, третьей и четвертой передачах. Переключение — тросами, четкое и с небольшими ходами. Для установки коробки отбора мощности на КП есть лючок.

Сцепление здесь однодисковое, диафрагменное, привод гидравлический, причем с автоматической регулировкой и вакуумным усилителем. На HINO 300 полной массой 8 тонн и с мотором мощностью 150 л.с. могут установить 6-ступенчатый «автомат» производства японской компании AISIN! Очень редкая опция для грузовиков этого сегмента рынка. Это полноценная гидромеханическая коробка, с гидротрансформатором, который для высокой топливной экономичности имеет возможность блокироваться на каждой передаче. Кроме того, на «автомат» тоже есть возможность установить КОМ.

У тяжелых версий «трехсотки» три величины колесной базы: 3430 мм, 3870 мм и 4200 миллиметров. Тогда самая короткая HINO 300 получается длиной 6120 мм, а самая длинная — 7250 мм. В отличие от многих среднетоннажников других производителей, у HINO 300 дисковые вентилируемые тормоза на обоих осях. Привод — гидравлический, с вакуумным усилителем. Дисковые тормоза цепкие и информативные, но что важно для коммерческого автомобиля — замена колодок менее трудоемка, долго не требуется растачивать диски.

Кабина

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Каркас кабины HINO 300 сравнительно «молодой», ему около 10 лет. На новом фасаде применяются двухъярусные блок-фары с дневными ходовыми огнями, добавили светодиодные противотуманные фары, немного изменили решетку радиатора. Хотя кабина с внешней шириной чуть больше 2000 мм, она трехместная и пассажиры размещаются вполне свободно, тем более что и рычаг КП не мешается — он установлен на отдельной консоли на тоннеле двигателя.

Все поставляемые в Россию HINO 300 — с одинарными кабинами, то есть с короткими, дневными, а еще существует кабина двухрядная, семиместная. В первом ряду сидят три человека, включая водителя, еще четверо располагаются на заднем сиденье. Причем двухрядная кабина — четырехдверная, очень удобная для ремонтных бригад. Недостаток у двухрядной кабины один — она не поднимается, поэтому затрудняется обслуживание двигателя.

Компания HINO Motors большое внимание уделяет безопасности: в дверях установлены жесткостные брусья, в рулевой колонке есть деформируемые при ДТП элементы. В Японии на рулевом колесе монтируют подушку безопасности, но, к сожалению, для России установка эйрбэга пока невозможна.

Доступность запчастей

Важный момент в эксплуатации любого грузовика — снабжение запчастями. Сейчас существует три региональных склада «Хино Моторс» по хранению запчастей, шасси и комплектных грузовиков: во Владивостоке, в Новосибирске и в Нижнем Новгороде, а в Москве находится центральный склад запасных частей.

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Список номинантов Гран-при «За рулем»- Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Фургоны-рефрижераторы Hino 300 — реальный опыт эксплуатации

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