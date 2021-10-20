4 самые недооцененные шипованные шины в 2021-м

При своих высоких характеристиках они могли бы стоить гораздо дороже — процентов на 18%. А значит, у нас есть шанс «на грош пятаков купить».

В ходе испытания зимних шипованных шин эксперты «За рулем» Дмитрий Тестов и Сергей Мишин снова сделали открытие: на рынке есть немало недооцененных шин, стоимость которых, если опираться на их характеристики и сравнивать с конкурентами, могла бы быть существенно выше.

На испытание были взяты шины Michelin X-Ice North 4 и их главный конкурент — новейшие Nokian Hakkapeliitta 10p, также в тесте участвовали шины Nordman 8 — все они производятся в нашей стране. Кроме того, были испытаны характеристики Goodyear UltraGrip 600 польского производства, сербские Tigar Ice (от дочерней компании Michelin), южнокорейские Hankook Winter i*Pike RS2, российские Formula Ice (суббренд Pirelli) и Yokohama IceGuard IG65, выпускающиеся в России. Самая доступная по цене шина стоила на момент теста, в среднем по рынку, 4400 рублей (Tigar Ice и Formula Ice), а самая дорогая — около 8300 за штуку (Nokian). Справедливы ли цены этих шин?

Нет, 4 шины, прошедшие испытания, оказались переоценены, а оставшиеся 4, наоборот, недооценены. А значит, на покупке этих покрышек можно сэкономить.

Имейте в виду! В сезон переобувки цены заметно выросли, но подорожали все шины, а значит наш рейтинг не теряет актуальности.

Tigar Ice (1% экономии)

Tigar Ice Tigar Ice

Эта шина стоит, в среднем, 4410 рублей, что всего на 1% ниже справедливой цены. При этом шины Tiger существенно дешевле, к примеру, Goodyear UltraGrip 600, хотя по своим ездовым возможностям эти шины сопоставимы.

Tigar Ice отлично ведут себя на асфальте, хороши на снегу и неплохо сглаживают толчки от кочек и ухабов. Минусы — неважное поведение на льду и неприятный шум.

Formula Ice (16% экономии)

Formula Ice Formula Ice

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Эти шины дешевле справедливой цены на 16%, а купить их можно примерно за 4660 рублей. При этом они оказались лучше более дорогих шин Yokohama IceGuard IG65.

Шина хороша своим поведением на снегу, но недостаточно экономична из-за повышенного сопротивления качению и заметно шумит.

Nordman 8 (13% экономии)

Nordman 8 Nordman 8

Стоит «Северный человек» (так переводится название шины) 5620 рублей за штуку, и это на 13% ниже справедливой цены. Ахиллесова пята этой модели — слабое сцепление на асфальте. В остальном она хороша: сцепление и управляемость на льду и снегу, экономичность, плавность хода — все это сделало шину почти идентичной по своим возможностям с покрышками Hankook Winter i*Pike RS2. Но…

Hankook Winter i*Pike RS2 (18% экономии)

Hankook Winter i*Pike RS2 Hankook Winter i*Pike RS2

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Но эти южнокорейские шины дешевле, чем Nordman 8, а их цена в 5480 рублей ниже справедливой на 18%.

Шины показали лучшую экономичность и прекрасно цепляются за любую скользкую поверхность. При этом хороши и на асфальте. Но не обошлось без некоторых минусов. Торможение на сухом асфальте — не их конек. Как, впрочем, и на влажном.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 8–1 места.

Подробнее о результатах испытания описанных и упомянутых шин читайте в полной версии теста зимних шипованных шин.

Шины подорожали. А знаете почему? Есть ответ.

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