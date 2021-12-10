Штрафы за среднюю скорость точно отменили? Ответ эксперта — журнал За рулем

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Штрафы за среднюю скорость точно отменили? Ответ эксперта

Верховный суд еще два года назад разъяснил, что такой штраф незаконен, поскольку КоАП РФ не содержит статей, предусматривающих наказания за «превышение средней скорости», а факт превышения скорости не может быть «длящимся во времени и пространстве». Но понятие «средняя скорость» может появиться в новой редакции Кодекса.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них периодически отвечаем:

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— Чем вызвано решение отменить выписывание штрафов за среднюю скорость? Есть ли информация о дальнейшем использовании камер, заточенных на ее определение?

— Полагаю, что исполнительные структуры с запозданием отреагировали на прецедентное решение Верховного суда РФ об отмене такого штрафа, вынесенное два года назад и подтвержденное разъяснением Пленума Верховного суда.

Доводы: КоАП РФ не содержит статей, предусматривающих наказания за «превышение средней скорости», а факт превышения скорости не может быть «длящимся во времени и пространстве».

Минюст получил предложения добавить понятия «средняя скорость» и «контролируемый участок» в новую редакцию КоАП. Если это состоится, то практику подобных штрафов наверняка реанимируют.

Штрафы за среднюю скорость точно отменили? Ответ эксперта

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

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