Японский премиум до 1,9 млн: он способен на 500 тысяч км без капремонта — журнал За рулем

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Японский премиум до 1,9 млн: он способен на 500 тысяч км без капремонта

У предшественника Infiniti QX70 нет слабых мест - ну, почти нет.

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Ниссановская платформа FM, примененная также на седанах и спорткупе — это продольное расположение мотора, базовый задний привод и подключаемая передняя ось. Индексы FX35, FX37, FX50 отражают объем двигателя.

Рестайлинг 2011 года на внешности сказался слабо, зато добавил передовой электроники. В 2013 году модель переименовали в QX70 — без технических изменений.

Японский премиум до 1,9 млн: он способен на 500 тысяч км без капремонтаInfiniti FX II
Infiniti FX II

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Достоинства

  • Качество и надежность.
  • Высокий комфорт, долговечные материалы салона.
  • Хорошая динамика и управля­емость.
  • Отличная коррозионная стойкость.

Японский премиум до 1,9 млн: он способен на 500 тысяч км без капремонтаПри изобилии электрики и электроники может не найтись обогрева руля. Светлый салон — круто, но его критикуют за чрезмерную маркость.
При изобилии электрики и электроники может не найтись обогрева руля. Светлый салон — круто, но его критикуют за чрезмерную маркость.

Недостатки

  • Обслуживание и ремонт — дорогое удовольствие!
  • Неприлично маленький багажник — 376 л.
  • Нервное поведение на неровных дорогах.

Моторы

Надежные бензиновые атмосферники — козырь FX на вторичке. Самый массовый у нас 3.7 (333 л.с.) — модификация базового V6 3.5 (307 л.с.), оба способны на 400 тысяч км с плюсом. Топовый V8 5.0 (400 л.с.) менее стоек.

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Характер у них примерно одинаковый. Прожорливые. Гидрокомпенсаторов зазоров нет. Бурные ускорения и упражнения в грязи сильно сокращают срок службы цепи ГРМ, который в норме не менее 200 тысяч км.

В возрасте моторы едят масло, как результат закоксовки, и склонны к перегревам из-за засорения масляных каналов и радиаторов. Последние желательно периодически промывать, так как перегревы приводят к задирам и трещинам. Особенно это свойственно мотору V8.

Турбодизель V6 3.0 (238 л.с.) даже после проведенной доработки к числу беспроблемных не относится. Невелик ресурс цепи ГРМ (150 тысяч км — предел), дроссель и поршневые кольца быстро собирают нагар, клапан EGR ещё быстрее. Очень дорог в ремонте, в том числе из-за отсутствия каталожных номеров у многих элементов. При этом дизель ценят за огромный крутящий момент и умеренный расход топлива.

Коробки передач

Механики не бывает — только семиступенчатый гидроавтомат Jatco JR710E (FX35, 37) и более «моментная» его версия JR711E (FX50 и дизельный FX30d). Настроены на драйвовую езду, что выражается в несколько дерганых переключениях.

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Агрессивное вождение влечет за собой повышенный нагрев масла (при недостаточно эффективной системе охлаждения) и ускоренный износ втулок и фрикционов. Продукты износа быстро портят всё остальное.

Нередки случаи, когда владельцы спохватывались менять масло при появлении пинков и задержек, поэтому при выборе не повредит диагностика коробки. В идеале — менять масло каждые 30 тысяч км, а при активном стиле вождения даже чаще. Тогда автомат отслужит 300 тысяч км и больше. Коробка массовая, поиск запчастей не проблема.

В приводе передних колес работает крепкая и выносливая многодисковая муфта, но перегревается быстро, так что FX не внедорожник.

Эксплуатационные болячки

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  • Подвеска достаточно живучая. Каждые 50–80 тысяч, возможно, придется менять стойки стабилизатора и опорные подшипники. При оценке будущих трат надо учитывать, что на ряде машин стоят электронноуправляемые амортизаторы и привод подруливания задних колес, в котором нередко умирает моторчик.
  • Ресурс тормозных колодок и дисков на FX35 и FX30d оставляет желать лучшего. На мощных версиях применены более живучие компоненты, но и они иногда кончаются к 40 тысячам км.
  • В холода часто примерзают замки дверей.
  • На вторичке у многих FX скручен пробег.

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Euro NCAP: 2012 — пять звезд; водитель/пассажир 86%, ребенок 77%, пешеход 44%, системы содействия безопасности 99%.

Самое массовое предложение на вторичке: FX37

Оптимальный выбор: FX35 или FX37

За те же деньги: Volkswagen Touareg, BMW X5, Mercedes-Benz GLK, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe

Фото: Infiniti

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