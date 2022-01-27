Он буксовал, но вывез! Тягач АТ-Л и его уникальные решения

Легкий, но сильный гусеничный АТ-Л — очень сложная и вместе с тем очень простая машина.

Даже попривыкнув к повадкам машины и понимая, что опрокинуть ее или «засадить» в прикрытой снегом канаве практически невозможно, все равно испытываю некий трепет. Чем и как мы будем вытаскивать этот почти всемогущий тягач, если в овраге все-таки уткнемся в бруствер носом?

Призывник сорок седьмого

Материалы по теме Заслуженный грузовик СССР — ретротест ЗИС-150

Первые тягачи АТ-Л (артиллерийский тягач легкий) собрали в Харькове в 1947 году. Крупносерийное производство после долгих и всесторонних испытаний начали лишь в 1952‑м. После Великой Отечественной армию стремительно перевооружали в преддверии возможной новой войны с недавними союзниками. Не только военные, но и инженеры накопили огромный опыт. По сути, АТ-Л стал первой после Победы принципиально новой машиной этого класса.

Тягачу можно дать вполне автомобильное описание, которое в данном контексте прозвучит забавно: грузопассажирский, 11‑местный, с несущим кузовом и — переднеприводный!

Материалы по теме 9 знаменитых грузовиков СССР: почему их массово вывозили за рубеж

Кузов у тягача действительно несущий, сварной. В конце 1940‑х это было новшеством. Кабина узнаваема: от грузовика ЗИС‑150, но более низкая и более широкая: вставку шириной в 240 мм хорошо видно по центральному окошку. Три места, причем сидеть куда просторней, чем в грузовике. А еще восемь мест — на продольных откидных лавках в кузове для расчета орудия массой до шести тонн. Именно на такой прицеп рассчитан тягач.

Термин «легкий» в данном случае означает весовые параметры машины: полная масса 8 тонн и грузоподъемность 2000 кг.

Коробка передач стоит перед двигателем, ведущая звездочка — передняя. То есть, проводя аналогию с автомобилем, АТ-Л — машина переднеприводная.

Чудо инженерной мысли

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Выбор двигателей у харьковских конструкторов в 1947 году был невеликим. Самый подходящий — ярославский двухтактный четырехцилиндровый дизель ЯАЗ‑204. Такой ставили и на ярославские грузовики, и на автобус ЗИС‑154. Этот мотор, а еще раньше его прототип — американский GMC 4–71, который по лицензии скопировали в Ярославле, применяли и на предшественнике АТ-Л — тягаче под индексом М‑2.

Материалы по теме 11 классных инженерных решений последней Волги ГАЗ-3111

При 2000 об/мин дизель рабочим объемом 4,65 литра развивал 110 л.с. Для восьмитонной машины показатель, конечно, не ахти. Тем не менее паспортная максимальная скорость АТ-Л — 40 км/ч, а с пушкой — 22–25 км/ч. Для гусеничного тягача тех лет не так уж мало.

Достичь этого удалось, в том числе, благодаря оригинальной трансмиссии, о которой впору писать если не диссертацию, то уж точно курсовую работу. К слову, ветеран «За рулем» Владимир Александрович Аркуша рассказал, что еще в институте на военной кафедре, где изучали АТ-Л, он понял, насколько это чудо инженерной мысли сложнее любого автомобиля.

Под капотом — ярославский четырехцилиндровый дизель ЯМЗ‑204. Радиатор на АТ-Л огромный и с мощным вентилятором. Перед двигателем — механизмы управления трансмиссией.

Материалы по теме Первый внедорожник СССР: как мы готовились к войне

Итак, АТ-Л оснащен так называемым (тут лучше цитировать умную книжку) «многорадиусным механизмом поворота с двойным подводом и рекуперацией мощности». Перед двигателем, за однодисковым главным фрикционом (по сути — сцеплением) поперечно стоит пятиступенчатая коробка передач без синхронизаторов и «планетарно-фрикционные механизмы передач и поворота на параллельных силовых потоках». Передние ведущие звездочки приводятся через компактные планетарные бортовые передачи. Такая конструкция обеспечивает вдобавок к пяти передачам в коробке, четыре пониженных… Отставить! В инструкции к этой машине их называют «замедленные».

У машины пять расчетных радиусов поворота. А поворачивает она благодаря этим самым «замедленным передачам». Интересно бы разобрать всю эту «музыку» по винтику для наглядности. Хотя не менее занимательно попробовать тягач в деле. Класс, такая возможность у меня есть!

ГОДЕН К СТРОЕВОЙ Первые АТ-Л (артиллерийский тягач легкий) собрали в 1947 году, на вооружение приняли в начале 1950‑х, выпускали до 1967 года. На машине полной массой около 8000 кг стоял 110‑сильный двухтактный дизель. С 1958 года тягачи оснащали 135‑сильными моторами. Трансмиссия — с пятью основными и четырьмя понижающими передачами.

Тест уникальной машины — на следующей странице.