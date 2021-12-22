4 подержанных кроссовера, которые круче Renault Duster (и не дороже!)

У этих машин просторнее салоны и большие багажники. Они богаче обставлены внутри и солиднее выглядят снаружи. Но есть и недочеты, на которые стоит обратить внимание.

Новый Renault Duster сейчас стоит чуть больше 1,5 млн рублей. Прибавьте сотню-другую тысяч рублей, которые накрутят дилеры. Максимальный бюджет на покупку — 1,7 млн. За такие деньги можно найти достойные кроссоверы на вторичке.

Mazda CX-5

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С бюджетом нового Дастера можно рассчитывать на пятилетний рестайлинговый СХ-5 с пробегом 80–100 тысяч километров. Самая популярная версия — с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. И она же оптимальна со всех точек зрения. Динамики с этим двигателем хватает, автомат также шустро работает. И при этом СХ-5 не отличается большим расходом топлива.

Двигатели Skyactiv зарекомендовали себя как надежные. Вот лишь пара слабых мест: индивидуальные катушки зажигания и малый ресурс приводного ремня. Последний быстро выходит из строя из-за системы «старт-стоп», которая сильно нагружает не только ремень, но и все навесное оборудование. Но в остальном СХ-5 очень приятный во всех отношениях кроссовер.

Как и у многих «японцев», толщина краски у Мазды небольшая и сколы появляются быстро. Так что не лишним будет затянуть капот и бампер в защитную прозрачную пленку. Рабочее место отлично продумано. Салон собран качественно, «сверчков» не слышно даже на машинах с большими пробегами. А вот сами материалы не отличаются стойкостью.

Ford Kuga

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За 1,5–1,7 миллиона можно найти пятилетнюю Кугу (уже рестайлинговую) с пробегом в 90–100 тысяч километров. Есть машины и посвежее, но это уже версии с передним приводом и 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л.с.

На автомобили с полным приводом также устанавливают 150-сильный двигатель. Но это наддувный агрегат EcoBoost объемом 1,5 л. В отличие от турбомоторов первой генерации, этот двигатель не проблемный. Его турбина спокойно выхаживает 200–250 тысяч км. Хотя углубленная диагностика перед покупкой все же не помешает.

Надежен и шестиступенчатый автомат — при условии регулярной смены масла. Как и СХ-5, FordKuga приятен как для водителя, так и для пассажиров. И по праву считается одним из лучших кроссоверов в классе по балансу управляемости и плавности хода.

Краска неплохо противостоит повреждениям — сколов и царапин даже на машинах с большими пробегами немного. Хотя массивная передняя панель съедает много свободного пространства, салон Куги (в отличие родственного Фокуса) довольно просторный.

Hyundai Santa Fe

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За оговоренный бюджет можно приглядеть и кроссовер покрупнее. Например, Hyundai Santa Fe предыдущего поколения. Но при этом и постарше — 2015 года, с пробегом в 100–120 тысяч. «Живых» экземпляров много, и при внимательном подходе можно найти машину, которая еще продолжительное время не будет тянуть деньги.

Большинство автомобилей на рынке с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра в паре с шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Что двигатель, что коробка надежны и редко требуют внимания до 300 тысяч километров. Конечно, при условии нормального обслуживания.

Есть и дизельные версии — с 200-сильным двигателем, у которого нужно внимательно следить за состоянием турбины. Кроме того, этот дизель чувствителен к качеству топлива — некачественная солярка быстро выводит из строя форсунки. Любителям активной езды Hyundai не понравится. Вальяжной и мягкий Santa Fe больше претендует на роль семейного автомобиля. Тем более, размер позволяет.

С краской та же проблема, что у Мазды: тонкий слой и, как следствие, быстрая потеря товарного вида. Интерьер собран хорошо, а вот материалы слабые. Кожа руля быстро затирается.

BMW X1

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Вместо Дастера можно подобрать и премиальный кроссовер, схожий по размерам. Пожалуйста, BMW X1 первого поколения последних лет выпуска — 2014–2015 года. Оптимальным вариантом будет полноприводная машина с двухлитровым турбодизелем N47.

Мотор надежен, но у него есть два слабых места, которым нужно уделить максимум внимания при покупке. Во-первых, это цепь ГРМ — она может потребовать замены к 150–200 тысячам километров. Процедура сложная и дорогая, так как привод расположен в задней части двигателя. Недолговечен и демпфер шкива коленвала. Его разрыв приведет к печальным последствиям, так что лучше поменять его превентивно.

Восьмиступенчатый автомат ZF проживет долго, если менять масло. Хотя оно теоретически рассчитано на весь срок службы. Операция недешевая: замена масла и фильтра (он меняется только в сборе с пластиковым поддоном) обойдется в 25–30 тысяч рублей. Но даже самый незначительный ремонт агрегата существенно дороже.

В целом BMW Х1 — надежный кроссовер, который при заботливом обращении пройдет не одну сотню тысяч километров.

Лакокрасочное покрытие невероятно стойкое. Сколы до металла много лет не подадут признаков коррозии. По меркам BMW интерьер простоват не только дизайном, но и материалами. Много жесткого пластика, который с годами начинает скрипеть.

Что берем?

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Альтернативу новому Дастеру можно подобрать на любой вкус. И подержанные автомобили за эти деньги вряд ли потребуют больших вложений. Подтверждение — любой кроссовер из нашей подборки. Правда, придется поискать автомобиль в хорошем состоянии.

И это главный недостаток вторички — поиск хорошего экземпляра может отнять много времени. Но взамен получите автомобиль посолиднее и побольше. И что важно — за те же деньги.

Фото: «За рулем», фирмы-производители