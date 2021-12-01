Банк России предлагает расширить границы тарифного коридора по ОСАГО: для легковых автомобилей — на 10%, для автобусов, троллейбусов и трамваев — на 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности для такси, — на 30%.

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Как это работает?

Многие водители расценили инициативу Банка России по расширению тарифного коридора как увеличение стоимости полиса ОСАГО, просто приплюсовав к текущей цене полиса указанные проценты, однако считать нужно не так.

Механизм тарифного коридора не только не предполагает прямую взаимосвязь границ тарифного коридора и цены на ОСАГО для конкретного автомобилиста, но и предоставляет аккуратным водителям возможность платить за полис немного меньше, чем сейчас.

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Регулятор рынка (ЦБ РФ) устанавливает минимальную и максимальную стоимость так называемой базовой ставки, которая потом умножается на коэффициенты — территории, бонус-малус (скидка для безаварийных водителей и наценка для тех, кто в ДТП попадает), коэффициент мультидрайв (отсутствие ограничений по списку допущенных к управлению водителей), коэффициенты возраст-стаж и мощности двигателя.

Для конкретного автомобилиста базовая ставка в пределах тарифного коридора назначается конкретной страховой компанией . В проекте минимальный размер базовой ставки для легковых автомобилей частных лиц составляет 2224 рубля, максимальный — 5980 рублей.

Сколько будет стоить мой полис ОСАГО?

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Минимальная цена страховки для автора этой статьи (КТ = 2, КБМ = 0,5, КВС = 0,91, КМ = 1,4) составит 2224 рубля × 1,274 = 2833 рубля. Максимальная — 7618 рублей (5980 рублей × 1,274).

Как можно заметить из параметров, коэффициент бонус-малус для меня составляет 0,5 — я очень давно не попадал в аварии по своей вине.

Для аварийных водителей расчет будет не таким оптимистичным. Если водитель имеет максимальный КБМ = 3,92 (более трех ДТП по вине страхователя за год), то минимальная цена полиса для такого аварийного водителя составит 22 214 рублей, а максимальная — 59 729 рублей.

Разница по минимальной и максимальной цене ОСАГО у безаварийных водителей и тех, кто лихачит на дороге, получается в 8 раз! Ездить аккуратно и не попадать в ДТП — выгодно для кошелька.

ОСАГО-2020 и ОСАГО-2021

Страховые компании применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года. Время, когда ОСАГО стоило одинаково во всех страховых, прошло. Конкуренция привела к тому, что стоимость полиса не изменилась. За 9 месяцев 2021 года средняя премия по ОСАГО составила 5551 рубль, что практически совпадает с размером средней премии за тот же период прошлого года (5525 рублей). Причем в этом году было оформлено на 7% больше полисов, хотя машин в стране осталось столько же. Объяснить рост популярности ОСАГО можно только тем, что те автомобилисты, кто раньше полис не покупали, вдруг изменили свое поведение.

Для кого полис стал дороже?

Для неаккуратных таксистов: тарифный коридор для легковых такси увеличивается сразу на 30%. Это связано с тем, что такси стало самым аварийным видом транспорта в стране, обогнав даже каршеринг.

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Для таксистов минимальная базовая ставка составит 2014 рублей, а максимальная — 12 505 рублей. Это означает, что максимальный тариф ОСАГО для машины-такси, принадлежащей юридическому лицу и без ограничения числа водителей в Москве (типичная арендная схема для такси), попадающей в ДТП три и более раз в год, составит фантастическую сумму в 270 392 рубля!

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От изменений выигрывают аккуратные и опытные водители, которые, скорее всего, будут платить за ОСАГО меньше — полис для них подешевеет.

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Банк России в дополнение к расширению тарифного коридора планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%.

А за лихачества на дорогах придется платить.

Что касается возмещения по ОСАГО, то теперь страховщики считают по-другому.

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