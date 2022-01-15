Проверено «За рулем»: пусковые провода

Если аккумулятор автомобиля оказался разряжен, быстро запустить двигатель помогут провода для «прикуривания». В интернет-магазине «За рулем» за 800 рублей можно приобрести надежный и удобный комплект проводов, упакованный в компактную сумку с застежкой типа молния.
Провода рассчитаны на ток 350 А, что достаточно для подавляющего большинства легковых автомобилей и не хватит лишь для пуска редких многоцилиндровых дизельных моторов большого рабочего объема. Длина проводов 3 м, что позволит дотянуться до неудобно стоящего автомобиля. Изоляция проводов морозостойкая и выдерживает до —40 °C. «Крокодилы» снабжены удобными пластмассовыми ручками.
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»