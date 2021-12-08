Новая ловушка для водителей: нештрафуемые +20 км/ч хотят отменить

Эксперт — против! И у него есть убедительные аргументы.

На рассмотрение депутатов Мосгордумы внесена законодательная инициатива об отмене защитного интервала +20 км/ч и увеличении штрафов в три раза.

Снова поднять штрафы? Куда уж выше — Россия и без того мировой лидер по количеству штрафов! В прошлом году нам выписали 145,5 млн штрафов, в 2019‑м их было 122,1 млн... Подавляющая часть нарушений зафиксированы камерами.

Влияет ли это на безопасность движения? Уже совсем не так, как в то время, когда камеры только появлялись на дорогах. Сейчас удельный вклад камер в уменьшение аварийности заметно сократился и продолжает снижаться.

Большая доля штрафов — не показатель безалаберности российских водителей, а следствие крайне непрофессиональной и запутанной организации дорожного движения.

Практически каждый водитель сталкивается с местами, где ограничения, в том числе и по скорости, совершенно не укладываются ни в какую логику, кроме, конечно, гипотезы о том, что просто нужны деньги. Такие места называют «ловушками», и по всей стране их огромное количество. Именно такие места и собирают наибольшее число штрафов — и аккурат в этих местах не наблюдается повышенной аварийности.

Простое умножение 145 миллионов штрафов на 3 приведет к изъятию из карманов российских водителей дополнительно 200 млрд рублей в год.

Может, скорость поднимем?

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Скоростной режим на российских дорогах серьезно занижен и не соответствует современным техническим решениям, обеспечивающим безопасность на скоростях не из прошлого века. Многие водители, попав на дороги, где сильно занижен скоростной режим относительно проектного, смотрят на спидометр и на камеры чаще, чем на дорогу — и это провоцирует аварии.

Если дорога по своим техническим характеристикам рассчитана на 130 км/ч, а стоят знаки «90», разве это играет на повышение безопасности?

А погрешность?

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Если отвлечься от бардака в организации движения и организации многочисленных ловушек для водителей, давайте задумаемся над техническими погрешностями.

Единственный показывающий скорость прибор, который есть у водителя, — это спидометр. Погрешность спидометра в измерении скорости может достигать 5 км/ч. Также любой водитель знает, что при управлении автомобилем невозможно достичь ровной скорости движения: автомобиль то немного ускоряется, то немного тормозит, камеры же фиксируют превышения в моменте. Эта особенность управления автомобилем не дает возможность физически обеспечить ровную скорость, ведь есть еще и перепады высот. Даже на круиз-контроле колебания скорости составляют ± 3 км/ч (личный опыт).

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Погрешность измерения имеют и камеры. Самые современные ошибаются на 1 км/ч, но на дорогах России частенько можно встретить и камеры с погрешностью 2 км/ч и даже 3 км/ч. Для того, чтобы разброс измеренных значений не приводил к большому количеству ошибочных штрафов, необходимо использовать так называемое правило «трех сигм», то есть умножить наихудшую погрешность на 3 и округлить вверх до ближайшего целого. Это дает еще +9 км/ч.

Суммарно погрешность спидометра, колебания скорости автомобиля и погрешность камер уже дают 17 км/ч. То есть, если последовать идее депутатов установить нештрафуемый интервал +5 км/ч, то водитель, чтобы гарантированно не получить штраф, должен будет ехать со скоростью на 12 км/ч ниже разрешенной. Разрешено 60? Едешь 48. Или периодически получаешь штрафы.

А знаки?

Интервал регулирования скорости на российских дорогах не 10 км/ч, а 20 км/ч. Т. е. разница между знаками всегда 20. Это шаг изменения скорости. Сначала 60, потом 40, а не 60-50-40. При переходе на меньшую дискретность потребуется значительно увеличить число дорожных знаков.

Большой куш

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Убежден: ни к чему иному, кроме как к кратно возросшему числу штрафов, предложенная инициатива не приведет и привести не может. С учетом огромного количества негативных отзывов полагаю, что эта атака будет отбита, однако за ней последуют другие. На кону — 200 миллиардов штрафных рублей в год.

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И еще. Водители не всегда пользуются защитным интервалом. На подавляющем большинстве узких городских улиц никто 80 км/ч не ездит. Все выбирают скоростной режим исходя из дорожной обстановки и на таких улицах едут 40–60 км/ч. Собственно, как того и требуют ПДД.

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