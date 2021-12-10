Штрафы за среднюю скорость точно отменили? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них периодически отвечаем:
— Чем вызвано решение отменить выписывание штрафов за среднюю скорость? Есть ли информация о дальнейшем использовании камер, заточенных на ее определение?
— Полагаю, что исполнительные структуры с запозданием отреагировали на прецедентное решение Верховного суда РФ об отмене такого штрафа, вынесенное два года назад и подтвержденное разъяснением Пленума Верховного суда.
Доводы: КоАП РФ не содержит статей, предусматривающих наказания за «превышение средней скорости», а факт превышения скорости не может быть «длящимся во времени и пространстве».
Минюст получил предложения добавить понятия «средняя скорость» и «контролируемый участок» в новую редакцию КоАП. Если это состоится, то практику подобных штрафов наверняка реанимируют.
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Фото: Андрей Васильев/ТАСС