5 недоработок в Renault Duster, о которых раньше не знали

С ними мы столкнулись в ходе длительного теста кроссовера - новый Дастер появился в редакционном парке больше полугода назад.

1. Трескается краска

О том, что крыша «трещит», нам не раз писали владельцы Дастеров второго поколения. Впрочем, подобная проблема была и у прошлого Дастера, она встречается и на первом Логане.

С двух сторон возле рейлингов появились трещины в лаке.

Наступила осень, похолодало — трещины на лаке появились и на кузове нашего кроссовера. Дефект неприятный. Утешает тот факт, что появление трещин не связано с жесткостью кузова. И бояться, что со временем кузов разойдется по швам, не стоит.

Скорее всего, эта проблема «температурная», связана с разным термическим расширением лака, краски и мастики (последней на этом участке крыши много). Производитель точные причины дефекта пока не выяснил. А значит, в ближайшее время недоработку устранить не смогут.

2. Медиасистема глючит

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На нашем Дастере стоит топовая мультимедиа Easy Link с 8-дюймовым экраном. В прошлом году на длительных испытаниях у нас была Arkana с подобной системой — она изводила нас частыми зависаниями. На новом Дастере система зависла всего один раз. Проблему легко решили перезагрузкой.

Но случилась другая беда — на экране появилась полоса битых пикселей. Вертикальная зеленая полоска — совсем не то, что хочешь видеть на большом тачскрине. Причем экран берегли: никаких ударов или иных воздействий он не испытывал.

Полосу битых пикселей лучше всего видно на светлом фоне.

3. На бездорожье вылетают заглушки

На переднем бампере у Дастера есть две заглушки. Одна закрывает буксировочную проушину, а вторая технологическая, открывает доступ к некоторым разъемам. Чтобы демонтировать заглушки, их надо чем-то поддеть. Но на бездорожье заглушки легко выпадают.

Мы, например, обнаружили пропажу после прохождения брода. Правую заглушку нашли. А левая… уплыла. Придется покупать новые — по 1000 рублей за штуку. Впредь перед проездом брода заглушки будем заранее снимать и убирать в багажник.

При езде по бездорожью нередко теряются заглушки из бампера. Одну мы потеряли после штурма брода. Вторую, что прикрывает буксировочную проушину, — нет.

4. Неудобные посадка и высадка

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Пороги у нового Дастера, в отличие от Каптюра или Арканы, не прикрыты дверьми и быстро зарастают грязью. К тому же пороги сильно выступают — это усугубляет проблему. При высадке или посадке вся грязь «оседает» на брюках.

У первого Дастера дела обстояли еще хуже — из-за мгновенно пачкавшихся боковин. Второй Duster не так активно закидывает их грязью. Но все же чистюлей машину не назовешь.

Пороги быстро покрываются грязью: нужно проявить сноровку, чтобы сохранить брюки чистыми.

5. Запчасти дорогие

Renault Duster — один из самых доступных кроссоверов. Но цены на запчасти «кусаются». Это наглядно показало недавнее ДТП, в котором побывала наша машина. Например, дверь багажника обошлась в 50 тысяч рублей. Задний бампер — в 25 тысяч. Дорогими оказались и задние светодиодные фонари — по 14 тысяч рублей за штуку. И даже за такие деньги ждать кузовные элементы придется долго. В нашем случае — две недели. Хорошо, что хоть расходники по-прежнему доступны.

Даже после того, как фонарь потерял внешний корпус, он продолжал работать.

Работа над ошибками

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По эксплуатационным характеристикам со сменой поколений этот кроссовер заметно продвинулся вперед. Он стал комфортней, динамичней, тише. Улучшились эргономика и обзорность.

Но часть недостатков все же перекочевали на новый Duster с автомобиля-предшественника. О большинстве из них производитель знает и исправляет недочеты по ходу жизни модели.

И вообще, машина без недостатков существует всего одна. Это твоя машина, когда ты ее продаешь.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

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