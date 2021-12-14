Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные - в салоне)

Поскорей бы он добрался до вторички и разумных цен!

Мотор — прежний. Не турбо!

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В далеком 2009 году GX460 был интересен: многолитровый атмосферник, рама, неразрезной мост. С тех пор соперники почти поголовно перешли на турбонаддув, несущий кузов и независимые подвески, а Lexus остался, по сути, прежним. Но проблема ли это?

Конкуренты добились снижения массы, нарастили мощность, сократили расход топлива. Замечательно, кто бы спорил. Но пострадала надежность: нежные подвески требуют частой переборки, а турбомоторы редко доживают без ремонта до 200 тысяч км.

Lexus GX460. Цена в России — от 6 089 000 ₽

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Для атмосферника V8 4.6 это, считай, обкатка. Да и с шасси ничего криминального не случается. Вот почему GX460 так ценится на вторичке. Согласно агентству «Автостат», он занимает второе место по ликвидности в классе среднеразмерных SUV (на первом — Lexus RX). Остаточная стоимость трехлетней машины в среднем составляет 76% от первоначальной. Правда, исследование проводилось еще до ценовой вакханалии — сейчас даже самые проблемные машины перестали падать в стоимости.

Лексусовская «восьмерка» не работает — шепчет! Мотор дает о себе знать лишь при разгоне «в пол». Наш прибор показал 8,5 с до сотни. Хотя этому шасси быстрее и не надо: в поворотах GX460 не шибко проворен.

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Давно нормой стало восемь передач в автомате — но Lexus обходится шестью. Если сразу после притормаживания дать газу, происходит ударное переключение. Но главная проблема — расход топлива. По итогам теста трипкомпьютер высветил эпические 19,5 л/100 км!

Вездеход? Да!

Вездеходности — выше крыши. Клиренс в 215 мм, демультипликатор, внушительный ход подвески, а также система Crawl Control («ползучий круиз-контроль») позволяют не заморачиваться с поиском объезда. Не хватает лишь блокировки заднего межколесного дифференциала.

Если планируете передвигаться вне асфальта, не советую версию Sport. Пышные накладки на бамперы ухудшают геометрическую проходимость.

Что нового?

Полностью светодиодную оптику и обновленное «лицо» GX460 получил еще два года назад. Теперь подтянули салон.

Большой 10‑дюймовый сенсорный экран закреплен высоко. Качество изображения — не чета прежнему, появились Apple CarPlay и Android Auto.

Блок управления «вездеходной электроникой» переехал на консоль, а на освободившемся месте расположился привычный по другим Лексусам невнятный тачпад.

Есть CD-проигрыватель, но нет беспроводного зарядника. Экран мультимедиа большой, но у борткомпьютера — малюсенький. А где виртуальные приборы?

Новый дисплей радует яркой картинкой. Рабочий стол можно поделить на две зоны.

Подсвечиваются пороги, но внутри только обычные плафоны на лампах накаливания.

Где привычные для машины за такие деньги доводчики дверей?

Есть электропривод рулевой колонки, но нет режима трехкратного моргания поворотников.

Встроен адаптивный круиз-контроль, но в пробках работать он не умеет.

КОНВЕРТАЦИЯ Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Не секрет, что GX460 вырос из тойотовской шинели: взяли Land Cruiser Prado, перекроили «фасад», изменили салон, установили двигатель V8, и готово! Но Lexus дороже примерно на миллион. Предприимчивые владельцы Prado покупают стайлинг-комплект за 285 тысяч рублей: новая «жестянка» и оптика делают из Тойоты Lexus — но интерьер и двигатель выдают подделку. Да и к «рационализаторам» могут возникнуть вопросы у ГИБДД.

Автомобиль-компромисс, постоянные «но». Но! Есть в нем какой-то стержень, ощущение сделанной на века вещи. В наш пластмассовый век таких машин уже по пальцам пересчитать.

Lexus GX460

Длина / ширина / высота / база 4935 / 1885 / 1885 / 2790 мм

4935 / 1885 / 1885 / 2790 мм Снаряженная/полная масса 2460/2990 кг

2460/2990 кг Объем багажника 104–1833 л

104–1833 л Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 218 кВт / 296 л.с. при 5500 об/мин; 438 Н·м при 3500 об/мин

бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 218 кВт / 296 л.с. при 5500 об/мин; 438 Н·м при 3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,3 с

8,3 с Максимальная скорость 175 км/ч

175 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 87 л

АИ‑95 / 87 л Средний расход топлива 12,8 л/100 км

12,8 л/100 км Трансмиссия полный привод; А6

Отделка интерьера, энергоемкость и ход подвески, высокая ликвидность Несовременное оснащение, динамика, расход топлива

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