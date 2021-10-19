Новые помощники ГИБДД: дрон и передовой алкотестер

Скрытое патрулирование — это еще семечки.

Дроны атакуют

Москва некогда пыталась применять дирижабли для дорожного патрулирования — не зашло. Теперь в 17 регионах для борьбы с нарушителями ПДД начали использовать дроны. На тех аварийно-опасных участках, где до сих пор почему-то нет камер.

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Решение как минимум странное. Хотя бы потому, что установить камеру намного проще, чем возиться с дроном. Ведь к нему требуется целая бригада: один управляет беспилотником и обслуживает его, другой отслеживает, что тот видит, третий работает с нарушителями.

В ненастную погоду и при сильном ветре дрон беспомощен, в темноте его плохо видно с земли, он постоянно требует зарядки батарей. Лучшие образцы держатся в воздухе 40–50 минут. Если зимой отработает хотя бы пару часов в день — уже неплохо.

А поскольку дрон — фактически передвижная камера фиксации нарушений, собираются ли его присутствие обозначать дорожными знаками?

Трубочка нового типа

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В новом году по всей стране ГИБДД получит передовой алкотестер. Он выполняет функции устаревшей «трубочки» и способен лишь извещать о наличии запрещенных веществ либо их отсутствии. МВД подчеркивает, что новый прибор — не более чем индикатор. Если он сказал «да», запускается стандартная процедура с лабораторными анализами. Но помимо алкоголя тестер умеет идентифицировать и некоторые наркотические вещества.

Поиск пьяных и укуренных будут вести по обычной схеме — выборочная или поголовная остановка машин с проверкой водителей.

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Между тем, 87% всех нарушений ПДД в прошлом году зафиксировали камеры — их доля растет ежегодно. Живые инспекторы нужны для отлова тех нарушений, которые не умеют распознавать камеры. И тех, которые совершаются между камерами — не секрет, что многие водители становятся паиньками лишь под их объективами. Хотя алкозамки могли бы отловить пьяных, телематика — всех остальных, а заодно принять экзамен на права.

Вот чего точно не сможет электроника — регулировать движение, когда сломался светофор. Поэтому полосатая палка все еще в деле. Но, может быть, пора разработать в Сколково какой-нибудь инновационный жезл с расширенным функционалом?

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАЛОЧКИ До революции в нашей стране регулировщики движения применяли белую трость, которую носили в кожаном чехле. После 1922 года ее заменила красная с желтой рукояткой, но в 1933‑м решили, что палки ­вообще не нужны: все команды регулировщики подавали руками в белых перчатках. Полосатый жезл приняли на вооружение весной 1939 года — для регулировки движения. Светофоры в тот момент тоже были черно-белые. Полосатые жезлы отменили в 1961 году. До 1969‑го прекрасно обходились без них, используя темные краги с широкими белыми отворотами. Потом палочка вернулась и действует до сих пор, став культовой, что закреплено в народных сказаниях о «продавцах полосатых палочек».

Секретные агенты

Скрытое патрулирование на машинах без опознавательных знаков пробовали неоднократно, последний раз — лет пять назад в Москве. О результатах тогда умолчали. Теперь «секретных агентов» запустили снова, и результаты таковы: за полтора месяца выявили 1646 нарушений; из них 725 — неправильная тонировка, 257 — затертые и прочие «ненормативные» номерные знаки.

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Первое, что приходит в голову: зачем для этого именно скрытое патрулирование, достаточно же обычного! Второе: почему так много тонировки, ведь борьба с ней идет очень давно? Третье: а где анонсированная охота за «неадекватами» на дорогах, ради которой всё и затеяно? Да, попутно отловили четыре десятка пьяных, но это капля в море московского дорожного беспредела. И четвертое: в среднем 36 выявленных нарушений в сутки — неплохо для одного экипажа, но для десятка как-то маловато.

Тем не менее опыт признан успешным, и, видимо, в регионах также активизируются «тайные гаишники». Для сведения: действующий регламент требует, чтобы при исполнении они были в служебной форме, а в скрытых патрулях инспекторы ездят в гражданском.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС