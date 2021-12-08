5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

1. Трескается краска
О том, что крыша «трещит», нам не раз писали владельцы Дастеров второго поколения. Впрочем, подобная проблема была и у прошлого Дастера, она встречается и на первом Логане.
Наступила осень, похолодало — трещины на лаке появились и на кузове нашего кроссовера. Дефект неприятный. Утешает тот факт, что появление трещин не связано с жесткостью кузова. И бояться, что со временем кузов разойдется по швам, не стоит.
Скорее всего, эта проблема «температурная», связана с разным термическим расширением лака, краски и мастики (последней на этом участке крыши много). Производитель точные причины дефекта пока не выяснил. А значит, в ближайшее время недоработку устранить не смогут.
2. Медиасистема глючит
На нашем Дастере стоит топовая мультимедиа Easy Link с 8-дюймовым экраном. В прошлом году на длительных испытаниях у нас была Arkana с подобной системой — она изводила нас частыми зависаниями. На новом Дастере система зависла всего один раз. Проблему легко решили перезагрузкой.
Но случилась другая беда — на экране появилась полоса битых пикселей. Вертикальная зеленая полоска — совсем не то, что хочешь видеть на большом тачскрине. Причем экран берегли: никаких ударов или иных воздействий он не испытывал.
3. На бездорожье вылетают заглушки
Мы, например, обнаружили пропажу после прохождения брода. Правую заглушку нашли. А левая… уплыла. Придется покупать новые — по 1000 рублей за штуку. Впредь перед проездом брода заглушки будем заранее снимать и убирать в багажник.
4. Неудобные посадка и высадка
Пороги у нового Дастера, в отличие от Каптюра или Арканы, не прикрыты дверьми и быстро зарастают грязью. К тому же пороги сильно выступают — это усугубляет проблему. При высадке или посадке вся грязь «оседает» на брюках.
У первого Дастера дела обстояли еще хуже — из-за мгновенно пачкавшихся боковин. Второй Duster не так активно закидывает их грязью. Но все же чистюлей машину не назовешь.
5. Запчасти дорогие
Работа над ошибками
По эксплуатационным характеристикам со сменой поколений этот кроссовер заметно продвинулся вперед. Он стал комфортней, динамичней, тише. Улучшились эргономика и обзорность.
Но часть недостатков все же перекочевали на новый Duster с автомобиля-предшественника. О большинстве из них производитель знает и исправляет недочеты по ходу жизни модели.
И вообще, машина без недостатков существует всего одна. Это твоя машина, когда ты ее продаешь.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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