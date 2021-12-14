Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — журнал За рулем

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Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные - в салоне)

Поскорей бы он добрался до вторички и разумных цен!

Мотор — прежний. Не турбо!

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В далеком 2009 году GX460 был интересен: многолитровый атмосферник, рама, неразрезной мост. С тех пор соперники почти поголовно перешли на турбонаддув, несущий кузов и независимые подвески, а Lexus остался, по сути, прежним. Но проблема ли это?

Конкуренты добились снижения массы, нарастили мощность, сократили расход топлива. Замечательно, кто бы спорил. Но пострадала надежность: нежные подвески требуют частой переборки, а турбомоторы редко доживают без ремонта до 200 тысяч км.

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)Lexus GX460. Цена в России — от 6 089 000 ₽
Lexus GX460. Цена в России — от 6 089 000 ₽

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Для атмосферника V8 4.6 это, считай, обкатка. Да и с шасси ничего криминального не случается. Вот почему GX460 так ценится на вторичке. Согласно агентству «Автостат», он занимает второе место по ликвидности в классе среднеразмерных SUV (на первом — Lexus RX). Остаточная стоимость трехлетней машины в среднем составляет 76% от первоначальной. Правда, исследование проводилось еще до ценовой вакханалии — сейчас даже самые проблемные машины перестали падать в стоимости.

Лексусовская «восьмерка» не работает — шепчет! Мотор дает о себе знать лишь при разгоне «в пол». Наш прибор показал 8,5 с до сотни. Хотя этому шасси быстрее и не надо: в поворотах GX460 не шибко проворен.

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Давно нормой стало восемь передач в автомате — но Lexus обходится шестью. Если сразу после притормаживания дать газу, происходит ударное переключение. Но главная проблема — расход топлива. По итогам теста трипкомпьютер высветил эпические 19,5 л/100 км!

Вездеход? Да!

Вездеходности — выше крыши. Клиренс в 215 мм, демультипликатор, внушительный ход подвески, а также система Crawl Control («ползучий круиз-контроль») позволяют не заморачиваться с поиском объезда. Не хватает лишь блокировки заднего межколесного дифференциала.

Если планируете передвигаться вне асфальта, не советую версию Sport. Пышные накладки на бамперы ухудшают геометрическую проходимость.

Что нового?

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)

  • Полностью светодиодную оптику и обновленное «лицо» GX460 получил еще два года назад. Теперь подтянули салон.
  • Большой 10‑дюймовый сенсорный экран закреплен высоко. Качество изображения — не чета прежнему, появились Apple CarPlay и Android Auto.
  • Блок управления «вездеходной электроникой» переехал на консоль, а на освободившемся месте расположился привычный по другим Лексусам невнятный тачпад.

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)Есть CD-проигрыватель, но нет беспроводного зарядника. Экран мультимедиа большой, но у борткомпьютера — малюсенький. А где виртуальные приборы?
Есть CD-проигрыватель, но нет беспроводного зарядника. Экран мультимедиа большой, но у борткомпьютера — малюсенький. А где виртуальные приборы?

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)Новый дисплей радует яркой картинкой. Рабочий стол можно поделить на две зоны.
Новый дисплей радует яркой картинкой. Рабочий стол можно поделить на две зоны.

  • Подсвечиваются пороги, но внутри только обычные плафоны на лампах накаливания.
  • Где привычные для машины за такие деньги доводчики дверей?
  • Есть электропривод рулевой колонки, но нет режима трехкратного моргания поворотников.
  • Встроен адаптивный круиз-контроль, но в пробках работать он не умеет.

КОНВЕРТАЦИЯ

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Не секрет, что GX460 вырос из тойотовской шинели: взяли Land Cruiser Prado, перекроили «фасад», изменили салон, установили двигатель V8, и готово! Но Lexus дороже примерно на миллион. Предприимчивые владельцы Prado покупают стайлинг-комплект за 285 тысяч рублей: новая «жестянка» и оптика делают из Тойоты Lexus — но интерьер и двигатель выдают подделку. Да и к «рационализаторам» могут возникнуть вопросы у ГИБДД.

Автомобиль-компромисс, постоянные «но». Но! Есть в нем какой-то стержень, ощущение сделанной на века вещи. В наш пластмассовый век таких машин уже по пальцам пересчитать.

Lexus GX460

  • Длина / ширина / высота / база 4935 / 1885 / 1885 / 2790 мм
  • Снаряженная/полная масса 2460/2990 кг
  • Объем багажника 104–1833 л
  • Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 218 кВт / 296 л.с. при 5500 об/мин; 438 Н·м при 3500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,3 с
  • Максимальная скорость 175 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 87 л
  • Средний расход топлива 12,8 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; А6

Отделка интерьера, энергоемкость и ход подвески, высокая ликвидность Несовременное оснащение, динамика, расход топлива

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Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)

Поскорей бы он добрался до вторички и разумных цен!

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299475Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299478Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299477Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299476Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)
Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)

Поскорей бы он добрался до вторички и разумных цен!

Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299477Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299478Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299476Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне) — фото 1299475Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные — в салоне)
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