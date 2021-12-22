4 подержанных кроссовера, которые круче Renault Duster (и не дороже!)

Новый Renault Duster сейчас стоит чуть больше 1,5 млн рублей. Прибавьте сотню-другую тысяч рублей, которые накрутят дилеры. Максимальный бюджет на покупку — 1,7 млн. За такие деньги можно найти достойные кроссоверы на вторичке.
Mazda CX-5
С бюджетом нового Дастера можно рассчитывать на пятилетний рестайлинговый СХ-5 с пробегом 80–100 тысяч километров. Самая популярная версия — с двухлитровым 150-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. И она же оптимальна со всех точек зрения. Динамики с этим двигателем хватает, автомат также шустро работает. И при этом СХ-5 не отличается большим расходом топлива.
Двигатели Skyactiv зарекомендовали себя как надежные. Вот лишь пара слабых мест: индивидуальные катушки зажигания и малый ресурс приводного ремня. Последний быстро выходит из строя из-за системы «старт-стоп», которая сильно нагружает не только ремень, но и все навесное оборудование. Но в остальном СХ-5 очень приятный во всех отношениях кроссовер.
Ford Kuga
За 1,5–1,7 миллиона можно найти пятилетнюю Кугу (уже рестайлинговую) с пробегом в 90–100 тысяч километров. Есть машины и посвежее, но это уже версии с передним приводом и 2,5-литровым атмосферником мощностью 150 л.с.
На автомобили с полным приводом также устанавливают 150-сильный двигатель. Но это наддувный агрегат EcoBoost объемом 1,5 л. В отличие от турбомоторов первой генерации, этот двигатель не проблемный. Его турбина спокойно выхаживает 200–250 тысяч км. Хотя углубленная диагностика перед покупкой все же не помешает.
Надежен и шестиступенчатый автомат — при условии регулярной смены масла. Как и СХ-5, FordKuga приятен как для водителя, так и для пассажиров. И по праву считается одним из лучших кроссоверов в классе по балансу управляемости и плавности хода.
Hyundai Santa Fe
За оговоренный бюджет можно приглядеть и кроссовер покрупнее. Например, Hyundai Santa Fe предыдущего поколения. Но при этом и постарше — 2015 года, с пробегом в 100–120 тысяч. «Живых» экземпляров много, и при внимательном подходе можно найти машину, которая еще продолжительное время не будет тянуть деньги.
Большинство автомобилей на рынке с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра в паре с шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Что двигатель, что коробка надежны и редко требуют внимания до 300 тысяч километров. Конечно, при условии нормального обслуживания.
Есть и дизельные версии — с 200-сильным двигателем, у которого нужно внимательно следить за состоянием турбины. Кроме того, этот дизель чувствителен к качеству топлива — некачественная солярка быстро выводит из строя форсунки. Любителям активной езды Hyundai не понравится. Вальяжной и мягкий Santa Fe больше претендует на роль семейного автомобиля. Тем более, размер позволяет.
BMW X1
Вместо Дастера можно подобрать и премиальный кроссовер, схожий по размерам. Пожалуйста, BMW X1 первого поколения последних лет выпуска — 2014–2015 года. Оптимальным вариантом будет полноприводная машина с двухлитровым турбодизелем N47.
Мотор надежен, но у него есть два слабых места, которым нужно уделить максимум внимания при покупке. Во-первых, это цепь ГРМ — она может потребовать замены к 150–200 тысячам километров. Процедура сложная и дорогая, так как привод расположен в задней части двигателя. Недолговечен и демпфер шкива коленвала. Его разрыв приведет к печальным последствиям, так что лучше поменять его превентивно.
Восьмиступенчатый автомат ZF проживет долго, если менять масло. Хотя оно теоретически рассчитано на весь срок службы. Операция недешевая: замена масла и фильтра (он меняется только в сборе с пластиковым поддоном) обойдется в 25–30 тысяч рублей. Но даже самый незначительный ремонт агрегата существенно дороже.
В целом BMW Х1 — надежный кроссовер, который при заботливом обращении пройдет не одну сотню тысяч километров.
Что берем?
Альтернативу новому Дастеру можно подобрать на любой вкус. И подержанные автомобили за эти деньги вряд ли потребуют больших вложений. Подтверждение — любой кроссовер из нашей подборки. Правда, придется поискать автомобиль в хорошем состоянии.
И это главный недостаток вторички — поиск хорошего экземпляра может отнять много времени. Но взамен получите автомобиль посолиднее и побольше. И что важно — за те же деньги.
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Фото: «За рулем», фирмы-производители