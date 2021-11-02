И никаких скидок при оплате штрафов за превышение скорости — такие поправки предлагают в новый КоАП.

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С этим предложением выступила депутат Дарья Беседина, предлагающая ряд поправок в КоАП. Так, нештрафуемый порог должен быть снижен с нынешних 20 км/ч до 5 км/ч. (По факту это — округление, так как в КоАП предусмотрен штраф за превышение скорости на 20 км/ч, а значит нештрафуемый порог составляет 19 км/ч. То же самое касается и предлагаемого нового порога 5 км/ч, который по факту составит всего 4 км/ч.)

Нарушителям же скоростного режима будет грозить административный арест и штрафы до 20 тысяч рублей. К слову, ужесточение наказаний предусматривается и поправками в КоАП, над которыми работал Минюст.

Беседина же предлагает за превышение скорости на 5–9 км/ч штрафовать водителей на 500 рублей, те, кто ехал быстрее положенного на 10–19 км/ч, должны быть оштрафованы на 1000 рублей, пишет «Коммерсантъ». Следующая «ступень» — превышение на 20–39 км/ч — штраф на 2500 рублей, а за превышение скорости на 40–59 км/ч предусматриваются уже обязательные работы сроком до 35 часов или штрафом в 10 000 рублей.

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Если водитель ехал на 60–79 км/ч быстрее положенного, то ему будет грозить 60 часов обязательных работ или штраф 15–20 тысяч рублей, а также лишение прав. Превышения скорости на 80 и более км/ч нарушителя арестуют на 15 суток и лишат прав. При этом никаких скидок при своевременной уплате штрафов за превышение скорости быть не должно, считает Дарья Беседина.

На ужесточение штрафов депутата вдохновила Дания, где после их повышения в 2012 году резко снизилась аварийность на дорогах. В Дептрансе Москвы идею поддержали, но считают, что нештрафуемый порог должен составлять не 5 (4), а 10 (9) км/ч.

«Пока это предложение преждевременно. Прежде чем рассматривать ликвидацию порога и повышение ответственности, нужно привести в соответствие улично-дорожную сеть», — высказался начальник управления охраны общественного порядка столичной полиции Алексей Диокин.

В ближайшие дни Мосгордума рассмотрит предложение госпожи Бесединой, после чего законопроект будет направлен в Госдуму.

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