Когда начнут штрафовать за техосмотр? Эксперт все объяснил

Теперь понятно, куда, кому и зачем в 2022 году платить за диагностическую карту.

Техосмотр отменили или нет?

Материалы по теме Автомобилистов избавят от проверок на дорогах

С августа 2021 года техосмотр отвязали от ОСАГО. Теперь для получения полиса предъявлять диагностическую карту не нужно. Однако «по умолчанию» заключение эксперта о том, что машина исправна и может полноценно эксплуатироваться, все-таки должно у вас быть.

Впрочем, совсем скоро все изменится — в 2022 году в силу вступит закон, отменяющий обязательный техосмотр для личного транспорта.

Какой закон отменяет техосмотр?

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Изменения вносятся в ст. 5 ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 15 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект уже одобрил Совет Федерации. Теперь документ отправится на подпись к президенту и вступит в силу после официального опубликования.

Из пояснительной записки к проекту ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“»:

«Обязанность владельца по исключению из эксплуатации технически неисправного автомобиля вытекает из положений Правил дорожного движения Российской Федерации (водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние), вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр, в ДТП (учитывая количество зарегистрированных автомобилей и аварий с их участием) составляет 1,1% и 0,7 % соответственно (автобусы — 5,6%, грузовики — 2,07%).

[…] принимая во внимание вышеперечисленные факторы […], предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам».

Техосмотр отменят для всех?

Материалы по теме 300 000 руб. — новый штраф за встречку и скорость

Получение диагностической карты станет делом добровольным, но есть нюансы. «Амнистия» коснется легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. При этом никто не запрещает посещать сервисную станцию, чтобы убедиться в исправности своего автомобиля.

Однако в ряде случаев получать диагностическую карту все же придется. Например, если транспортному средству исполнилось четыре года и вы хотите провести в отношении него какие-либо регистрационные действия в ГИБДД — будь то постановка на учет или перерегистрация при смене собственника. Также техосмотр понадобится при регистрации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля (допустим, вам захотелось установить прицеп или спойлер).

Проверок на дорогах станет меньше?

Вряд ли частота проверок изменится. Однако теперь инспекторы ГИБДД не смогут устраивать «экспресс-техосмотр» во время стандартной проверки документов, если у водителя есть диагностическая карта. Это своеобразная «плюшка» для водителей, избавленных от обязаловки — чтобы про техосмотр не забыли напрочь. Но тут важно понимать, что техосмотр не является «оберегом» от инспекторов. Если вас остановят с неисправностью, которую видно невооруженным взглядом (предположим, перегорела лампочка ближнего света), готовьтесь к дополнительным вопросам.

Мнение эксперта

адвокат:

— Ни перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, ни ответственность за нарушение этого запрета, ни полномочия ГИБДД по наказанию за это не отменены, и при выявлении таких неисправностей (даже у прошедших ТО автомобилей) наказания избежать не получится.

А штрафовать за техосмотр будут?

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Сейчас за езду без диагностической карты водителю грозит максимум штраф 800 рублей по ч. 1 ст. 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» КоАП РФ. Но это все в теории. На практике привлечь автомобилиста к ответственности за такое деяние довольно затруднительно — дело в том, что диагностическая карта не входит в перечень документов, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять инспектору ГИБДД при проверке (п. 2.1.1 ПДД РФ). Такая обязанность есть только у водителей такси, автобусов, грузовиков, спецтранспорта.

С марта 2022 года наказание за отсутствие техосмотра планируется ужесточить. За отсутствие действующей диагностической карты будут штрафовать на 2000 рублей. Однако актуален такой штраф будет опять-таки только для тех категорий водителей, кому положено иметь при себе техосмотр. Фиксацию нарушителей планируется организовать при помощи дорожных камер.

Сергей Радько, адвокат:

— Штраф в размере 2000 рублей, который с 1 марта 2022 года будет назначаться за управление транспортным средством, не имеющим действующей диагностической карты, большинству частных автовладельцев не грозит. В отношении же коммерческого и грузового транспорта порядок и периодичность прохождения ТО не изменились.

Почему отменяют техосмотр?

Вот тут мы плавно подбираемся к ключевому вопросу. Ведь если техосмотр отменяют — значит, это кому-нибудь нужно. Вряд ли речь здесь о простых автомобилистах, для которых техосмотр давно уже стал, по сути, еще одним налогом. Стоимость техосмотра в масштабах одного транспортного средства по нынешним меркам мизерная. Но не будем забывать, что инициатива, как предполагается, коснется примерно 50 млн транспортных средств. Только представьте, сколько «свободных денег» появится у населения. А вот кто и как ими распорядится — вопрос открытый.

Список мест, где чаще всего дежурят инспекторы ГИБДД, мы подготовили для вас здесь.

В нашем магазине представлен широкий ассортимент аптечек с новым составом! Все аптечки изготовлены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н ТУ 9398-100-10973749-2020.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Максим Коротченко/ТАСС и «За рулем»