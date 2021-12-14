Обновленный Lexus GX460: все изменения (основные - в салоне)

Мотор — прежний. Не турбо!
В далеком 2009 году GX460 был интересен: многолитровый атмосферник, рама, неразрезной мост. С тех пор соперники почти поголовно перешли на турбонаддув, несущий кузов и независимые подвески, а Lexus остался, по сути, прежним. Но проблема ли это?
Конкуренты добились снижения массы, нарастили мощность, сократили расход топлива. Замечательно, кто бы спорил. Но пострадала надежность: нежные подвески требуют частой переборки, а турбомоторы редко доживают без ремонта до 200 тысяч км.
Для атмосферника V8 4.6 это, считай, обкатка. Да и с шасси ничего криминального не случается. Вот почему GX460 так ценится на вторичке. Согласно агентству «Автостат», он занимает второе место по ликвидности в классе среднеразмерных SUV (на первом — Lexus RX). Остаточная стоимость трехлетней машины в среднем составляет 76% от первоначальной. Правда, исследование проводилось еще до ценовой вакханалии — сейчас даже самые проблемные машины перестали падать в стоимости.
Лексусовская «восьмерка» не работает — шепчет! Мотор дает о себе знать лишь при разгоне «в пол». Наш прибор показал 8,5 с до сотни. Хотя этому шасси быстрее и не надо: в поворотах GX460 не шибко проворен.
Давно нормой стало восемь передач в автомате — но Lexus обходится шестью. Если сразу после притормаживания дать газу, происходит ударное переключение. Но главная проблема — расход топлива. По итогам теста трипкомпьютер высветил эпические 19,5 л/100 км!
Вездеход? Да!
Вездеходности — выше крыши. Клиренс в 215 мм, демультипликатор, внушительный ход подвески, а также система Crawl Control («ползучий круиз-контроль») позволяют не заморачиваться с поиском объезда. Не хватает лишь блокировки заднего межколесного дифференциала.
Если планируете передвигаться вне асфальта, не советую версию Sport. Пышные накладки на бамперы ухудшают геометрическую проходимость.
Что нового?
- Полностью светодиодную оптику и обновленное «лицо» GX460 получил еще два года назад. Теперь подтянули салон.
- Большой 10‑дюймовый сенсорный экран закреплен высоко. Качество изображения — не чета прежнему, появились Apple CarPlay и Android Auto.
- Блок управления «вездеходной электроникой» переехал на консоль, а на освободившемся месте расположился привычный по другим Лексусам невнятный тачпад.
- Подсвечиваются пороги, но внутри только обычные плафоны на лампах накаливания.
- Где привычные для машины за такие деньги доводчики дверей?
- Есть электропривод рулевой колонки, но нет режима трехкратного моргания поворотников.
- Встроен адаптивный круиз-контроль, но в пробках работать он не умеет.
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КОНВЕРТАЦИЯ
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Не секрет, что GX460 вырос из тойотовской шинели: взяли Land Cruiser Prado, перекроили «фасад», изменили салон, установили двигатель V8, и готово! Но Lexus дороже примерно на миллион. Предприимчивые владельцы Prado покупают стайлинг-комплект за 285 тысяч рублей: новая «жестянка» и оптика делают из Тойоты Lexus — но интерьер и двигатель выдают подделку. Да и к «рационализаторам» могут возникнуть вопросы у ГИБДД.
Автомобиль-компромисс, постоянные «но». Но! Есть в нем какой-то стержень, ощущение сделанной на века вещи. В наш пластмассовый век таких машин уже по пальцам пересчитать.
Lexus GX460
- Длина / ширина / высота / база 4935 / 1885 / 1885 / 2790 мм
- Снаряженная/полная масса 2460/2990 кг
- Объем багажника 104–1833 л
- Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4608 см³; 218 кВт / 296 л.с. при 5500 об/мин; 438 Н·м при 3500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,3 с
- Максимальная скорость 175 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 87 л
- Средний расход топлива 12,8 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; А6
|Отделка интерьера, энергоемкость и ход подвески, высокая ликвидность
|Несовременное оснащение, динамика, расход топлива
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