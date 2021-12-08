5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — журнал За рулем

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5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

С ними мы столкнулись в ходе длительного теста кроссовера - новый Дастер появился в редакционном парке больше полугода назад.

1. Трескается краска

О том, что крыша «трещит», нам не раз писали владельцы Дастеров второго поколения. Впрочем, подобная проблема была и у прошлого Дастера, она встречается и на первом Логане.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиС двух сторон возле рейлингов появились трещины в лаке.
С двух сторон возле рейлингов появились трещины в лаке.

Наступила осень, похолодало — трещины на лаке появились и на кузове нашего кроссовера. Дефект неприятный. Утешает тот факт, что появление трещин не связано с жесткостью кузова. И бояться, что со временем кузов разойдется по швам, не стоит.

Скорее всего, эта проблема «температурная», связана с разным термическим расширением лака, краски и мастики (последней на этом участке крыши много). Производитель точные причины дефекта пока не выяснил. А значит, в ближайшее время недоработку устранить не смогут.

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2. Медиасистема глючит

На нашем Дастере стоит топовая мультимедиа Easy Link с 8-дюймовым экраном. В прошлом году на длительных испытаниях у нас была Arkana с подобной системой — она изводила нас частыми зависаниями. На новом Дастере система зависла всего один раз. Проблему легко решили перезагрузкой.

Но случилась другая беда — на экране появилась полоса битых пикселей. Вертикальная зеленая полоска — совсем не то, что хочешь видеть на большом тачскрине. Причем экран берегли: никаких ударов или иных воздействий он не испытывал.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиПолосу битых пикселей лучше всего видно на светлом фоне.
Полосу битых пикселей лучше всего видно на светлом фоне.

3. На бездорожье вылетают заглушки

На переднем бампере у Дастера есть две заглушки. Одна закрывает буксировочную проушину, а вторая технологическая, открывает доступ к некоторым разъемам. Чтобы демонтировать заглушки, их надо чем-то поддеть. Но на бездорожье заглушки легко выпадают.

Мы, например, обнаружили пропажу после прохождения брода. Правую заглушку нашли. А левая… уплыла. Придется покупать новые — по 1000 рублей за штуку. Впредь перед проездом брода заглушки будем заранее снимать и убирать в багажник.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиПри езде по бездорожью нередко теряются заглушки из бампера. Одну мы потеряли после штурма брода.
При езде по бездорожью нередко теряются заглушки из бампера. Одну мы потеряли после штурма брода.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиВторую, что прикрывает буксировочную проушину, — нет.
Вторую, что прикрывает буксировочную проушину, — нет.

4. Неудобные посадка и высадка

Пороги у нового Дастера, в отличие от Каптюра или Арканы, не прикрыты дверьми и быстро зарастают грязью. К тому же пороги сильно выступают — это усугубляет проблему. При высадке или посадке вся грязь «оседает» на брюках.

У первого Дастера дела обстояли еще хуже — из-за мгновенно пачкавшихся боковин. Второй Duster не так активно закидывает их грязью. Но все же чистюлей машину не назовешь.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиПороги быстро покрываются грязью: нужно проявить сноровку, чтобы сохранить брюки чистыми.
Пороги быстро покрываются грязью: нужно проявить сноровку, чтобы сохранить брюки чистыми.

5. Запчасти дорогие

Renault Duster — один из самых доступных кроссоверов. Но цены на запчасти «кусаются». Это наглядно показало недавнее ДТП, в котором побывала наша машина. Например, дверь багажника обошлась в 50 тысяч рублей. Задний бампер — в 25 тысяч. Дорогими оказались и задние светодиодные фонари — по 14 тысяч рублей за штуку. И даже за такие деньги ждать кузовные элементы придется долго. В нашем случае — две недели. Хорошо, что хоть расходники по-прежнему доступны.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не зналиДаже после того, как фонарь потерял внешний корпус, он продолжал работать.
Даже после того, как фонарь потерял внешний корпус, он продолжал работать.

Работа над ошибками

По эксплуатационным характеристикам со сменой поколений этот кроссовер заметно продвинулся вперед. Он стал комфортней, динамичней, тише. Улучшились эргономика и обзорность.

Но часть недостатков все же перекочевали на новый Duster с автомобиля-предшественника. О большинстве из них производитель знает и исправляет недочеты по ходу жизни модели.

И вообще, машина без недостатков существует всего одна. Это твоя машина, когда ты ее продаешь.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

С ними мы столкнулись в ходе длительного теста кроссовера — новый Дастер появился в редакционном парке больше полугода назад.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986435 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986425 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986415 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986455 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986445 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986395 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12987495 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали
5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

С ними мы столкнулись в ходе длительного теста кроссовера — новый Дастер появился в редакционном парке больше полугода назад.

5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986415 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986395 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986445 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986435 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986455 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12986425 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали — фото 12987495 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали
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Отзывы о Renault Duster (24)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

У жены дастер и она довольна, неприхотливый авто, с приятными опциями в новом исполнении

Недостатки:

Шумновато, будем делать шумку

Комментарий:

в целом довольны покупкой, была бы дешевле, было бы вообще супер

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